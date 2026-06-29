https://sarabic.ae/20260629/إسرائيل-تكشف-عن-ارتفاع-معدل-الهجمات-الإلكترونية-الإيرانية-عليها-في-2026-1114798297.html

إسرائيل تكشف عن ارتفاع معدل الهجمات الإلكترونية الإيرانية عليها في 2026

إسرائيل تكشف عن ارتفاع معدل الهجمات الإلكترونية الإيرانية عليها في 2026

سبوتنيك عربي

قال المدير العام للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، يوسي كارادي، اليوم الإثنين، إن عدد الهجمات الإلكترونية المنسوبة لإيران ضد إسرائيل ارتفع بشكل كبير. 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T05:39+0000

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وأشار إلى أنه تم تسجيل نحو 4800 هجوم سيبراني خلال يونيو/ حزيران 2026، مقارنة بنحو 1600 هجوم خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في أعقاب التصعيد العسكري بين الجانبين.وأوضح كارادي في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أن الهجمات استهدفت البنية التحتية الحيوية، والمؤسسات الحكومية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مكاتب محاماة وشركات محاسبة، مؤكدا أن السلطات تمكنت حتى الآن من حماية المرافق الحيوية من الاختراق. كما أشار إلى أن بعض الشركات التي تعرضت للاختراق اضطرت إلى مسح أنظمتها الإلكترونية بالكامل، في حين تواصل إيران نفي تنفيذ هجمات سيبرانية ضد دول أخرى، مع إعلانها مرارا تعرضها لهجمات مماثلة.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/ حزيران 2026، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولا زمنيا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

https://sarabic.ae/20260317/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-مراكز-سيبرانية-وتكنولوجية-إسرائيلية-بطائرات-مسيرة-1111581541.html

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