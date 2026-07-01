https://sarabic.ae/20260701/علماء-روس-يطورون-ذكاء-اصطناعيا-يتنبأ-بالزلازل-قبل-وقوعها-1114859861.html
علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا يتنبأ بالزلازل قبل وقوعها
علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا يتنبأ بالزلازل قبل وقوعها
سبوتنيك عربي
طوّر علماء روس من جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية، بالتعاون مع شركاء صينيين، خوارزمية جديدة للتنبؤ بالزلازل، عبر برنامج حاسوبي قادر على رؤية بنية القشرة... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T12:31+0000
2026-07-01T12:31+0000
2026-07-01T12:31+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/01/1114860035_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_898fb0e07ac823ff9ead916810b462a2.jpg
ووفقًا للعلماء، تستند إحدى الطرق المعروفة لرصد مؤشرات الزلازل إلى الإنصات لأصوات باطن الأرض، إذ يترافق تصاعد النشاط التكتوني مع أصوات مميزة تعرف بالانبعاثات الجيولوجية الصوتية، تنشأ عن تراكم إجهاد تكتوني هائل في الصخور تحت السطح.وقال سيرغي شيفكون، أحد مؤلفي البرنامج والأستاذ المشارك في قسم الإلكترونيات والاتصالات والأجهزة بالمعهد التقني في الجامعة، إن "الضوضاء والاهتزازات البشرية القوية كثيرًا ما تُشوّش على عمليات الرصد الزلزالي"، مقترحًا استخدام مصدر اصطناعي لإحداث إضاءة زلزالية إضافية لجزء من القشرة الأرضية بما يكشف بنيتها.وطوّر باحثو الجامعة برنامجًا لمعالجة نتائج الرصد يعتمد أسلوبًا جديدًا للشبكات العصبية يعرف بـ"الشبكات العصبية المستندة إلى الفيزياء"، إلى جانب بنية مبتكرة تُسمى "شبكات كولموغوروف-أرنولد".وبيّن سيرغي شيفكون أن تحسين الدقة يستلزم عادةً زيادة عدد عمليات الرصد، غير أن الطريقة الجديدة تتجاوز هذا القيد بإثراء بيانات الرصد بمعلومات معروفة عن الأنماط الفيزيائية للعمليات الجارية في القشرة الأرضية.ولفت شيفكون إلى أن البحث لا يزال في طوره النظري حتى الآن، بعد إجراء تجارب عددية أفضت إلى نتائج مشجّعة، متوقعًا أن تجد هذه الأفكار مستقبلًا تطبيقات مهمة في مجالات مثل الاستكشاف الزلزالي المستخدم في التنقيب عن النفط والغاز والفحم والخامات، وفي تقييم متانة التربة قبل تشييد المنشآت الكبرى.ذاكرة جديدة فائقة السرعة لا تفقد البيانات عند انقطاع الطاقةالمدار القطبي آمن للكائنات الدقيقة... نتائج أولية من مهمة "بيون-إم رقم 2"
https://sarabic.ae/20260630/وداعا-للندوب-علماء-روس-يطورون-تقنية-جديدة-لعلاج-الجروح-دون-أي-آثار-1114838191.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/01/1114860035_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f17bc6e996ae76550e48d2c1f0bcc1e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا يتنبأ بالزلازل قبل وقوعها
طوّر علماء روس من جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية، بالتعاون مع شركاء صينيين، خوارزمية جديدة للتنبؤ بالزلازل، عبر برنامج حاسوبي قادر على رؤية بنية القشرة الأرضية بدقة أكبر دون استهلاك موارد حسابية هائلة.
ووفقًا للعلماء، تستند إحدى الطرق المعروفة لرصد مؤشرات الزلازل إلى الإنصات لأصوات باطن الأرض، إذ يترافق تصاعد النشاط التكتوني مع أصوات مميزة تعرف بالانبعاثات الجيولوجية الصوتية، تنشأ عن تراكم إجهاد تكتوني هائل في الصخور تحت السطح.
وقال سيرغي شيفكون، أحد مؤلفي البرنامج والأستاذ المشارك في قسم الإلكترونيات والاتصالات والأجهزة بالمعهد التقني في الجامعة، إن "الضوضاء والاهتزازات البشرية القوية كثيرًا ما تُشوّش على عمليات الرصد الزلزالي"، مقترحًا استخدام مصدر اصطناعي لإحداث إضاءة زلزالية إضافية لجزء من القشرة الأرضية بما يكشف بنيتها.
وأضاف أن "أي تغيّر في بنية البيئة الجيولوجية قد يشير إلى تنشّط العمليات الزلزالية، ما يجعله مؤشرًا محتملًا على وقوع زلزال".
وطوّر باحثو الجامعة برنامجًا لمعالجة نتائج الرصد يعتمد أسلوبًا جديدًا للشبكات العصبية يعرف بـ"الشبكات العصبية المستندة إلى الفيزياء"، إلى جانب بنية مبتكرة تُسمى "شبكات كولموغوروف-أرنولد".
وبيّن سيرغي شيفكون أن تحسين الدقة يستلزم عادةً زيادة عدد عمليات الرصد، غير أن الطريقة الجديدة تتجاوز هذا القيد بإثراء بيانات الرصد بمعلومات معروفة عن الأنماط الفيزيائية للعمليات الجارية في القشرة الأرضية.
وأشار إلى أن هذا النهج يخفّض التكاليف الحسابية لمعالجة الإشارات الصوتية ويرفع الدقة في آن، بما يتيح رصد أحجام أكبر ورسم خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد أدقّ للبنية الجيولوجية.
ولفت شيفكون إلى أن البحث لا يزال في طوره النظري حتى الآن، بعد إجراء تجارب عددية أفضت إلى نتائج مشجّعة، متوقعًا أن تجد هذه الأفكار مستقبلًا تطبيقات مهمة في مجالات مثل الاستكشاف الزلزالي المستخدم في التنقيب عن النفط والغاز والفحم والخامات، وفي تقييم متانة التربة قبل تشييد المنشآت الكبرى.