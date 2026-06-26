https://sarabic.ae/20260626/خبراء-لـسبوتنيك-الزيارات-الاستخباراتية-إلى-ليبيا-تكشف-توافقا-إقليميا-لدفع-التسوية-السياسية-1114736971.html

خبراء لـ"سبوتنيك": الزيارات الاستخباراتية إلى ليبيا تكشف توافقا إقليميا لدفع التسوية السياسية

خبراء لـ"سبوتنيك": الزيارات الاستخباراتية إلى ليبيا تكشف توافقا إقليميا لدفع التسوية السياسية

سبوتنيك عربي

أعادت الزيارات المتقاربة لرؤساء أجهزة المخابرات في مصر وتركيا إلى ليبيا تسليط الضوء على طبيعة الحراك الإقليمي تجاه الملف الليبي، في ظل استمرار حالة الجمود... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T13:33+0000

2026-06-26T13:33+0000

2026-06-26T13:33+0000

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وتثير هذه التحركات تساؤلات بشأن أهدافها الحقيقية، وما إذا كانت تأتي في إطار جهود لدفع العملية السياسية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، أم أنها ترتبط بملفات أمنية وعسكرية أكثر تعقيدا، تشمل إعادة ترتيب النفوذ، والتنسيق بشأن الاستقرار الأمني، وإدارة التوازنات الإقليمية داخل ليبيا.مؤشرات متزايدةمن جانبه، قال الخبير الأمني والاستراتيجي محمد الترهوني إن "المؤشرات الحالية توحي بوجود توافق إقليمي ودولي متزايد بشأن المضي في تنفيذ ما وصفه بـ"مبادرة السلام الأمريكية" الأخيرة"، مشيرًا إلى أن "هذا التوافق انعكس في سلسلة من التحركات والزيارات الدبلوماسية والأمنية إلى ليبيا".وأضاف أن "هذه التحركات تشير إلى وجود رغبة لدى الأطراف الخارجية في تسريع تنفيذ المبادرة الأمريكية"، مؤكدا أن القيادة العامة تنتهج، وفق رؤيته، استراتيجية تقوم على توسيع قنوات التواصل مع مختلف الأطراف، بهدف الإسهام في إخراج ليبيا من حالة الجمود السياسي والأمني التي استمرت لسنوات.وأشار إلى أن التطورات الأخيرة توحي بأن عدداً من القوى الإقليمية والدولية توصل إلى قناعة بضرورة دعم شخصية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة، بالتوازي مع جهود تبذلها أطراف أخرى للدفع نحو تسوية سياسية.تحركات لافتةفيما قال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي: "إن الملف الليبي شهد حراكا سياسيا وأمنيا لافتا عقب لقاء المستشار الأمريكي مسعد بولس بوزراء خارجية مصر وتركيا وقطر، تمثل في الزيارات المتقاربة لرئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد ورئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن إلى ليبيا.وأضاف أن المناقشات، وفق تقديره، "لم تركز على الجوانب الأمنية بوصفها أولوية، بل تصدر الملف السياسي جدول الأعمال، في ظل مساعٍ لدفع العملية السياسية وإعادة ترتيب مؤسسات الدولة الليبية".وأشار إلى أن خصوصية وتعقيد الأزمة الليبية يفسران حضور رؤساء أجهزة المخابرات بشكل متزامن، بالتوازي مع تحركات المستشار الأمريكي مسعد بولس، التي تستهدف التوصل إلى تسوية سياسية تشمل توحيد المؤسسات الليبية، وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة تتكون من رئيس للمجلس الرئاسي ورئيس للحكومة.وأوضح أن مصر تميل إلى دعم الاتفاق الذي توصل إليه رؤساء مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، الذي ينص على إنهاء المرحلة التمهيدية، إلا أن ذلك، بحسب رأيه، لا يعني معارضتها للمبادرة التي يقودها المستشار الأمريكي مسعد بولس. وتابع: "كما أن تركيا، التي تربطها علاقات جيدة بمختلف الأطراف الليبية وتشهد تقاربًا متزايدًا مع مصر في إدارة الملف الليبي، لا تقف في مواجهة المبادرة الأمريكية، لكنها تدرك في الوقت ذاته حجم النفوذ الذي تتمتع به واشنطن في هذا الملف".ورجح العبدلي أن يكون هدف كل من مصر وتركيا هو ضمان دور فاعل في أي تسوية سياسية مقبلة، وعدم البقاء خارج معادلة الترتيبات الجديدة، معتبراً أن تعاطيها مع المبادرة الأمريكية يتسم بالحذر والتأني، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تشهد صراعات وحروبا متواصلة، ما يدفعهم إلى الحفاظ على مصالحهم والانخراط في أي مسار سياسي دون تبني مواقف تصادمية أو رافضة بشكل كامل.

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