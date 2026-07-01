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غالاوي: النخب البريطانية ممزقة بين العداء للصين والاستفادة من التعاون معها
غالاوي: النخب البريطانية ممزقة بين العداء للصين والاستفادة من التعاون معها
سبوتنيك عربي
قال جورج غالاوي، العضو السابق في مجلس العموم ومؤسس حزب العمال البريطاني، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن النخب السياسية البريطانية ممزقة بين كراهية عميقة... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T07:38+0000
2026-07-01T07:38+0000
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ووصف غالاوي زيارة ستارمر الأخيرة إلى الصين، التي استقال أخيرا، بأنها "توسل":وتابع: "من جانبي، أنا سعيد بزيارته إلى بكين وطلبه شراكة استراتيجية. بل سأقاوم الإغراء الواضح لتسليط الضوء على التناقضات هنا، لأنني كنت أرغب في رؤية ذلك يتحقق".انتُخب غالاوي لعضوية مجلس العموم سبع مرات منذ عام 1987. وغادر السياسي المملكة المتحدة عام 2025، بعد أن احتجزته هو وزوجته واستجوبتهما وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة البريطانية في مطار لندن.وزير الخارجية السعودي يصل إلى الصين في زيارة رسميةبنسبة 100%.. ترامب يتوعد الدول التي تفرض ضرائب رقمية على الشركات الأمريكية
https://sarabic.ae/20260701/غالاوي-النخب-السياسية-البريطانية-راهنت-بكل-شيء-على-محاربة-روسيا-عبر-كييف-1114853819.html
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بريطانيا, الصين, العالم

غالاوي: النخب البريطانية ممزقة بين العداء للصين والاستفادة من التعاون معها

07:38 GMT 01.07.2026
© Sputnikالعضو السابق في البرلمان البريطاني، جورج غالاوي
العضو السابق في البرلمان البريطاني، جورج غالاوي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
قال جورج غالاوي، العضو السابق في مجلس العموم ومؤسس حزب العمال البريطاني، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن النخب السياسية البريطانية ممزقة بين كراهية عميقة للصين ورغبة في الاستفادة من التعاون معها.
ووصف غالاوي زيارة ستارمر الأخيرة إلى الصين، التي استقال أخيرا، بأنها "توسل":

وأضاف: "في غضون أسبوع واحد فقط، انتقل من وصف الصين بأنها "تهديد" إلى الذهاب إلى بكين متوسلًا لعقد شراكة استراتيجية".

وتابع: "من جانبي، أنا سعيد بزيارته إلى بكين وطلبه شراكة استراتيجية. بل سأقاوم الإغراء الواضح لتسليط الضوء على التناقضات هنا، لأنني كنت أرغب في رؤية ذلك يتحقق".
العضو السابق في البرلمان البريطاني جورج غالاوي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
غالاوي: النخب السياسية البريطانية راهنت بكل شيء على محاربة روسيا عبر كييف
05:51 GMT
انتُخب غالاوي لعضوية مجلس العموم سبع مرات منذ عام 1987. وغادر السياسي المملكة المتحدة عام 2025، بعد أن احتجزته هو وزوجته واستجوبتهما وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة البريطانية في مطار لندن.
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