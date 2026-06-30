https://sarabic.ae/20260630/تصويت-برأيك-ما-هو-السيناريو-الأقرب-لمخرجات-مفاوضات-الدوحة-بين-واشنطن-وطهران؟-1114837595.html
تصويت... برأيك ما هو السيناريو الأقرب لمخرجات "مفاوضات الدوحة" بين واشنطن وطهران؟
تصويت... برأيك ما هو السيناريو الأقرب لمخرجات "مفاوضات الدوحة" بين واشنطن وطهران؟
سبوتنيك عربي
جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، ستحتضنها العاصمة القطرية الدوحة، وسط اهتمام واسع من الأوساط السياسية والدبلوماسية وحتى... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T12:35+0000
2026-06-30T12:35+0000
2026-06-30T12:35+0000
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وبينما يراهن البعض على أن هذه المحادثات تشكل فرصة لإعادة فتح قنوات التفاهم بين الطرفين، يرى آخرون أن الفجوة بين المواقف لا تزال واسعة، ما يجعل أي اختراق دبلوماسي حقيقي أمرًا غير مضمون، خاصة أنها محادثات غير مباشرة.وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أنه "لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران"، في تقاطع مع تأكيد وزارة الخارجية الإيرانية عدم وجود أي خطط لعقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين في الدوحة.برأيك ما هو السيناريو الأقرب لمخرجات "مفاوضات الدوحة" بين واشنطن وطهران؟الخارجية القطرية: لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيرانالرئيس الإيراني: سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصولنا المجمدة في قطر
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قطر, الدوحة, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مفاوضات, استطلاعات الرأي, опросы
قطر, الدوحة, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مفاوضات, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... برأيك ما هو السيناريو الأقرب لمخرجات "مفاوضات الدوحة" بين واشنطن وطهران؟
جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، ستحتضنها العاصمة القطرية الدوحة، وسط اهتمام واسع من الأوساط السياسية والدبلوماسية وحتى الإعلامية، في ظل ملفات شائكة تتعلق بالبرنامج النووي، والعقوبات، والأموال المجمدة، ومستقبل التهدئة في المنطقة.
وبينما يراهن البعض على أن هذه المحادثات تشكل فرصة لإعادة فتح قنوات التفاهم بين الطرفين، يرى آخرون أن الفجوة بين المواقف لا تزال واسعة، ما يجعل أي اختراق دبلوماسي حقيقي أمرًا غير مضمون، خاصة أنها محادثات غير مباشرة.
وفي ظل هذا المشهد، تتراوح التوقعات بين إمكانية التوصل إلى تفاهمات جزئية تمهّد لمسار أطول، أو فشل المحادثات واستمرار حالة التوتر، خاصة مع بقاء ملفات الخلاف دون حلول واضحة.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أنه "لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران"، في تقاطع مع تأكيد وزارة الخارجية الإيرانية عدم وجود أي خطط لعقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين في الدوحة.
برأيك ما هو السيناريو الأقرب لمخرجات "مفاوضات الدوحة" بين واشنطن وطهران؟