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https://sarabic.ae/20260701/غالاوي-النخب-السياسية-البريطانية-راهنت-بكل-شيء-على-محاربة-روسيا-عبر-كييف-1114853819.html
غالاوي: النخب السياسية البريطانية راهنت بكل شيء على محاربة روسيا عبر كييف
غالاوي: النخب السياسية البريطانية راهنت بكل شيء على محاربة روسيا عبر كييف
سبوتنيك عربي
أكد جورج غالاوي، العضو السابق في مجلس العموم ومؤسس حزب العمال البريطاني، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن بريطانيا "راهنت بكل قوتها على دعم كييف... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T05:51+0000
2026-07-01T05:51+0000
بريطانيا
روسيا
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وأوضح غالاوي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "عمق التزام لندن بهذه الفكرة يتجلى في توقيعها اتفاقية "الشراكة المئوية" مع أوكرانيا".وقال: "لقد فعلوا ذلك دون معرفة من سيحكم أوكرانيا، وما ستكون حدودها... وما ستكون حدود بريطانيا؟ أعتقد أن الجميع يدرك أن بريطانيا نفسها لن تبقى موجودة بعد مئة عام".وشغل غالاوي منصب عضو في مجلس العموم البريطاني لـ7 دورات منذ عام 1987. وغادر المملكة المتحدة عام 2025، بعد أن احتجزته هو وزوجته واستجوبتهما وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة البريطانية في مطار لندن.لافروف: أوروبا لا تبحث عن السلام في أوكرانيا بل عن استمرار المواجهة مع روسيازاخاروفا حول مزاعم هجوم روسي على منزل رئيس الوزراء البريطاني: بداية "الشيزوفرينيا"
https://sarabic.ae/20260630/إعلام-الناتو-يتبنى-ممارسات-تشبه-أساليب-هتلر-في-الحرب-العالمية-الثانية-1114832235.html
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بريطانيا, روسيا
بريطانيا, روسيا

غالاوي: النخب السياسية البريطانية راهنت بكل شيء على محاربة روسيا عبر كييف

05:51 GMT 01.07.2026
© Sputnikالعضو السابق في البرلمان البريطاني جورج غالاوي
العضو السابق في البرلمان البريطاني جورج غالاوي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد جورج غالاوي، العضو السابق في مجلس العموم ومؤسس حزب العمال البريطاني، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن بريطانيا "راهنت بكل قوتها على دعم كييف واستخدام أوكرانيا كوكيل في الحرب ضد روسيا".
وأوضح غالاوي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "عمق التزام لندن بهذه الفكرة يتجلى في توقيعها اتفاقية "الشراكة المئوية" مع أوكرانيا".
وقال: "لقد فعلوا ذلك دون معرفة من سيحكم أوكرانيا، وما ستكون حدودها... وما ستكون حدود بريطانيا؟ أعتقد أن الجميع يدرك أن بريطانيا نفسها لن تبقى موجودة بعد مئة عام".
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
إعلام: الناتو يتبنى ممارسات تشبه أساليب هتلر في الحرب العالمية الثانية
أمس, 09:10 GMT

وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن الدول الأوروبية تتعامل مع ملف الحرب في أوكرانيا، بمنطق فرض الإملاءات لا التفاوض، مشيرًا إلى أن الدعوات الغربية للحوار مع موسكو تهدف إلى إعادة تشكيل شروط المواجهة وليس الوصول إلى تسوية سلمية حقيقية.

وشغل غالاوي منصب عضو في مجلس العموم البريطاني لـ7 دورات منذ عام 1987. وغادر المملكة المتحدة عام 2025، بعد أن احتجزته هو وزوجته واستجوبتهما وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة البريطانية في مطار لندن.
لافروف: أوروبا لا تبحث عن السلام في أوكرانيا بل عن استمرار المواجهة مع روسيا
زاخاروفا حول مزاعم هجوم روسي على منزل رئيس الوزراء البريطاني: بداية "الشيزوفرينيا"
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