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حكومة صنعاء تحقق الاكتفاء الذاتي من "الزي المدرسي" وتستقبل العام الجديد بعد سنوات من الحصار.. فيديو
حكومة صنعاء تحقق الاكتفاء الذاتي من "الزي المدرسي" وتستقبل العام الجديد بعد سنوات من الحصار.. فيديو
سبوتنيك عربي
يعيش اليمن أزمات متجددة كل عام، وخاصة مع بدء العام الدراسي وما يتطلبه من زي مدرسي وأدوات وغيرها من مستلزمات العملية التعليمية. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
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2026-06-26T09:56+0000
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غير أن الشيء الأكبر، الذي كانت الأسر تعجز عن توفيره للأبناء في بداية العام هو الزي المدرسي، ومع مرور الوقت رفعت صنعاء شعار الاكتفاء الذاتي.لم يمر وقت طويل حتى استطاعت القيادة السياسية في صنعاء، إدماج المجتمع في تلك الرؤية، والتي بدت بوادرها تتحقق بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من السلع الضرورية التي تهم الأسر، ومن بينها متطلبات العملية التعليمية، وخاصة "الزي المدرسي".الاكتفاء الذاتيبدايةً، قالت الباحثة والإعلامية اليمنية أمة الملك الخاشب: "هناك توجيه صريح من قيادة الدولة بدعم الأسر المنتجة في كل المجالات، حتى على مستوى الصناعات الصغيرة والملبوسات ومستلزمات المدارس والمنظفات والمعجنات والصناعات الغذائية وغيرها".وأضافت الخاشب في حديثها لـ"سبوتنيك": "ولأننا في بداية محرم، وتم تدشين العام الدراسي الجديد في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على بلادنا، وضيق العيش مع طول أمد الهدنة مع السعودية، وانقطاع راتب المعلم، فإن هذه التحديات لم تمنع من يريد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من أن يتحرك ويكافح ويقهر الظروف، فالحاجة، كما يقولون، أم الاختراع، والظروف الصعبة تصنع الإبداع".تحديات الحصاربدورها، قالت أم الشهيد أحمد إن "المعاناة والصعوبات والعراقيل التي تواجه الأسر المنتجة في مشاريع تمكينها اقتصاديًا في ظل الحصار والحرب كبيرة، حيث تواجه الأسر المنتجة تحديات عديدة، أهمها ارتفاع أسعار المواد الخام، وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، وصعوبة التسويق، وغياب التمويل الميسر".وأضافت أحمد في حديثها لـ"سبوتنيك": "بجانب ما سبق، نجد أن ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج يمثل معوقات أخرى. كما أن الكثير من المنتجات المحلية ذات الجودة العالية لا تجد منافذ تسويق كافية تمكنها من الوصول إلى الأسواق بشكل عادل ومستمر. ومع ذلك، ما زالت هذه الأسر تكافح وتنتج وتتمسك بالأمل رغم كل الظروف".ويشهد اليمن منذ أعوام عديدة معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، والمدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة مئات الآلاف.
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أحمد عبد الوهاب
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حصري, أخبار اليمن الأن, الأخبار, العالم العربي
حصري, أخبار اليمن الأن, الأخبار, العالم العربي

حكومة صنعاء تحقق الاكتفاء الذاتي من "الزي المدرسي" وتستقبل العام الجديد بعد سنوات من الحصار.. فيديو

09:56 GMT 26.06.2026
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB"الزي المدرسي" اليمني
الزي المدرسي اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
يعيش اليمن أزمات متجددة كل عام، وخاصة مع بدء العام الدراسي وما يتطلبه من زي مدرسي وأدوات وغيرها من مستلزمات العملية التعليمية.
غير أن الشيء الأكبر، الذي كانت الأسر تعجز عن توفيره للأبناء في بداية العام هو الزي المدرسي، ومع مرور الوقت رفعت صنعاء شعار الاكتفاء الذاتي.
لم يمر وقت طويل حتى استطاعت القيادة السياسية في صنعاء، إدماج المجتمع في تلك الرؤية، والتي بدت بوادرها تتحقق بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من السلع الضرورية التي تهم الأسر، ومن بينها متطلبات العملية التعليمية، وخاصة "الزي المدرسي".
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB"الزي المدرسي" اليمني
الزي المدرسي اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
"الزي المدرسي" اليمني
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الاكتفاء الذاتي
بدايةً، قالت الباحثة والإعلامية اليمنية أمة الملك الخاشب: "هناك توجيه صريح من قيادة الدولة بدعم الأسر المنتجة في كل المجالات، حتى على مستوى الصناعات الصغيرة والملبوسات ومستلزمات المدارس والمنظفات والمعجنات والصناعات الغذائية وغيرها".
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB"الزي المدرسي" اليمني
الزي المدرسي اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
"الزي المدرسي" اليمني
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
وأضافت الخاشب في حديثها لـ"سبوتنيك": "ولأننا في بداية محرم، وتم تدشين العام الدراسي الجديد في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على بلادنا، وضيق العيش مع طول أمد الهدنة مع السعودية، وانقطاع راتب المعلم، فإن هذه التحديات لم تمنع من يريد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من أن يتحرك ويكافح ويقهر الظروف، فالحاجة، كما يقولون، أم الاختراع، والظروف الصعبة تصنع الإبداع".
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB"الزي المدرسي" اليمني
الزي المدرسي اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
"الزي المدرسي" اليمني
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تحديات الحصار
بدورها، قالت أم الشهيد أحمد إن "المعاناة والصعوبات والعراقيل التي تواجه الأسر المنتجة في مشاريع تمكينها اقتصاديًا في ظل الحصار والحرب كبيرة، حيث تواجه الأسر المنتجة تحديات عديدة، أهمها ارتفاع أسعار المواد الخام، وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، وصعوبة التسويق، وغياب التمويل الميسر".
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB"الزي المدرسي" اليمني
الزي المدرسي اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
"الزي المدرسي" اليمني
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
وأضافت أحمد في حديثها لـ"سبوتنيك": "بجانب ما سبق، نجد أن ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج يمثل معوقات أخرى. كما أن الكثير من المنتجات المحلية ذات الجودة العالية لا تجد منافذ تسويق كافية تمكنها من الوصول إلى الأسواق بشكل عادل ومستمر. ومع ذلك، ما زالت هذه الأسر تكافح وتنتج وتتمسك بالأمل رغم كل الظروف".
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB"الزي المدرسي" اليمني
الزي المدرسي اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
"الزي المدرسي" اليمني
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
ويشهد اليمن منذ أعوام عديدة معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، والمدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة مئات الآلاف.
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