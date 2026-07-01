https://sarabic.ae/20260701/الأمين-العام-لحلف-الناتو-التفكير-بـالتهديد-الروسي-يقلقني-ويؤرقني-1114855289.html
الأمين العام لحلف "الناتو": التفكير بـ"التهديد الروسي" يقلقني ويؤرقني
الأمين العام لحلف "الناتو": التفكير بـ"التهديد الروسي" يقلقني ويؤرقني
سبوتنيك عربي
صرّح الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، اليوم الأربعاء، بأن أكثر ما يقلقه ويؤرقه أثناء النوم هو التفكير في روسيا، لأنها تشكل التهديد لهم، حسب قوله. 01.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال روته خلال إحاطة صحفية: "أحاول عادة النوم، ولكن إن كان هناك ما يؤرقني، فهو روسيا. للأسف، تشكل روسيا التهديد الرئيسي الطويل الأمد الذي نواجهه".وقال غروشكو في إحاطة صحفية لـ"سبوتنيك": "إذا تابعنا عن كثب تطور العقائد والسياسات الاستراتيجية للدول الأعضاء في حلف الناتو، فربما يمكننا القول إن التوجه الرئيسي يهدف إلى تهيئة المجتمع والاقتصاد والتنظيم العسكري والبنية التحتية لمواجهة عسكرية حتمية... مع روسيا".وكان سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، صرّح بأن "موسكو مستعدة لتأكيد عدم نيتها مهاجمة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، قانونيًا".وأكد ريابكوف أن "مخاطر كبيرة لاحتمال نشوب صدام عسكري بين روسيا والناتو ما تزال قائمة، بسبب الأعمال العدائية للدول الأوروبية.الخارجية الروسية: الناتو يتدرب على سيناريوهات هجومية في مناوراته قرب حدودناغالاوي: النخب السياسية البريطانية راهنت بكل شيء على محاربة روسيا عبر كييف
https://sarabic.ae/20260701/الخارجية-الروسية-الناتو-يسعى-إلى-تعزيز-وجوده-في-منطقة-البحر-الأسود-1114851559.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الأمين العام لحلف "الناتو": التفكير بـ"التهديد الروسي" يقلقني ويؤرقني
صرّح الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، اليوم الأربعاء، بأن أكثر ما يقلقه ويؤرقه أثناء النوم هو التفكير في روسيا، لأنها تشكل التهديد لهم، حسب قوله.
وقال روته خلال إحاطة صحفية: "أحاول عادة النوم، ولكن إن كان هناك ما يؤرقني، فهو روسيا. للأسف، تشكل روسيا التهديد الرئيسي الطويل الأمد الذي نواجهه".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، صرّح في وقت سابق، بأن التوجه الرئيسي لسياسة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يهدف الآن إلى "مواجهة حتمية" مع روسيا.
وقال غروشكو في إحاطة صحفية لـ"سبوتنيك": "إذا تابعنا عن كثب تطور العقائد والسياسات الاستراتيجية للدول الأعضاء في حلف الناتو، فربما يمكننا القول إن التوجه الرئيسي يهدف إلى تهيئة المجتمع والاقتصاد والتنظيم العسكري والبنية التحتية لمواجهة عسكرية حتمية... مع روسيا".
وكان سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، صرّح بأن "موسكو مستعدة لتأكيد عدم نيتها مهاجمة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، قانونيًا".
وأكد ريابكوف أن "مخاطر كبيرة لاحتمال نشوب صدام عسكري بين روسيا والناتو ما تزال قائمة، بسبب الأعمال العدائية للدول الأوروبية.