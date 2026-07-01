علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا يتنبأ بالزلازل قبل وقوعها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
خدمة العلم في لبنان على طاولة الحكومة... عمى مناخي وكوارث غير مرئية، فما علاقة الولايات المتحدة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
09:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
09:30 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
10:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:22 GMT
9 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
16:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: آيزنكوت ليس أقل دموية من نتنياهو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
المناخ في صلب المعادلة الاقتصادية الأوروبية... باب المندب، هل يتحوّل إلى ثروة في عالم الملاحة الدولية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
08:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:33 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:41 GMT
7 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
10:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
12:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:41 GMT
8 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260701/علماء-روس-يطورون-ذكاء-اصطناعيا-يتنبأ-بالزلازل-قبل-وقوعها-1114859861.html
علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا يتنبأ بالزلازل قبل وقوعها
علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا يتنبأ بالزلازل قبل وقوعها
سبوتنيك عربي
طوّر علماء روس من جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية، بالتعاون مع شركاء صينيين، خوارزمية جديدة للتنبؤ بالزلازل، عبر برنامج حاسوبي قادر على رؤية بنية القشرة... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T12:31+0000
2026-07-01T12:31+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/01/1114860035_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_898fb0e07ac823ff9ead916810b462a2.jpg
ووفقًا للعلماء، تستند إحدى الطرق المعروفة لرصد مؤشرات الزلازل إلى الإنصات لأصوات باطن الأرض، إذ يترافق تصاعد النشاط التكتوني مع أصوات مميزة تعرف بالانبعاثات الجيولوجية الصوتية، تنشأ عن تراكم إجهاد تكتوني هائل في الصخور تحت السطح.وقال سيرغي شيفكون، أحد مؤلفي البرنامج والأستاذ المشارك في قسم الإلكترونيات والاتصالات والأجهزة بالمعهد التقني في الجامعة، إن "الضوضاء والاهتزازات البشرية القوية كثيرًا ما تُشوّش على عمليات الرصد الزلزالي"، مقترحًا استخدام مصدر اصطناعي لإحداث إضاءة زلزالية إضافية لجزء من القشرة الأرضية بما يكشف بنيتها.وطوّر باحثو الجامعة برنامجًا لمعالجة نتائج الرصد يعتمد أسلوبًا جديدًا للشبكات العصبية يعرف بـ"الشبكات العصبية المستندة إلى الفيزياء"، إلى جانب بنية مبتكرة تُسمى "شبكات كولموغوروف-أرنولد".وبيّن سيرغي شيفكون أن تحسين الدقة يستلزم عادةً زيادة عدد عمليات الرصد، غير أن الطريقة الجديدة تتجاوز هذا القيد بإثراء بيانات الرصد بمعلومات معروفة عن الأنماط الفيزيائية للعمليات الجارية في القشرة الأرضية.ولفت شيفكون إلى أن البحث لا يزال في طوره النظري حتى الآن، بعد إجراء تجارب عددية أفضت إلى نتائج مشجّعة، متوقعًا أن تجد هذه الأفكار مستقبلًا تطبيقات مهمة في مجالات مثل الاستكشاف الزلزالي المستخدم في التنقيب عن النفط والغاز والفحم والخامات، وفي تقييم متانة التربة قبل تشييد المنشآت الكبرى.ذاكرة جديدة فائقة السرعة لا تفقد البيانات عند انقطاع الطاقةالمدار القطبي آمن للكائنات الدقيقة... نتائج أولية من مهمة "بيون-إم رقم 2"
https://sarabic.ae/20260630/وداعا-للندوب-علماء-روس-يطورون-تقنية-جديدة-لعلاج-الجروح-دون-أي-آثار-1114838191.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/01/1114860035_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f17bc6e996ae76550e48d2c1f0bcc1e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا يتنبأ بالزلازل قبل وقوعها

12:31 GMT 01.07.2026
© Photo / Shutterstock/FOTODOM / leolintangزلزال
زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© Photo / Shutterstock/FOTODOM / leolintang
تابعنا عبر
طوّر علماء روس من جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية، بالتعاون مع شركاء صينيين، خوارزمية جديدة للتنبؤ بالزلازل، عبر برنامج حاسوبي قادر على رؤية بنية القشرة الأرضية بدقة أكبر دون استهلاك موارد حسابية هائلة.
ووفقًا للعلماء، تستند إحدى الطرق المعروفة لرصد مؤشرات الزلازل إلى الإنصات لأصوات باطن الأرض، إذ يترافق تصاعد النشاط التكتوني مع أصوات مميزة تعرف بالانبعاثات الجيولوجية الصوتية، تنشأ عن تراكم إجهاد تكتوني هائل في الصخور تحت السطح.
وقال سيرغي شيفكون، أحد مؤلفي البرنامج والأستاذ المشارك في قسم الإلكترونيات والاتصالات والأجهزة بالمعهد التقني في الجامعة، إن "الضوضاء والاهتزازات البشرية القوية كثيرًا ما تُشوّش على عمليات الرصد الزلزالي"، مقترحًا استخدام مصدر اصطناعي لإحداث إضاءة زلزالية إضافية لجزء من القشرة الأرضية بما يكشف بنيتها.

وأضاف أن "أي تغيّر في بنية البيئة الجيولوجية قد يشير إلى تنشّط العمليات الزلزالية، ما يجعله مؤشرًا محتملًا على وقوع زلزال".

وطوّر باحثو الجامعة برنامجًا لمعالجة نتائج الرصد يعتمد أسلوبًا جديدًا للشبكات العصبية يعرف بـ"الشبكات العصبية المستندة إلى الفيزياء"، إلى جانب بنية مبتكرة تُسمى "شبكات كولموغوروف-أرنولد".
أطباء - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
مجتمع
وداعا للندوب... علماء روس يطورون تقنية جديدة لعلاج الجروح دون أي آثار
أمس, 12:50 GMT
وبيّن سيرغي شيفكون أن تحسين الدقة يستلزم عادةً زيادة عدد عمليات الرصد، غير أن الطريقة الجديدة تتجاوز هذا القيد بإثراء بيانات الرصد بمعلومات معروفة عن الأنماط الفيزيائية للعمليات الجارية في القشرة الأرضية.

وأشار إلى أن هذا النهج يخفّض التكاليف الحسابية لمعالجة الإشارات الصوتية ويرفع الدقة في آن، بما يتيح رصد أحجام أكبر ورسم خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد أدقّ للبنية الجيولوجية.

ولفت شيفكون إلى أن البحث لا يزال في طوره النظري حتى الآن، بعد إجراء تجارب عددية أفضت إلى نتائج مشجّعة، متوقعًا أن تجد هذه الأفكار مستقبلًا تطبيقات مهمة في مجالات مثل الاستكشاف الزلزالي المستخدم في التنقيب عن النفط والغاز والفحم والخامات، وفي تقييم متانة التربة قبل تشييد المنشآت الكبرى.
ذاكرة جديدة فائقة السرعة لا تفقد البيانات عند انقطاع الطاقة
المدار القطبي آمن للكائنات الدقيقة... نتائج أولية من مهمة "بيون-إم رقم 2"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала