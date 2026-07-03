https://sarabic.ae/20260703/بزشكيان-يؤكد-لميدفيديف-على-ضرورة-تسريع-وتيرة-توسيع-التعاون-الاستراتيجي-بين-إيران-وروسيا-1114928815.html

بزشكيان يؤكد لميدفيديف على ضرورة تسريع وتيرة توسيع التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا

بزشكيان يؤكد لميدفيديف على ضرورة تسريع وتيرة توسيع التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، خلال استقباله نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في طهران، أهمية تسريع تنفيذ اتفاقيات التعاون... 03.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-03T18:43+0000

2026-07-03T18:43+0000

2026-07-03T18:43+0000

روسيا

إيران

دميتري ميدفيديف

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/03/1114928657_0:122:1983:1237_1920x0_80_0_0_ac0c7743148589adfc67ccbfced9ecc5.jpg

وأوضح بزشكيان أن العلاقات بين البلدين تمتلك فرصًا واسعة للتوسع، مشددًا على أهمية تطوير مشروع الممر الدولي "الشمالي - الجنوبي"، وتعزيز التعاون في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة "بريكس"، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف. من جانبه، نقل ميدفيديف تعازي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والحكومة الروسية، مؤكدا تضامن موسكو مع إيران، كما أدان الهجمات التي تعرضت لها إيران، واعتبرها انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتهديدًا للاستقرار الإقليمي والدولي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا". وشدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي خلال لقائه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على التزام بلاده بتنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، مؤكدًا استمرار دعم موسكو للمصالح الإيرانية في المحافل الدولية، والدفع نحو تعزيز التنسيق بين الدول الرافضة للأحادية، إلى جانب توسيع استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية والمالية، وتقليل الاعتماد على الدولار.وشارك نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، في مراسم وداع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، بالعاصمة الإيرانية طهران.وكتب ميدفيديف على قناته بتطبيق "ماكس": "وصلت إلى طهران لحضور مراسم العزاء بوفاة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد علي خامنئي".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت سابقًا أن ممثلين من نحو 100 دولة، من بينهم سياسيون ورؤساء حكومات، ورؤساء برلمانات، ووزراء خارجية، ومبعوثون خاصون وشخصيات عامة، سيحضرون مراسم جنازة خامنئي.وكان مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية أعلن، اليوم السبت، عن إقامة مراسم الوداع الأخير والتشييع ومواراة الثرى للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو/ تموز المقبل، في مدن طهران وقم ومشهد، على أن يوارى جثمانه الثرى في الروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد.ووفق بيان المكتب، فقد أشار إلى ما وصفه بـ"العروج الدامي" للمرجع الديني والقائد الثوري، مؤكدًا أن رحيله يمثل خسارة كبرى للعالم الإسلامي، بعد مسيرة حافلة في "الدفاع عن الإسلام وخدمة الأمة"، على حد تعبير البيان، الذي شدد على أن اسمه سيبقى حاضرا في الذاكرة الإسلامية والتاريخية.وأوضح البيان أن مراسم الوداع ستبدأ في طهران خلال يومي 4 و5 يوليو/ تموز، داخل مصلى الإمام الخميني، على أن تقام مراسم التشييع في طهران يوم 6 يوليو/ تموز، تليها مراسم مماثلة في مدينة قم يوم 7 يوليو، قبل أن تختتم في مشهد يوم 9 يوليو بمواراة الجثمان في الحرم الرضوي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

https://sarabic.ae/20260703/1114919321.html

https://sarabic.ae/20260703/نائب-سابق-وأمين-عام-حزب-العمال-الأردني-تشييع-خامنئي-يحمل-رسائل-قوة-وتماسك-ووحدة-إلى-الخصوم--1114910859.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, إيران, دميتري ميدفيديف, العالم, أخبار العالم الآن