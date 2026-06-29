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إسرائيل تكشف عن ارتفاع معدل الهجمات الإلكترونية الإيرانية عليها في 2026
إسرائيل تكشف عن ارتفاع معدل الهجمات الإلكترونية الإيرانية عليها في 2026
سبوتنيك عربي
قال المدير العام للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، يوسي كارادي، اليوم الإثنين، إن عدد الهجمات الإلكترونية المنسوبة لإيران ضد إسرائيل ارتفع بشكل كبير. 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T05:39+0000
2026-06-29T05:39+0000
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وأشار إلى أنه تم تسجيل نحو 4800 هجوم سيبراني خلال يونيو/ حزيران 2026، مقارنة بنحو 1600 هجوم خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في أعقاب التصعيد العسكري بين الجانبين.وأوضح كارادي في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أن الهجمات استهدفت البنية التحتية الحيوية، والمؤسسات الحكومية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مكاتب محاماة وشركات محاسبة، مؤكدا أن السلطات تمكنت حتى الآن من حماية المرافق الحيوية من الاختراق. كما أشار إلى أن بعض الشركات التي تعرضت للاختراق اضطرت إلى مسح أنظمتها الإلكترونية بالكامل، في حين تواصل إيران نفي تنفيذ هجمات سيبرانية ضد دول أخرى، مع إعلانها مرارا تعرضها لهجمات مماثلة.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/ حزيران 2026، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولا زمنيا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260317/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-مراكز-سيبرانية-وتكنولوجية-إسرائيلية-بطائرات-مسيرة-1111581541.html
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إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إسرائيل تكشف عن ارتفاع معدل الهجمات الإلكترونية الإيرانية عليها في 2026

05:39 GMT 29.06.2026
© Photo / Unsplash/ Kevin Horvatهجوم سيبراني
هجوم سيبراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
© Photo / Unsplash/ Kevin Horvat
تابعنا عبر
قال المدير العام للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، يوسي كارادي، اليوم الإثنين، إن عدد الهجمات الإلكترونية المنسوبة لإيران ضد إسرائيل ارتفع بشكل كبير.
وأشار إلى أنه تم تسجيل نحو 4800 هجوم سيبراني خلال يونيو/ حزيران 2026، مقارنة بنحو 1600 هجوم خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في أعقاب التصعيد العسكري بين الجانبين.
وأوضح كارادي في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أن الهجمات استهدفت البنية التحتية الحيوية، والمؤسسات الحكومية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مكاتب محاماة وشركات محاسبة، مؤكدا أن السلطات تمكنت حتى الآن من حماية المرافق الحيوية من الاختراق.
وأضاف أن بعض المجموعات المنفذة للهجمات تتمتع بقدرات تقنية متقدمة، محذرا من أن "الفضاء السيبراني لا يعرف وقفا لإطلاق النار"، في إشارة إلى استمرار الهجمات الإلكترونية رغم أي تهدئة عسكرية.
طائرة مسيرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
الجيش الإيراني يعلن استهداف مراكز سيبرانية وتكنولوجية إسرائيلية بطائرات مسيرة
17 مارس, 11:38 GMT
كما أشار إلى أن بعض الشركات التي تعرضت للاختراق اضطرت إلى مسح أنظمتها الإلكترونية بالكامل، في حين تواصل إيران نفي تنفيذ هجمات سيبرانية ضد دول أخرى، مع إعلانها مرارا تعرضها لهجمات مماثلة.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/ حزيران 2026، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولا زمنيا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
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