https://sarabic.ae/20260629/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-أوكرانيا-تسهل-تهريب-المخدرات-إلى-أوروبا-1114801480.html
الاستخبارات الخارجية الروسية: أوكرانيا تسهل تهريب المخدرات إلى أوروبا
الاستخبارات الخارجية الروسية: أوكرانيا تسهل تهريب المخدرات إلى أوروبا
سبوتنيك عربي
أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن قوات الأمن الأوكرانية تُجري عمدًا زيادة في عمليات تهريب المخدرات من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا، موضحا أن نظام كييف... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T08:41+0000
2026-06-29T08:41+0000
2026-06-29T08:54+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال الجهاز في بيان: "أصبحت موانئ منطقة أوديسا القاعدة الرئيسية لشحن المخدرات إلى أوروبا عبر بولندا ومولدوفا ورومانيا".وأضاف: "مصلحة النظام الأوكراني واضحة. فلاديمير زيلينسكي، الغارق في الفساد، يسعى إلى تحقيق إيرادات إضافية، لا سيما في ظل عجز الرعاة الغربيين عن تلبية جميع مطالبه التي لا تشبع".وبحسب البيان فإن "عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية مهتمة بالوصول إلى السوق السوداء الأوكرانية للأسلحة".وفي وقت سابق، أفاد الصحفي الأمريكي الشهير، تايكر كارلسون، بأن أوكرانيا تقوم بإعادة بيع الأسلحة الأمريكية الموردة لها إلى عصابات المخدرات المكسيكية التي تعمل على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن كييف تقوم بإعادة بيع بعض الأسلحة الغربية في "السوق السوداء"، ومن الصعب أن نتخيل أن العواصم الغربية لا تعرف ذلك.صحفي: أوكرانيا تقوم بإعادة بيع الأسلحة الأمريكية الموردة لها لعصابات المخدراتضابط كولومبي متقاعد: أوكرانيا تقوم بتجنيد مسلحين من عصابات المخدرات
https://sarabic.ae/20250922/ضابط-كولومبي-متقاعد-أوكرانيا-تقوم-بتجنيد-مسلحين-من-عصابات-المخدرات-1105112279.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الاستخبارات الخارجية الروسية: أوكرانيا تسهل تهريب المخدرات إلى أوروبا
08:41 GMT 29.06.2026 (تم التحديث: 08:54 GMT 29.06.2026)
أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن قوات الأمن الأوكرانية تُجري عمدًا زيادة في عمليات تهريب المخدرات من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا، موضحا أن نظام كييف يسعى إلى تحقيق إيرادات إضافية من تهريب المخدرات.
وقال الجهاز في بيان: "أصبحت موانئ منطقة أوديسا القاعدة الرئيسية لشحن المخدرات إلى أوروبا عبر بولندا ومولدوفا ورومانيا".
وأشار إلى أن "كييف تعمل على زيادة التعاون مع عصابات المخدرات الرئيسية في المكسيك، وتقوم قوات الأمن الأوكرانية عمدًا بتسهيل نمو تهريب المخدرات من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا".
وأضاف: "مصلحة النظام الأوكراني واضحة. فلاديمير زيلينسكي، الغارق في الفساد، يسعى إلى تحقيق إيرادات إضافية، لا سيما في ظل عجز الرعاة الغربيين عن تلبية جميع مطالبه التي لا تشبع".
وأكد أن "أبرز الجماعات الإجرامية في أمريكا اللاتينية تسعى إلى توسيع طرق إمدادها بالمخدرات، بما في ذلك "الفنتانيل"، نتيجة لتكثيف حملة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، ينظرون إلى أوكرانيا كممر آمن للوصول إلى السوق الأوروبية نظرًا لافتقارها إلى ضوابط حدودية وجمركية كافية".
وبحسب البيان فإن "عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية مهتمة بالوصول إلى السوق السوداء الأوكرانية للأسلحة".
22 سبتمبر 2025, 05:00 GMT
وفي وقت سابق، أفاد الصحفي الأمريكي الشهير، تايكر كارلسون، بأن أوكرانيا تقوم بإعادة بيع الأسلحة الأمريكية الموردة لها إلى عصابات المخدرات المكسيكية التي تعمل على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن كييف تقوم بإعادة بيع بعض الأسلحة الغربية في "السوق السوداء"
، ومن الصعب أن نتخيل أن العواصم الغربية لا تعرف ذلك.