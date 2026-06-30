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وزير الخارجية اللبناني: أولويتنا الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش
وزير الخارجية اللبناني: أولويتنا الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، أن "أولوية الحكومة اللبنانية تتمثل في ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني،... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
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وجاءت تصريحات رجّي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، الذي هنّأ لبنان على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية، بحسب بيان نشره رجّي عبر حسابه على منصة "إكس".ووفقًا للبيان، أعرب كومبوس عن أمله في أن "يشكّل الاتفاق بداية لمسار يعزز الأمن والاستقرار، ويكرس سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وقراراتها".وأكد وزير الخارجية القبرصي دعم بلاده، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، للبنان خلال هذه المرحلة، فيما أعرب رجّي عن تقديره للموقف القبرصي، مشددًا أن "الحكومة اللبنانية ماضية في تنفيذ أولوياتها الوطنية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وحصر السلاح بيد الدولة".وشهدت واشنطن، منذ نيسان/ أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد على أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني، وفق تعبيرهما.
https://sarabic.ae/20260629/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-بقاء-جيشنا-في-لبنان-سيكون-طويل-الأمد-1114815568.html
https://sarabic.ae/20260629/نبيه-بري-اتفاق-لبنان-وإسرائيل-مجرد-إملاءات-ولن-ينفذ-1114797279.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم

وزير الخارجية اللبناني: أولويتنا الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش

06:03 GMT 30.06.2026 (تم التحديث: 06:04 GMT 30.06.2026)
© AP Photo / Virginia Mayoوزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي
وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، أن "أولوية الحكومة اللبنانية تتمثل في ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني، واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة".
وجاءت تصريحات رجّي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، الذي هنّأ لبنان على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية، بحسب بيان نشره رجّي عبر حسابه على منصة "إكس".
ووفقًا للبيان، أعرب كومبوس عن أمله في أن "يشكّل الاتفاق بداية لمسار يعزز الأمن والاستقرار، ويكرس سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وقراراتها".
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وزير الدفاع الإسرائيلي: بقاء جيشنا في جنوب لبنان سيكون طويل الأمد
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وأكد وزير الخارجية القبرصي دعم بلاده، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، للبنان خلال هذه المرحلة، فيما أعرب رجّي عن تقديره للموقف القبرصي، مشددًا أن "الحكومة اللبنانية ماضية في تنفيذ أولوياتها الوطنية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وحصر السلاح بيد الدولة".

ووقّعت إسرائيل ولبنان، الجمعة الماضية، اتفاقا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.

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نبيه بري: اتفاق لبنان وإسرائيل مجرد "إملاءات" ولن ينفذ
أمس, 02:31 GMT
وشهدت واشنطن، منذ نيسان/ أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد على أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني، وفق تعبيرهما.
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