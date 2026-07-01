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تتضمن ثلث الأعضاء... دمشق تعلن "قائمة الشرع" في مجلس الشعب السوري
تتضمن ثلث الأعضاء... دمشق تعلن "قائمة الشرع" في مجلس الشعب السوري
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد، اليوم الأربعاء، أسماء أعضاء المجلس بمن فيهم الثلث المكمّل المعيّن من قبل الرئيس الانتقالي... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T10:14+0000
2026-07-01T10:14+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الشعب بالعاصمة السورية دمشق، حيث تلا الأحمد المرسوم الرئاسي رقم 143 لعام 2026، الذي أصدره الشرع والمتضمن أسماء أعضاء مجلس الشعب الفائزين بالعضوية، والذين أعلنت عنهم سابقًا اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى أسماء الثلث المكمل البالغ عددهم 70 اسمًا.وقال الأحمد خلال المؤتمر الصحفي: "بصفتي رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أدعو لانعقاد جلسته الأولى يوم الاثنين القادم الـ6 من يوليو/ تموز 2026، وستكون مدة دورة مجلس الشعب بناء على الإعلان الدستوري سنتين ونصف السنة (ثلاثون شهرًا) قابلة للتمديد".وجاء هذا الإعلان بعد نحو عام من صدور المرسوم الرئاسي رقم 143 لعام 2025، الذي نصّ على أن "يتألف مجلس الشعب من 210 أعضاء، يُنتخب ثلثان عبر الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية، فيما يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، أي 70 عضوًا".وبحسب المرسوم "يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة"، محددًا ولاية المجلس بـ 30 شهرًا قابلة للتجديد.كما أصدرت في 25 مايو/ أيار 2026، قرارين أعلنت بموجبهما النتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية الحسكة والقامشلي والمالكية بمحافظة الحسكة، ودائرة عين العرب بمحافظة حلب.وخلال مراحل العملية الانتخابية، أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب التعليمات التنفيذية المنظمة لتشكيل اللجان الفرعية والهيئات الناخبة، وإجراءات الترشح والاقتراع والفرز والطعون، وصولًا إلى رفع النتائج النهائية إلى رئاسة الجمهورية، تمهيدًا لاستكمال تشكيل المجلس وفق ما ينص عليه الإعلان الدستوري والنظام الانتخابي المؤقت.
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أخبار سوريا اليوم, مجلس الشعب السوري, الحكومة السورية, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, مجلس الشعب السوري, الحكومة السورية, العالم العربي

تتضمن ثلث الأعضاء... دمشق تعلن "قائمة الشرع" في مجلس الشعب السوري

10:14 GMT 01.07.2026
© Photo / sanaدمشق تعلن قائمة الشرع في مجلس الشعب
دمشق تعلن قائمة الشرع في مجلس الشعب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© Photo / sana
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أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد، اليوم الأربعاء، أسماء أعضاء المجلس بمن فيهم الثلث المكمّل المعيّن من قبل الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الشعب بالعاصمة السورية دمشق، حيث تلا الأحمد المرسوم الرئاسي رقم 143 لعام 2026، الذي أصدره الشرع والمتضمن أسماء أعضاء مجلس الشعب الفائزين بالعضوية، والذين أعلنت عنهم سابقًا اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى أسماء الثلث المكمل البالغ عددهم 70 اسمًا.

ووصفت "سانا" أن "صدور المرسوم الرئاسي بعد استكمال العملية الانتخابية، وإعلان نتائج الأعضاء المنتخبين في مختلف الدوائر الانتخابية، هو خطوة تستكمل تشكيل أول مجلس شعب في المرحلة الانتقالية وفق أحكام الإعلان الدستوري والنظام الانتخابي المؤقت".

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وقال الأحمد خلال المؤتمر الصحفي: "بصفتي رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أدعو لانعقاد جلسته الأولى يوم الاثنين القادم الـ6 من يوليو/ تموز 2026، وستكون مدة دورة مجلس الشعب بناء على الإعلان الدستوري سنتين ونصف السنة (ثلاثون شهرًا) قابلة للتمديد".

وأكد الأحمد أن "المجلس سيعيد النظر في المراسيم السابقة، كما أن هناك مجموعة من القوانين ينتظر الجميع صدورها"، وأضاف: "لم نعتمد في الثلث المكمّل على المحاصصة بل على الكفاءات والقامات الوطنية، والرسالة الأساسية من الثلث المكمّل من أعضاء مجلس الشعب هي إيجاد مزيج بين من بذلوا وضحوا وبين الكفاءات والخبرات الوطنية، إضافة إلى تعزيز تمثيل المرأة".

وجاء هذا الإعلان بعد نحو عام من صدور المرسوم الرئاسي رقم 143 لعام 2025، الذي نصّ على أن "يتألف مجلس الشعب من 210 أعضاء، يُنتخب ثلثان عبر الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية، فيما يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، أي 70 عضوًا".
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كما ينص أنه بعد صدور مرسوم تسمية أعضاء مجلس الشعب، يدعو رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب جميع الأعضاء إلى الجلسة الأولى خلال المدة المحددة، حيث يؤدي الأعضاء القسم، ثم ينتخب المجلس رئيسه ونائبيه وأمين السر، قبل أن يبدأ ممارسة مهامه التشريعية.
وبحسب المرسوم "يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة"، محددًا ولاية المجلس بـ 30 شهرًا قابلة للتجديد.
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وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، أصدرت في الأول من أكتوبر/ تشرين الثاني 2025، النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس في الدوائر الانتخابية المقررة في المحافظات السورية، قبل أن تعلن في 18 مارس/ آذار 2026، النتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب في دائرتي الرقة والطبقة بمحافظة الرقة.

كما أصدرت في 25 مايو/ أيار 2026، قرارين أعلنت بموجبهما النتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية الحسكة والقامشلي والمالكية بمحافظة الحسكة، ودائرة عين العرب بمحافظة حلب.
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وخلال مراحل العملية الانتخابية، أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب التعليمات التنفيذية المنظمة لتشكيل اللجان الفرعية والهيئات الناخبة، وإجراءات الترشح والاقتراع والفرز والطعون، وصولًا إلى رفع النتائج النهائية إلى رئاسة الجمهورية، تمهيدًا لاستكمال تشكيل المجلس وفق ما ينص عليه الإعلان الدستوري والنظام الانتخابي المؤقت.
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