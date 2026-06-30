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وفد "حماس" يصل إلى القاهرة ويؤكد جديته في التوصل لاتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني
وفد "حماس" يصل إلى القاهرة ويؤكد جديته في التوصل لاتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
أعلن المستشار السياسي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، طاهر النونو، وصول وفد من الحركة برئاسة زاهر جبارين، رئيس الحركة في الضفة الغربية، إلى العاصمة المصرية... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T11:41+0000
2026-06-30T11:41+0000
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وقال النونو، في بيان له، إن الوفد سيبحث سبل وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في قطاع غزة، وجرائم القتل والاغتيال اليومية، إلى جانب ضمان التزام إسرائيل بإدخال احتياجات القطاع بشكل كامل، بما يشمل مواد ترميم المستشفيات والمخابز والبنية التحتية، وتنفيذ باقي بنود الاتفاق.وأضاف أن "المباحثات ستتناول أيضًا استكمال مناقشة خارطة الطريق التي أعدها مبعوث الأمم المتحدة السابق نيكولاي ميلادينوف بالتعاون مع الوسطاء، للمرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن دخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية، وصولًا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضي قطاع غزة".وأكد النونو أن "حركة حماس جادة في التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني، ويوقف جرائم الاحتلال، ويحقق تقدمًا في استعادة الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".والتقى رئيس المخابرات العامة المصرية برئيس جهاز الاستخبارات التركي، حيث بحث الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأزمة الليبية.وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية تكثيف الجهود المشتركة للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمات الراهنة في المنطقة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسارات الحلول السياسية.كما عقد رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس الاستخبارات التركية لقاءً مع عدد من قيادات حركة حماس، الذين أكدوا دعمهم الكامل لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بشأن قطاع غزة.من جهة أخرى، وصل وفد من حركة حماس الى العاصمة المصرية القاهرة لاستئناف المفاوضات الخاصة بخارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار بقطاع غزه، حيث اتسمت المباحثات بإيجابية وسط تفاؤل كبير لاستكمال تنفيذ خطه ترامب للسلام.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
https://sarabic.ae/20260630/إعمار-غزة-دون-نزع-سلاح-حماس-ماذا-تتضمن-الوثيقة-الأمريكية-الجديدة-المقدمة-لإسرائيل؟-1114830294.html
https://sarabic.ae/20260627/الأمم-المتحدة-حرب-إسرائيل-على-قطاع-غزة-تسببت-في-إصابة-عشرات-الآلاف-بإعاقات-سمعية-1114771725.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وفد "حماس" يصل إلى القاهرة ويؤكد جديته في التوصل لاتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني

11:41 GMT 30.06.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمقاتلو حركة "حماس" الفلسطينية، 7 يناير/ كانون الثاني 2026
مقاتلو حركة حماس الفلسطينية، 7 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أعلن المستشار السياسي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، طاهر النونو، وصول وفد من الحركة برئاسة زاهر جبارين، رئيس الحركة في الضفة الغربية، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين والوسطاء.
وقال النونو، في بيان له، إن الوفد سيبحث سبل وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في قطاع غزة، وجرائم القتل والاغتيال اليومية، إلى جانب ضمان التزام إسرائيل بإدخال احتياجات القطاع بشكل كامل، بما يشمل مواد ترميم المستشفيات والمخابز والبنية التحتية، وتنفيذ باقي بنود الاتفاق.
وأضاف أن "المباحثات ستتناول أيضًا استكمال مناقشة خارطة الطريق التي أعدها مبعوث الأمم المتحدة السابق نيكولاي ميلادينوف بالتعاون مع الوسطاء، للمرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن دخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية، وصولًا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضي قطاع غزة".
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وأكد النونو أن "حركة حماس جادة في التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني، ويوقف جرائم الاحتلال، ويحقق تقدمًا في استعادة الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
والتقى رئيس المخابرات العامة المصرية برئيس جهاز الاستخبارات التركي، حيث بحث الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأزمة الليبية.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية تكثيف الجهود المشتركة للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمات الراهنة في المنطقة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسارات الحلول السياسية.
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كما عقد رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس الاستخبارات التركية لقاءً مع عدد من قيادات حركة حماس، الذين أكدوا دعمهم الكامل لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بشأن قطاع غزة.
من جهة أخرى، وصل وفد من حركة حماس الى العاصمة المصرية القاهرة لاستئناف المفاوضات الخاصة بخارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار بقطاع غزه، حيث اتسمت المباحثات بإيجابية وسط تفاؤل كبير لاستكمال تنفيذ خطه ترامب للسلام.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
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