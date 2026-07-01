https://sarabic.ae/20260701/إعلام-برلين-تسعى-للحصول-على-إذن-واشنطن-لإنتاج-المزيد-من-الأسلحة-الأمريكية-على-أراضيها-1114856979.html
إعلام: برلين تسعى للحصول على إذن واشنطن لإنتاج المزيد من الأسلحة الأمريكية على أراضيها
إعلام: برلين تسعى للحصول على إذن واشنطن لإنتاج المزيد من الأسلحة الأمريكية على أراضيها
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن ألمانيا تسعى للحصول على إذن من واشنطن لإنتاج المزيد من الأسلحة على أراضييها، لسد الثغرات في القدرات العسكرية... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T09:26+0000
2026-07-01T09:26+0000
2026-07-01T09:26+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/05/1097484888_0:262:3072:1989_1920x0_80_0_0_d6499f1ebe0ecb215b23c5da07d11aa4.jpg
وقالت إحدى تلك الوسائل: "تُصرّ ألمانيا على أن تسمح الولايات المتحدة بإنتاج المزيد من الأسلحة الأمريكية على الأراضي الألمانية، في محاولة لسدّ الثغرات في القدرات العسكرية الأوروبية".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، صرّح بأن جوهر العقيدة العسكرية الألمانية هو المواجهة الأوروبية مع روسيا.الخارجية الروسية: رفض ألمانيا الغاز الروسي يدمر بنيتها التحتية للطاقةترامب: حلفاؤنا الأوروبيون خذلوا الولايات المتحدة في حرب إيران
https://sarabic.ae/20260623/موسكو-خطط-ألمانيا-لإنشاء-الجيش-الرائد-في-أوروبا-تنم-عن-نزعة-انتقامية-1114610849.html
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/05/1097484888_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ebef7ec3acb45b29c2c06726c00654a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
إعلام: برلين تسعى للحصول على إذن واشنطن لإنتاج المزيد من الأسلحة الأمريكية على أراضيها
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن ألمانيا تسعى للحصول على إذن من واشنطن لإنتاج المزيد من الأسلحة على أراضييها، لسد الثغرات في القدرات العسكرية الأوروبية.
وقالت إحدى تلك الوسائل: "تُصرّ ألمانيا على أن تسمح الولايات المتحدة بإنتاج المزيد من الأسلحة الأمريكية على الأراضي الألمانية، في محاولة لسدّ الثغرات في القدرات العسكرية الأوروبية".
ووفقًا لها، يطلب المسؤولون الألمانيون من الأمريكيين الموافقة على اتفاقية إنتاج مشترك قبل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقبلة في أنقرة.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أقرّت ألمانيا رسميًا أول "إستراتيجية" عسكرية لها. وتحدد هذه الوثيقة هدف إنشاء أقوى جيش في أوروبا بحلول عام 2039. وتُصنّف "الإستراتيجية" روسيا على أنها "التهديد الرئيسي".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، صرّح بأن جوهر العقيدة العسكرية الألمانية هو المواجهة الأوروبية مع روسيا.