https://sarabic.ae/20260703/إعلام-اشتباكات-بين-الحرس-الوطني-والأمن-السوري-في-ريف-السويداء-جنوبي-سوريا-1114905538.html
إعلام: اشتباكات بين "الحرس الوطني" والأمن السوري في ريف السويداء جنوبي سوريا
إعلام: اشتباكات بين "الحرس الوطني" والأمن السوري في ريف السويداء جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت قناة "تلفزيون سوريا"، فجر اليوم الجمعة، بوقوع اشتباكات بين قوات "الحرس الوطني" في السويداء وقوات الأمن السوري قرب منطقة تل الحديد في ريف السويداء الغربي،... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
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وذكرت القناة أن "اشتباكات وقعت بين قوات "الحرس الوطني" في السويداء وقوات الأمن السوري قرب منطقة تل الحديد في ريف السويداء الغربي".وأوضحت القناة أن "مصابين من عناصر "الحرس الوطني" وصلوا إلى المشفى الوطني في مدينة السويداء".وكانت محافظة السويداء، قد شهدت في يوليو/تموز الماضي، تصعيدًا غير مسبوق، تمثل بهجوم واسع نفذه مسلحون من بعض العشائر "مدعومين بعناصر من القوات الحكومية السورية"، بحسب شهادات محلية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع الفصائل المحلية داخل المحافظة.وكانت الحكومة السورية المؤقتة قد شكلت لجنة التحقيق عقب الاشتباكات العنيفة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية محلية، والتي أسفرت عن أكثر من 50 قتيلاً ومئات الجرحى وعمليات تهجير واسعة، إضافة إلى تدمير ممتلكات وسرقة رواتب موظفين حكوميين.وأدت هذه التطورات إلى أربع اتفاقيات لوقف إطلاق النار، تلاها اجتماع ثلاثي في الأردن بين سوريا والأردن والولايات المتحدة لاحتواء التصعيد.
https://sarabic.ae/20260317/لجنة-التحقيق-في-أحداث-السويداء-تكشف-عن-حصيلة-ضحايا-الاشتباكات-المسلحة-1111589412.html
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السويداء, أخبار سوريا اليوم, جنوب سوريا, العالم العربي
السويداء, أخبار سوريا اليوم, جنوب سوريا, العالم العربي
إعلام: اشتباكات بين "الحرس الوطني" والأمن السوري في ريف السويداء جنوبي سوريا
أفادت قناة "تلفزيون سوريا"، فجر اليوم الجمعة، بوقوع اشتباكات بين قوات "الحرس الوطني" في السويداء وقوات الأمن السوري قرب منطقة تل الحديد في ريف السويداء الغربي، جنوب سوريا.
وذكرت القناة أن "اشتباكات وقعت بين قوات "الحرس الوطني" في السويداء وقوات الأمن السوري قرب منطقة تل الحديد في ريف السويداء الغربي".
وأوضحت القناة أن "مصابين من عناصر "الحرس الوطني" وصلوا إلى المشفى الوطني في مدينة السويداء".
وكانت محافظة السويداء،
قد شهدت في يوليو/تموز الماضي، تصعيدًا غير مسبوق، تمثل بهجوم واسع نفذه مسلحون من بعض العشائر "مدعومين بعناصر من القوات الحكومية السورية"، بحسب شهادات محلية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع الفصائل المحلية داخل المحافظة.
وكانت الحكومة السورية المؤقتة قد شكلت لجنة التحقيق عقب الاشتباكات العنيفة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية محلية، والتي أسفرت عن أكثر من 50 قتيلاً ومئات الجرحى وعمليات تهجير واسعة، إضافة إلى تدمير ممتلكات وسرقة رواتب موظفين حكوميين.
وأدت هذه التطورات إلى أربع اتفاقيات لوقف إطلاق النار، تلاها اجتماع ثلاثي في الأردن بين سوريا والأردن والولايات المتحدة لاحتواء التصعيد.