https://sarabic.ae/20260626/مضيق-هرمز-هل-تتحمل-دول-الخليج-وحدها-أعباء-الملاحة-الدولية؟-1114743951.html
مضيق هرمز... هل تتحمل دول الخليج وحدها أعباء الملاحة الدولية؟
مضيق هرمز... هل تتحمل دول الخليج وحدها أعباء الملاحة الدولية؟
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب الصحفي العماني، علي راشد المطاعني، أن سلطنة عمان تؤمن بحرية الملاحة عبر المضائق، مبينًا أن هناك خلطًا بين فرض الرسوم وإدارة مضيق هرمز، التي تتطلب... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T14:37+0000
2026-06-26T14:37+0000
2026-06-26T14:37+0000
حصري
الولايات المتحدة الأمريكية
سلطنة عمان
مضيق هرمز
أخبار إيران
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وذكر، في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك"، أن المتغيرات الجيوسياسية أثبتت ضرورة التعاون الدولي من أجل توفير المتطلبات الفنية، خاصة وأن سلطنة عمان ودول الخليج تتحمل دائمًا أعباء وتبعات أي توترات في المنطقة، من إنقاذ السفن والتلوث البحري وإرشادات الملاحة.ويرى المطاعني أنه "حان الوقت لفرض بعض التكاليف لإدارة الجوانب التشغيلية واللوجستية التي لا تتعلق برسوم العبور نهائيًا".وأوضح أن "دول الخليج تتحمل كلفة كبيرة مرتبطة بالمضيق"، معتبرًا أن "هذه الأعباء ينبغي أن يتحملها مستخدمو الممر والمستفيدون منه، خاصة أنه يشهد عبور نحو 20% من نفط العالم"، مؤكدًا أن "ذلك لا يتعارض مع مبدأ حرية الملاحة".وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن بلاده تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية، وفقًا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبوصفها دولة مشاطئة للمضيق.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260626/مستشار-المرشد-الأعلى-الإيراني-دول-الخليج-اليوم-مدينة-لإدارة-إيران-لمضيق-هرمز-على-مدى-قرن-من-الزمان-1114736130.html
https://sarabic.ae/20260626/الخارجية-الإيرانية-لا-يمكن-ضمان-مرور-آمن-عبر-مضيق-هرمز-دون-مراعاة-سيادة-إيران-1114728265.html
https://sarabic.ae/20260626/إيران-تحذر-من-تحليق-طائرات-حربية-إسرائيلية-في-أجواء-دول-مجاورة-وتعتبره-تهديدا-خطيرا-1114718113.html
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عبد الله حميد
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, مضيق هرمز, أخبار إيران
حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, مضيق هرمز, أخبار إيران
مضيق هرمز... هل تتحمل دول الخليج وحدها أعباء الملاحة الدولية؟
عبد الله حميد
معد ومقدم برامج وكبير المنتجين في إذاعة "سبوتنيك"
حصري
أكد الكاتب الصحفي العماني، علي راشد المطاعني، أن سلطنة عمان تؤمن بحرية الملاحة عبر المضائق، مبينًا أن هناك خلطًا بين فرض الرسوم وإدارة مضيق هرمز، التي تتطلب بعض الخدمات اللوجستية.
وذكر، في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك"، أن المتغيرات الجيوسياسية أثبتت ضرورة التعاون الدولي من أجل توفير المتطلبات الفنية، خاصة وأن سلطنة عمان ودول الخليج تتحمل دائمًا أعباء وتبعات أي توترات في المنطقة
، من إنقاذ السفن والتلوث البحري وإرشادات الملاحة.
ويرى المطاعني أنه "حان الوقت لفرض بعض التكاليف لإدارة الجوانب التشغيلية واللوجستية التي لا تتعلق برسوم العبور
نهائيًا".
وقال إن "سلطنة عمان دورها واضح في حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، لكن الأحداث الأخيرة أعادت ترتيب الأمور في الخليج، بحيث تكون هناك إدارة من الدول المشاطئة".
وأوضح أن "دول الخليج تتحمل كلفة كبيرة مرتبطة بالمضيق
"، معتبرًا أن "هذه الأعباء ينبغي أن يتحملها مستخدمو الممر والمستفيدون منه، خاصة أنه يشهد عبور نحو 20% من نفط العالم"، مؤكدًا أن "ذلك لا يتعارض مع مبدأ حرية الملاحة".
وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن بلاده تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية، وفقًا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبوصفها دولة مشاطئة للمضيق.
وقال البوسعيدي، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول الخليج والولايات المتحدة في المنامة، إن "الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور".
وأعلنت إيران والولايات المتحدة
، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات
بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.