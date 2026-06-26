https://sarabic.ae/20260626/روسكوسموس-تطمح-لاستكشاف-الموارد-الطبيعية-على-سطح-القمر-والكويكبات-بعد-عام-2036-1114730829.html
"روسكوسموس" تطمح لاستكشاف الموارد الطبيعية على سطح القمر والكويكبات بعد عام 2036
"روسكوسموس" تطمح لاستكشاف الموارد الطبيعية على سطح القمر والكويكبات بعد عام 2036
سبوتنيك عربي
قدّمت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" مشروع مرسوم رئاسيًا، اطلعت عليه وكالة الانباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، اقترحت من خلاله التوجه بعد عام... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T11:59+0000
2026-06-26T11:59+0000
2026-06-26T11:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
روسكوسموس
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وأشار نص المشروع إلى أن تنفيذ السياسة الحكومية في مجال الأنشطة الفضائية ينص على تركيز الموارد على الاتجاهات والمشاريع الرئيسية، التي تضمن الريادة والسيادة التكنولوجية والأمن والكفاءة الاقتصادية والتنمية طويلة الأجل لروسيا الاتحادية، بما في ذلك البحث عن الموارد الطبيعية على سطح القمر والكويكبات واستغلالها.وإضافة إلى ذلك، اقترحت "روسكوسموس"، إطلاق رحلات المركبات الفضائية التي تعمل بالطاقة النووية بعد عام 2036.وصرّح سيرغي كريكاليف، نائب المدير العام لبرامج رحلات الفضاء البشرية في "روسكوسموس"، أول أمس الأربعاء، بأن روسيا ترى ضرورة إنشاء مجلس فضاء لدول "بريكس" للإشراف على المشاريع الجارية ومناقشة المشاريع الجديدة.وجاء تصريح كريكاليف، خلال اجتماع لرؤساء وكالات الفضاء التابعة لدول "بريكس" في بنغالور بالهند.روسكوسموس: إطلاق أول صاروخ "سويوز-5" من قاعدة بايكونور الفضائية ونجاح عملية الإطلاق
https://sarabic.ae/20260420/روسكوسموس-مركبة-الشحن-بروغريس-32-تنفصل-عن-محطة-الفضاء-الدولية-1112730220.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسكوسموس
روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسكوسموس
"روسكوسموس" تطمح لاستكشاف الموارد الطبيعية على سطح القمر والكويكبات بعد عام 2036
قدّمت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" مشروع مرسوم رئاسيًا، اطلعت عليه وكالة الانباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، اقترحت من خلاله التوجه بعد عام 2036، للبحث عن الموارد الطبيعية على سطح القمر والكويكبات واستغلالها.
وأشار نص المشروع إلى أن تنفيذ السياسة الحكومية في مجال الأنشطة الفضائية ينص على تركيز الموارد على الاتجاهات والمشاريع الرئيسية، التي تضمن الريادة والسيادة التكنولوجية والأمن والكفاءة الاقتصادية والتنمية طويلة الأجل لروسيا الاتحادية، بما في ذلك البحث عن الموارد الطبيعية على سطح القمر والكويكبات واستغلالها.
وإضافة إلى ذلك، اقترحت "روسكوسموس"، إطلاق رحلات المركبات الفضائية التي تعمل بالطاقة النووية بعد عام 2036.
وصرّح سيرغي كريكاليف، نائب المدير العام لبرامج رحلات الفضاء البشرية في "روسكوسموس
"، أول أمس الأربعاء، بأن روسيا ترى ضرورة إنشاء مجلس فضاء لدول "بريكس" للإشراف على المشاريع الجارية ومناقشة المشاريع الجديدة.
ونقل المكتب الإعلامي للوكالة عن كريكاليف، قوله إن "تنفيذ أي مبادرات جديدة ومشاريع كبرى يتطلب إنشاء آلية فعّالة للتفاعل، ونعتقد أنه من المهم مواصلة العمل على الإسراع بإنشاء مجلس الفضاء لدول "بريكس" كآلية لتحقيق ذلك".
وجاء تصريح كريكاليف، خلال اجتماع لرؤساء وكالات الفضاء التابعة لدول "بريكس" في بنغالور بالهند.