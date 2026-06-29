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انتشال رضيع حي بعد 4 أيام من زلزال فنزويلا... فيديو
انتشال رضيع حي بعد 4 أيام من زلزال فنزويلا... فيديو
سبوتنيك عربي
تمكنت فرق البحث والإنقاذ ، يوم أمس الأحد، من انتشال أم وطفلها البالغ من العمر 9 أشهر من تحت أنقاض مبنى منهار في فنزويلا، في إطار جهود المساعدة عقب وقوع زلزالين... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T06:41+0000
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وأكدت فرق البحث والإنقاذ أن كليهما لم يُصابا سوى بـ"إصابات طفيفة".ونشرت الرئيسة المكسيكية بالإنابة، ديلسي رودريغيز، مقطع فيديو للحظة انتشال جنود لطفل يبلغ من العمر 11 عاما من تحت أنقاض مبنى منهار في كاراباليدا، لا غوايرا (شمال فنزويلا).أعلنت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز أنه تم انتشال 33 شخصاً أحياء من تحت الأنقاض خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكان من بينهم صبيان يبلغان من العمر 11 عاماً، تم إنقاذهما بشكل منفصل من مبانٍ منهارة بفارق ساعات قليلة يوم الأحد. تؤكد منظمات الإغاثة أن الساعات الـ 48 إلى 72 الأولى بعد وقوع الكارثة حاسمة للعثور على ناجين. ويواجه أقارب المفقودين ليلة خامسة في انتظار أخبار عن ذويهم.وأُفيد بأن ملايين الأشخاص الآخرين يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي وغيرها من الاحتياجات الأساسية بعد واحدة من أكثر الكوارث الزلزالية تدميراً في أمريكا اللاتينية.ضربت الزلازل التي بلغت قوتها 7.2 و 7.5 درجة يوم الأربعاء في غضون 39 ثانية وتسببت في انهيار ما يقرب من 800 مبنى، مما أدى إلى احتجاز العديد من الأشخاص في الداخل.فنزويلا... ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1430 قتيلا3 زلازل على الكوكب خلال 24 ساعة... آخرها يضرب اليابان بقوة 5.6 درجة
https://sarabic.ae/20260626/صور-مؤلمة-من-قلب-أقوى-زلزال-ضرب-فنزويلا-منذ-126-عاما-1114718337.html
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فنزويلا, العالم, نادي الفيديو

انتشال رضيع حي بعد 4 أيام من زلزال فنزويلا... فيديو

06:41 GMT 29.06.2026
© REUTERS Gaby Oraaصورة لإمرأتان تنتظران في موقع مبنى منهار بينما يبحث عمال الإنقاذ عن أقاربهما، بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا.
صورة لإمرأتان تنتظران في موقع مبنى منهار بينما يبحث عمال الإنقاذ عن أقاربهما، بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
© REUTERS Gaby Oraa
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تمكنت فرق البحث والإنقاذ ، يوم أمس الأحد، من انتشال أم وطفلها البالغ من العمر 9 أشهر من تحت أنقاض مبنى منهار في فنزويلا، في إطار جهود المساعدة عقب وقوع زلزالين أوديا بحياة أكثر من 1400 شخص.
وأكدت فرق البحث والإنقاذ أن كليهما لم يُصابا سوى بـ"إصابات طفيفة".

وأفادت تقارير أنه أيضا تم العثور على رجل وابنه مراهق على قيد الحياة تحت الأنقاض في فنزويلا يوم الأحد، في بلدة تقع على بعد حوالي 40 كيلومتراً شمال العاصمة كاراكاس، في حين تجاوز عدد القتلى جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي 1450 قتيلاً.

ونشرت الرئيسة المكسيكية بالإنابة، ديلسي رودريغيز، مقطع فيديو للحظة انتشال جنود لطفل يبلغ من العمر 11 عاما من تحت أنقاض مبنى منهار في كاراباليدا، لا غوايرا (شمال فنزويلا).
أعلنت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز أنه تم انتشال 33 شخصاً أحياء من تحت الأنقاض خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكان من بينهم صبيان يبلغان من العمر 11 عاماً، تم إنقاذهما بشكل منفصل من مبانٍ منهارة بفارق ساعات قليلة يوم الأحد.
Мужчина реагирует на происходящее среди обломков здания после землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
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تؤكد منظمات الإغاثة أن الساعات الـ 48 إلى 72 الأولى بعد وقوع الكارثة حاسمة للعثور على ناجين. ويواجه أقارب المفقودين ليلة خامسة في انتظار أخبار عن ذويهم.

قدمت عملية الإنقاذ بصيص أمل في مأساة مستمرة، ولكن لا يزال يُبلغ عن فقدان عشرات الآلاف من الأشخاص، وقد انقضت الآن فترة الـ 72 ساعة الحاسمة لإنقاذ الضحايا المحاصرين في أعقاب كارثة طبيعية.

وأُفيد بأن ملايين الأشخاص الآخرين يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي وغيرها من الاحتياجات الأساسية بعد واحدة من أكثر الكوارث الزلزالية تدميراً في أمريكا اللاتينية.
ضربت الزلازل التي بلغت قوتها 7.2 و 7.5 درجة يوم الأربعاء في غضون 39 ثانية وتسببت في انهيار ما يقرب من 800 مبنى، مما أدى إلى احتجاز العديد من الأشخاص في الداخل.
فنزويلا... ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1430 قتيلا
3 زلازل على الكوكب خلال 24 ساعة... آخرها يضرب اليابان بقوة 5.6 درجة
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