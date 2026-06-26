https://sarabic.ae/20260626/ترامب-سنشتري-القمح-وفول-الصويا-قريبا-بأموال-إيرانية-لصالح-طهران-1114712152.html

ترامب: سنشتري محاصيل أمريكية بأصول إيرانية مجمدة

ترامب: سنشتري محاصيل أمريكية بأصول إيرانية مجمدة

سبوتنيك عربي

قال الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستشتري قريبًا القمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين باستخدام أصول إيرانية كانت خاضعة... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T00:23+0000

2026-06-26T00:23+0000

2026-06-26T00:23+0000

ترامب

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأوضح الرئيس الأمريكي، خلال كلمة له، أن إدارته تواصل توسيع الأسواق أمام الصادرات الزراعية الأمريكية، بما في ذلك ما وصفه بـ"سوق جديدة" في إيران.وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة "ستأخذ جزءًا من أموال إيران" وتستخدمها لشراء كميات كبيرة من القمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين، مشيرًا إلى أن هذه العملية ستبدأ "قريبًا جدًا"، وستكون "كبيرة للغاية".وأضاف أن إيران تواجه صعوبات في توفير الغذاء، معتبرًا أن السوق الإيرانية تمثل فرصة جديدة أمام القطاع الزراعي الأمريكي، إلى جانب التوسع في صادرات منتجات الألبان إلى أوروبا.وجدد ترامب التأكيد على أن البحرية الإيرانية فقدت كامل أسطولها البحري خلال أسبوع ونصف، مدعيًا أن 159 سفينة أصبحت في قاع البحر، مؤكدًا أن طهران تسعى حاليًا إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.وأضاف أن وسائل الإعلام "تروج لمعلومات غير صحيحة" بشأن تحسن القدرات الإيرانية، معتبرًا أن إيران "تريد بشدة التوصل إلى اتفاق"، ورجح إمكانية إبرام اتفاق بين الجانبين.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن حركة الملاحة عبر المضيق مستمرة، موضحًا أن نحو 19 مليون برميل من النفط عبرت المضيق أمس، وهو أعلى مستوى يُسجل في تاريخه، بحسب قوله.وأكد ترامب أن استمرار تدفق الإمدادات النفطية أسهم في تراجع أسعار النفط بشكل حاد، في إشارة إلى استقرار حركة التجارة والطاقة عبر الممر البحري.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

https://sarabic.ae/20260625/بيان-خليجي-أمريكي-أي-تعاون-اقتصادي-مع-إيران-مرهون-بالتزامها-بمذكرة-التفاهم----1114710713.html

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