تصويت... برأيك ما هو السيناريو الأقرب لمخرجات "مفاوضات الدوحة" بين واشنطن وطهران؟

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما التهديد الذي يراه الحوثي من تمركز إسرائيل بـ"أرض الصومال"؟
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا و الجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خدمة العلم في لبنان على طاولة الحكومة... عمى مناخي وكوارث غير مرئية، فما علاقة الولايات المتحدة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
09:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
09:30 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
10:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:22 GMT
9 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
16:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: آيزنكوت ليس أقل دموية من نتنياهو
17:00 GMT
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https://sarabic.ae/20260630/تصويت-برأيك-ما-هو-السيناريو-الأقرب-لمخرجات-مفاوضات-الدوحة-بين-واشنطن-وطهران؟-1114837595.html
تصويت... برأيك ما هو السيناريو الأقرب لمخرجات "مفاوضات الدوحة" بين واشنطن وطهران؟
تصويت... برأيك ما هو السيناريو الأقرب لمخرجات "مفاوضات الدوحة" بين واشنطن وطهران؟
سبوتنيك عربي
جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، ستحتضنها العاصمة القطرية الدوحة، وسط اهتمام واسع من الأوساط السياسية والدبلوماسية وحتى... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T12:35+0000
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قطر
الدوحة
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مفاوضات
استطلاعات الرأي
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وبينما يراهن البعض على أن هذه المحادثات تشكل فرصة لإعادة فتح قنوات التفاهم بين الطرفين، يرى آخرون أن الفجوة بين المواقف لا تزال واسعة، ما يجعل أي اختراق دبلوماسي حقيقي أمرًا غير مضمون، خاصة أنها محادثات غير مباشرة.وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أنه "لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران"، في تقاطع مع تأكيد وزارة الخارجية الإيرانية عدم وجود أي خطط لعقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين في الدوحة.برأيك ما هو السيناريو الأقرب لمخرجات "مفاوضات الدوحة" بين واشنطن وطهران؟الخارجية القطرية: لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيرانالرئيس الإيراني: سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصولنا المجمدة في قطر
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قطر, الدوحة, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مفاوضات, استطلاعات الرأي, опросы
قطر, الدوحة, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مفاوضات, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... برأيك ما هو السيناريو الأقرب لمخرجات "مفاوضات الدوحة" بين واشنطن وطهران؟

12:35 GMT 30.06.2026
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قطر، الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
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جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، ستحتضنها العاصمة القطرية الدوحة، وسط اهتمام واسع من الأوساط السياسية والدبلوماسية وحتى الإعلامية، في ظل ملفات شائكة تتعلق بالبرنامج النووي، والعقوبات، والأموال المجمدة، ومستقبل التهدئة في المنطقة.
وبينما يراهن البعض على أن هذه المحادثات تشكل فرصة لإعادة فتح قنوات التفاهم بين الطرفين، يرى آخرون أن الفجوة بين المواقف لا تزال واسعة، ما يجعل أي اختراق دبلوماسي حقيقي أمرًا غير مضمون، خاصة أنها محادثات غير مباشرة.
وفي ظل هذا المشهد، تتراوح التوقعات بين إمكانية التوصل إلى تفاهمات جزئية تمهّد لمسار أطول، أو فشل المحادثات واستمرار حالة التوتر، خاصة مع بقاء ملفات الخلاف دون حلول واضحة.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أنه "لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران"، في تقاطع مع تأكيد وزارة الخارجية الإيرانية عدم وجود أي خطط لعقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين في الدوحة.
برأيك ما هو السيناريو الأقرب لمخرجات "مفاوضات الدوحة" بين واشنطن وطهران؟
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الخارجية القطرية: لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيران
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