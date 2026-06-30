https://sarabic.ae/20260630/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-يجب-على-زيلينسكي-الاعتراف-بالفشل-والاستقالة-1114829149.html
مستشار رئاسي أوكراني سابق: يجب على زيلينسكي الاعتراف بالفشل والاستقالة
مستشار رئاسي أوكراني سابق: يجب على زيلينسكي الاعتراف بالفشل والاستقالة
سبوتنيك عربي
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أنه على فلاديمير زيلينسكي، الاعتراف بالفشل التام لسياساته والاستقالة. 30.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال سوسكين: "قل يا زيلينسكي: لقد فشلت الجهود التي بذلتها... كل ما فعلته فشل. لذلك، أنا أستقيل".وأشار سوسكين أيضا إلى أن زيلينسكي، يواجه مرة أخرى، مشاكل هائلة على الصعيد الداخلي، وفي ساحة المعركة وعلى الصعيد الدولي، حيث تتدهور صورة أوكرانيا بسرعة، بسبب الفضائح السياسية وتدهور العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي.وتابع: "باختصار، لقد ثبت أن النظام متعفن وغير قادر على فعل أي شيء. حسنًا، أفضل ما يمكن فعله هو الاستقالة ببساطة".وفي 15 مارس/ ىذار الماضي، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن روسيا منفتحة على تسوية سلمية في أوكرانيا، وأن الديناميكيات على الجبهة "إيجابية بالنسبة لنا".زاخاروفا: عناصر "جيش المتمردين الأوكراني" نازيون متمرسونموسكو: روسيا لديها القوة لمقاومة المحاولات الغربية الرامية لإلحاق هزيمة استراتيجية بها
https://sarabic.ae/20260629/باحث-في-العلاقات-الدولية-حراك-زيلينسكي-الأخير-مناورة-ومحاولة-لكسب-المزيد-من-الوقت-1114824128.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
مستشار رئاسي أوكراني سابق: يجب على زيلينسكي الاعتراف بالفشل والاستقالة
05:25 GMT 30.06.2026 (تم التحديث: 05:26 GMT 30.06.2026)
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أنه على فلاديمير زيلينسكي، الاعتراف بالفشل التام لسياساته والاستقالة.
وقال سوسكين: "قل يا زيلينسكي: لقد فشلت الجهود التي بذلتها... كل ما فعلته فشل. لذلك، أنا أستقيل".
وأشار إلى أن زيلينسكي فشل في الوفاء بأي من "وعوده"، بما في ذلك الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وأشار سوسكين أيضا إلى أن زيلينسكي، يواجه مرة أخرى، مشاكل هائلة على الصعيد الداخلي، وفي ساحة المعركة وعلى الصعيد الدولي، حيث تتدهور صورة أوكرانيا بسرعة، بسبب الفضائح السياسية وتدهور العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي.
وتابع: "باختصار، لقد ثبت أن النظام متعفن وغير قادر على فعل أي شيء. حسنًا، أفضل ما يمكن فعله هو الاستقالة ببساطة".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه فوجئ بتردد نظام كييف في تقديم تنازلات للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. وأكد الرئيس الأمريكي أن "التوصل إلى اتفاق" مع زيلينسكي "أصعب بكثير" من التوصل إليه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي 15 مارس/ ىذار الماضي، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن روسيا منفتحة على تسوية سلمية في أوكرانيا، وأن الديناميكيات على الجبهة "إيجابية بالنسبة لنا".