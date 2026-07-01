https://sarabic.ae/20260701/مروحية-أمريكية-تسقط-في-بحر-العرب-1114871378.html
مروحية أمريكية تسقط في بحر العرب
مروحية أمريكية تسقط في بحر العرب
سبوتنيك عربي
أعلن الأسطول الخامس الأمريكي أن مروحية من طراز "إم إتش - 60 إس" فقدت أحد أفراد طاقمها خلال مهمة في بحر الحرب، مشيرا إلى أن الحادث وقع بعد إقلاعها من على متن... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T19:00+0000
2026-07-01T19:00+0000
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وأكد بيان الأسطول الخامس على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، أن فرق الإنقاذ انتشلت ثلاثة من أفراد الطاقم الأربعة، وهم في حالة مستقرة بعد نقلهم إلى حاملة الطائرات.وأوضح البيان أنه لا توجد مؤشرات على أن الحادث نجم عن عمل عدائي، مشيرا إلى استمرار عمليات البحث عن فرد الطاقم الرابع، مع فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260620/القيادة-المركزية-الأمريكية-المرور-الآمن-عبر-مضيق-هرمز-مستمر-اليوم-دون-عوائق-1114543199.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
مروحية أمريكية تسقط في بحر العرب
أعلن الأسطول الخامس الأمريكي أن مروحية من طراز "إم إتش - 60 إس" فقدت أحد أفراد طاقمها خلال مهمة في بحر الحرب، مشيرا إلى أن الحادث وقع بعد إقلاعها من على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج بوش".
وأكد بيان الأسطول
الخامس على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، أن فرق الإنقاذ انتشلت ثلاثة من أفراد الطاقم الأربعة، وهم في حالة مستقرة بعد نقلهم إلى حاملة الطائرات
.
وأوضح البيان أنه لا توجد مؤشرات على أن الحادث نجم عن عمل عدائي، مشيرا إلى استمرار عمليات
البحث عن فرد الطاقم الرابع، مع فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة
وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.