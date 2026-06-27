https://sarabic.ae/20260627/طفيلي-يصيب1-من-كل-3-أشخاص-علماء-يطلقون-تحذيرا-خطيرا-1114760345.html
طفيلي يصيب1 من كل 3 أشخاص.. علماء يطلقون تحذيرا خطيرا
طفيلي يصيب1 من كل 3 أشخاص.. علماء يطلقون تحذيرا خطيرا
سبوتنيك عربي
حذّر علماء من المخاطر الصحية التي يشكلها طفيلي المقوسة الغوندية (Toxoplasma gondii)، مؤكدين أنه يصيب ما يقارب ثلث سكان العالم، بينما يجهل معظم المصابين إصابتهم... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T12:12+0000
2026-06-27T12:12+0000
2026-06-27T12:12+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1b/1114760150_0:147:2701:1666_1920x0_80_0_0_fe352207029d9f101fb8f4f6b8572e96.jpg
وأوضح الباحثون، الذين نقلت كلامهم مجلة "ساينس أليرت"، أن العدوى، المعروفة باسم داء المقوسات، تمر غالبًا دون أعراض لدى الأشخاص الأصحاء، لكنها قد تتحول إلى خطر كبير لدى الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، إذ يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل تلف العينين والدماغ وأعضاء أخرى.وأشار العلماء إلى أن إصابة العين الناجمة عن هذا الطفيلي تُعد أكثر أنواع العدوى داخل العين شيوعًا على مستوى العالم، وقد تسبب التهاب الشبكية وتؤدي في بعض الحالات إلى فقدان دائم للبصر إذا لم تُشخَّص وتُعالج في الوقت المناسب.ودعا الباحثون إلى إدراج داء المقوسات ضمن قائمة الأمراض المدارية المهملة لدى منظمة الصحة العالمية، معتبرين أن هذا التصنيف سيسهم في تعزيز برامج الوقاية والتوعية، وزيادة فرص الحصول على التشخيص والعلاج، خاصة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.وشدد الباحثون على أن الوقاية تبقى الوسيلة الأكثر فاعلية للحد من العدوى، وذلك عبر طهي اللحوم جيدًا، وغسل الخضروات والفواكه بعناية قبل تناولها، وتجنب شرب المياه غير المأمونة، إلى جانب ارتداء القفازات عند تنظيف فضلات القطط أو التعامل مع التربة، مع الحرص على غسل اليدين جيدًا، خاصة لدى النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.دراسة: انخفاض هرمون التستوستيرون قد يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان
https://sarabic.ae/20260625/الوجبات-السريعة-تؤذي-الدماغ-قبل-الجسم-دراسة-تكشف-آثارًا-مقلقة-على-الذاكرة-والمزاج-1114711108.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1b/1114760150_142:0:2558:1812_1920x0_80_0_0_410612a88ef104cc2cea5666f5b4ac82.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
طفيلي يصيب1 من كل 3 أشخاص.. علماء يطلقون تحذيرا خطيرا
حذّر علماء من المخاطر الصحية التي يشكلها طفيلي المقوسة الغوندية (Toxoplasma gondii)، مؤكدين أنه يصيب ما يقارب ثلث سكان العالم، بينما يجهل معظم المصابين إصابتهم لعدم ظهور أعراض واضحة في أغلب الحالات.
وأوضح الباحثون، الذين نقلت كلامهم مجلة "ساينس أليرت
"، أن العدوى، المعروفة باسم داء المقوسات، تمر غالبًا دون أعراض لدى الأشخاص الأصحاء، لكنها قد تتحول إلى خطر كبير لدى الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، إذ يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل تلف العينين والدماغ وأعضاء أخرى.
وأشار العلماء إلى أن إصابة العين الناجمة عن هذا الطفيلي تُعد أكثر أنواع العدوى داخل العين شيوعًا على مستوى العالم، وقد تسبب التهاب الشبكية وتؤدي في بعض الحالات إلى فقدان دائم للبصر إذا لم تُشخَّص وتُعالج في الوقت المناسب.
وينتقل الطفيلي عادة عبر تناول اللحوم غير المطهية جيدًا، أو ملامسة براز القطط المصابة، أو استهلاك مياه وخضروات ملوثة، كما يمكن أن تنتقل العدوى من الأم إلى الجنين أثناء الحمل، وهو ما يزيد من خطورتها على الصحة العامة.
ودعا الباحثون إلى إدراج داء المقوسات ضمن قائمة الأمراض المدارية المهملة لدى منظمة الصحة العالمية، معتبرين أن هذا التصنيف سيسهم في تعزيز برامج الوقاية والتوعية، وزيادة فرص الحصول على التشخيص والعلاج، خاصة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
وشدد الباحثون على أن الوقاية تبقى الوسيلة الأكثر فاعلية للحد من العدوى، وذلك عبر طهي اللحوم جيدًا، وغسل الخضروات والفواكه بعناية قبل تناولها، وتجنب شرب المياه غير المأمونة، إلى جانب ارتداء القفازات عند تنظيف فضلات القطط أو التعامل مع التربة، مع الحرص على غسل اليدين جيدًا، خاصة لدى النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.