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وزارة الدفاع البريطانية: ستارمر سيترك لخليفته عجزا في الميزانية
وزارة الدفاع البريطانية: ستارمر سيترك لخليفته عجزا في الميزانية
سبوتنيك عربي
اعترف نائب وزير الدفاع البريطاني، لوك بولارد، بأن آندي بورنهام، المرشح الأوفر حظاً لخلافة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لم يعلم بوجود عجز في الميزانية... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T11:51+0000
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وقال بولارد: "داونينغ ستريت (مقر إقامة أهم الشخصيات في الحكومة البريطانية) على اتصال وثيق مع فريق آندي... أفهم أنهم أبقوه على اطلاع بالعملية وأطلعوه عليها أمس عندما نشرت وزارة الخزانة التقرير وتفاصيل التكاليف المالية".نشرت وزارة الدفاع البريطانية، يوم الثلاثاء، ميزانيتها الدفاعية الطويلة الأجل للأربع السنوات المقبلة. وخصصت الوثيقة ما يقارب 300 مليار جنيه إسترليني (400 مليار دولار أمريكي) لتطوير قطاعات مختلفة من المجمع الصناعي العسكري.بحسب صحيفة "الإندبندنت"، تم عرض الميزانية على بورنهام، لكن لم يتم إخباره بأنه سيتعين عليه إيجاد مصدر تمويل للتكاليف الإضافية.سبق أن وعد ستارمر بالاستقالة فور انتخاب حزب العمال زعيماً جديداً. حالياً، بورنهام هو المرشح الوحيد لهذا المنصب. من المتوقع أن تنتهي الانتخابات بحلول 17 يوليو/تموز، وأن يتولى رئيس الوزراء الجديد منصبه بحلول 20 يوليو.دميترييف: الغرب يغرق في أزمات سياسية واقتصادية متصاعدةاستطلاع: أكثر من 60% من البريطانيين يؤيدون استقالة كير ستارمر من قيادة حزب "العمال"
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وزارة الدفاع البريطانية: ستارمر سيترك لخليفته عجزا في الميزانية

11:51 GMT 01.07.2026
© REUTERS Peter Macdiarmidرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© REUTERS Peter Macdiarmid
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اعترف نائب وزير الدفاع البريطاني، لوك بولارد، بأن آندي بورنهام، المرشح الأوفر حظاً لخلافة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لم يعلم بوجود عجز في الميزانية العسكرية بقيمة 4.7 مليار جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار) إلا بعد نشر الوثيقة يوم الثلاثاء.
وقال بولارد: "داونينغ ستريت (مقر إقامة أهم الشخصيات في الحكومة البريطانية) على اتصال وثيق مع فريق آندي... أفهم أنهم أبقوه على اطلاع بالعملية وأطلعوه عليها أمس عندما نشرت وزارة الخزانة التقرير وتفاصيل التكاليف المالية".

وأوضح بولارد لقنوات التلفزيون البريطانية عندما سئل عما إذا كان بورنهام قد تم إطلاعه على الميزانية والعجز فيها، أنه لم يطلع بنفسه على تفاصيل النفقات إلا بعد نشر الميزانية العسكرية يوم الثلاثاء.

نشرت وزارة الدفاع البريطانية، يوم الثلاثاء، ميزانيتها الدفاعية الطويلة الأجل للأربع السنوات المقبلة. وخصصت الوثيقة ما يقارب 300 مليار جنيه إسترليني (400 مليار دولار أمريكي) لتطوير قطاعات مختلفة من المجمع الصناعي العسكري.

وبحسب الوثيقة، ستزيد البلاد استثماراتها الدفاعية بمقدار 15 مليار جنيه إسترليني. إلا أن وزيرة المالية، راشيل ريفز، أشارت إلى أن 4.7 مليار جنيه إسترليني من هذه الميزانية لا تزال غير ممولة، وسيتم تحديد مصدر التمويل في ميزانية الخريف.

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بحسب صحيفة "الإندبندنت"، تم عرض الميزانية على بورنهام، لكن لم يتم إخباره بأنه سيتعين عليه إيجاد مصدر تمويل للتكاليف الإضافية.
سبق أن وعد ستارمر بالاستقالة فور انتخاب حزب العمال زعيماً جديداً. حالياً، بورنهام هو المرشح الوحيد لهذا المنصب. من المتوقع أن تنتهي الانتخابات بحلول 17 يوليو/تموز، وأن يتولى رئيس الوزراء الجديد منصبه بحلول 20 يوليو.
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