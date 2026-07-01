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تتضمن ثلث الأعضاء... دمشق تعلن "قائمة الشرع" في مجلس الشعب السوري

تتضمن ثلث الأعضاء... دمشق تعلن "قائمة الشرع" في مجلس الشعب السوري

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد، اليوم الأربعاء، أسماء أعضاء المجلس بمن فيهم الثلث المكمّل المعيّن من قبل الرئيس الانتقالي... 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T10:14+0000

2026-07-01T10:14+0000

2026-07-01T10:14+0000

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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الشعب بالعاصمة السورية دمشق، حيث تلا الأحمد المرسوم الرئاسي رقم 143 لعام 2026، الذي أصدره الشرع والمتضمن أسماء أعضاء مجلس الشعب الفائزين بالعضوية، والذين أعلنت عنهم سابقًا اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى أسماء الثلث المكمل البالغ عددهم 70 اسمًا.وقال الأحمد خلال المؤتمر الصحفي: "بصفتي رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أدعو لانعقاد جلسته الأولى يوم الاثنين القادم الـ6 من يوليو/ تموز 2026، وستكون مدة دورة مجلس الشعب بناء على الإعلان الدستوري سنتين ونصف السنة (ثلاثون شهرًا) قابلة للتمديد".وجاء هذا الإعلان بعد نحو عام من صدور المرسوم الرئاسي رقم 143 لعام 2025، الذي نصّ على أن "يتألف مجلس الشعب من 210 أعضاء، يُنتخب ثلثان عبر الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية، فيما يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، أي 70 عضوًا".وبحسب المرسوم "يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة"، محددًا ولاية المجلس بـ 30 شهرًا قابلة للتجديد.كما أصدرت في 25 مايو/ أيار 2026، قرارين أعلنت بموجبهما النتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية الحسكة والقامشلي والمالكية بمحافظة الحسكة، ودائرة عين العرب بمحافظة حلب.وخلال مراحل العملية الانتخابية، أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب التعليمات التنفيذية المنظمة لتشكيل اللجان الفرعية والهيئات الناخبة، وإجراءات الترشح والاقتراع والفرز والطعون، وصولًا إلى رفع النتائج النهائية إلى رئاسة الجمهورية، تمهيدًا لاستكمال تشكيل المجلس وفق ما ينص عليه الإعلان الدستوري والنظام الانتخابي المؤقت.

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أخبار سوريا اليوم, مجلس الشعب السوري, الحكومة السورية, العالم العربي