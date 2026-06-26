https://sarabic.ae/20260626/مضيق-هرمز-هل-تتحمل-دول-الخليج-وحدها-أعباء-الملاحة-الدولية؟-1114743951.html

مضيق هرمز... هل تتحمل دول الخليج وحدها أعباء الملاحة الدولية؟

مضيق هرمز... هل تتحمل دول الخليج وحدها أعباء الملاحة الدولية؟

سبوتنيك عربي

أكد الكاتب الصحفي العماني، علي راشد المطاعني، أن سلطنة عمان تؤمن بحرية الملاحة عبر المضائق، مبينًا أن هناك خلطًا بين فرض الرسوم وإدارة مضيق هرمز، التي تتطلب... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T14:37+0000

2026-06-26T14:37+0000

2026-06-26T14:37+0000

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وذكر، في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك"، أن المتغيرات الجيوسياسية أثبتت ضرورة التعاون الدولي من أجل توفير المتطلبات الفنية، خاصة وأن سلطنة عمان ودول الخليج تتحمل دائمًا أعباء وتبعات أي توترات في المنطقة، من إنقاذ السفن والتلوث البحري وإرشادات الملاحة.ويرى المطاعني أنه "حان الوقت لفرض بعض التكاليف لإدارة الجوانب التشغيلية واللوجستية التي لا تتعلق برسوم العبور نهائيًا".وأوضح أن "دول الخليج تتحمل كلفة كبيرة مرتبطة بالمضيق"، معتبرًا أن "هذه الأعباء ينبغي أن يتحملها مستخدمو الممر والمستفيدون منه، خاصة أنه يشهد عبور نحو 20% من نفط العالم"، مؤكدًا أن "ذلك لا يتعارض مع مبدأ حرية الملاحة".وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن بلاده تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية، وفقًا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبوصفها دولة مشاطئة للمضيق.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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