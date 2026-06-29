انتشال رضيع حي بعد 4 أيام من زلزال فنزويلا... فيديو
© REUTERS Gaby Oraaصورة لإمرأتان تنتظران في موقع مبنى منهار بينما يبحث عمال الإنقاذ عن أقاربهما، بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا.
© REUTERS Gaby Oraa
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تمكنت فرق البحث والإنقاذ ، يوم أمس الأحد، من انتشال أم وطفلها البالغ من العمر 9 أشهر من تحت أنقاض مبنى منهار في فنزويلا، في إطار جهود المساعدة عقب وقوع زلزالين أوديا بحياة أكثر من 1400 شخص.
وأكدت فرق البحث والإنقاذ أن كليهما لم يُصابا سوى بـ"إصابات طفيفة".
وأفادت تقارير أنه أيضا تم العثور على رجل وابنه مراهق على قيد الحياة تحت الأنقاض في فنزويلا يوم الأحد، في بلدة تقع على بعد حوالي 40 كيلومتراً شمال العاصمة كاراكاس، في حين تجاوز عدد القتلى جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي 1450 قتيلاً.
ونشرت الرئيسة المكسيكية بالإنابة، ديلسي رودريغيز، مقطع فيديو للحظة انتشال جنود لطفل يبلغ من العمر 11 عاما من تحت أنقاض مبنى منهار في كاراباليدا، لا غوايرا (شمال فنزويلا).
MOMENT ❤️ rescuers pulling a newborn baby and the child's mother alive from beneath the rubble in the #earthquake-hit Venezuelan city of #LaGuaira.— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) June 28, 2026
SOURCE: UGC / ANDREINA QUINTERO pic.twitter.com/1aaMFaVGHL
أعلنت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز أنه تم انتشال 33 شخصاً أحياء من تحت الأنقاض خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكان من بينهم صبيان يبلغان من العمر 11 عاماً، تم إنقاذهما بشكل منفصل من مبانٍ منهارة بفارق ساعات قليلة يوم الأحد.
26 يونيو, 08:55 GMT
تؤكد منظمات الإغاثة أن الساعات الـ 48 إلى 72 الأولى بعد وقوع الكارثة حاسمة للعثور على ناجين. ويواجه أقارب المفقودين ليلة خامسة في انتظار أخبار عن ذويهم.
قدمت عملية الإنقاذ بصيص أمل في مأساة مستمرة، ولكن لا يزال يُبلغ عن فقدان عشرات الآلاف من الأشخاص، وقد انقضت الآن فترة الـ 72 ساعة الحاسمة لإنقاذ الضحايا المحاصرين في أعقاب كارثة طبيعية.
وأُفيد بأن ملايين الأشخاص الآخرين يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي وغيرها من الاحتياجات الأساسية بعد واحدة من أكثر الكوارث الزلزالية تدميراً في أمريكا اللاتينية.
ضربت الزلازل التي بلغت قوتها 7.2 و 7.5 درجة يوم الأربعاء في غضون 39 ثانية وتسببت في انهيار ما يقرب من 800 مبنى، مما أدى إلى احتجاز العديد من الأشخاص في الداخل.