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السفارة الروسية لدى السويد تعلن تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة
السفارة الروسية لدى السويد تعلن تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت السفارة الروسية في السويد، في بيان لها اليوم الخميس، تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة، مشيرةً إلى أن هذا العمل استفزازي ويهدف إلى ترهيب طاقم البعثة. 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T08:13+0000
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وجاء في البيان: "في 2 يوليو/تموز 2026، حوالي الساعة 2:00 صباحًا، تعرضت السفارة الروسية لدى السويد لهجمات جديدة بطائرة مسيّرة. ألقت طائرة رباعية المراوح عبوة طلاء أحمر على أرض السفارة. أما الطائرة المسيّرة الثانية، المزودة بعبوة ناسفة بدائية الصنع، فقد تحطمت (على ما يبدو ليس عن طريق الخطأ) على أرض السفارة في محيط مبنى السفارة الروسية".وتابع: "تقع المسؤولية الكاملة عن استمرار الهجمات على البعثة الدبلوماسية الروسية وتداعياتها المحتملة، على عاتق السويد".ووفقا للبيان الصادر عن السفارة الروسية، فإنه: "من اللافت للنظر أن مثل هذه الحوادث أصبحت منهجية في ستوكهولم... في الواقع، تكتفي أجهزة إنفاذ القانون السويدية بتسجيل الهجمات على السفارة الروسية رسميًا. ولم يسفر التحقيق في هذه الاستفزازات، التي بلغ عددها العشرات على مدى أكثر من عامين، عن أي نتائج حتى الآن".الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمناقشة استئناف إمدادات الطاقة إلى ألمانيادميترييف: القادة الأوروبيون الحقيقيون يرغبون في اعتبار روسيا شريكا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
السفارة الروسية لدى السويد تعلن تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة
08:13 GMT 02.07.2026 (تم التحديث: 08:56 GMT 02.07.2026)
أعلنت السفارة الروسية في السويد، في بيان لها اليوم الخميس، تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة، مشيرةً إلى أن هذا العمل استفزازي ويهدف إلى ترهيب طاقم البعثة.
وجاء في البيان: "في 2 يوليو/تموز 2026، حوالي الساعة 2:00 صباحًا، تعرضت السفارة الروسية لدى السويد لهجمات جديدة بطائرة مسيّرة. ألقت طائرة رباعية المراوح عبوة طلاء أحمر على أرض السفارة. أما الطائرة المسيّرة الثانية، المزودة بعبوة ناسفة بدائية الصنع، فقد تحطمت (على ما يبدو ليس عن طريق الخطأ) على أرض السفارة في محيط مبنى السفارة الروسية".
وأضاف: "نحن لا نتعامل مع مجرد استفزاز، بل مع محاولةٍ سافرة لترهيب موظفي البعثة الروسية. لنكن صريحين، هذا لن ينجح".
وتابع: "تقع المسؤولية الكاملة عن استمرار الهجمات على البعثة الدبلوماسية الروسية وتداعياتها المحتملة، على عاتق السويد".
ووفقا للبيان الصادر عن السفارة الروسية، فإنه: "من اللافت للنظر أن مثل هذه الحوادث أصبحت منهجية في ستوكهولم... في الواقع، تكتفي أجهزة إنفاذ القانون السويدية بتسجيل الهجمات على السفارة الروسية رسميًا. ولم يسفر التحقيق في هذه الاستفزازات، التي بلغ عددها العشرات على مدى أكثر من عامين، عن أي نتائج حتى الآن".