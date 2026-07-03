سعر الذهب في مصر يسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين

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الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
مزيد من البنوك المركزية تقلِّص احتياطيات الدولار... والأنظار نحو الذهب واليورو واليوان... واستراليا تشدد حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل وتزيد الغرامات.
01:30 GMT
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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
08:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:03 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
09:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة... أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
16:03 GMT
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:22 GMT
24 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
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حصاد الأسبوع
خبير يبين أسباب مطالبة أوروبا ترامب دعم نظام كييف
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ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
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صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
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الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة.أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
تونس في واقعٍ اقتصادي جديد مع حلول الـ 2023,مسقط، كيف تُخطط لمستقبلٍ أكثر ثباتاً؟
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الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
08:29 GMT
30 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة … لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لشن هجوم على إيران.. وسوريا تتوعد مرتكبي تفجير مقهى قرب القصر العدلي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
18:30 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20260703/سعر-الذهب-في-مصر-يسجل-أعلى-مستوى-منذ-أسبوعين-1114922974.html
سعر الذهب في مصر يسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين
سعر الذهب في مصر يسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين
سبوتنيك عربي
واصلت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي خلال تعاملات، اليوم الجمعة، لتسجل أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين. 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T13:42+0000
2026-07-03T13:42+0000
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أسعار الذهب اليوم
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وذكر الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الجمعة، أن ارتفاع الأسعار جاء بالتوازي مع استمرار صعود الذهب العالمي، موضحا أن الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، افتتح تعاملات اليوم عند مستوى 5880 جنيها للغرام. فيما ارتفاع إلى نحو 5900 جنيه للغرام بعد ساعات، فور إنهاء تداولات أمس عند 5810 جنيهات، ليواصل موجة التعافي التي بدأت مع اختراق مستوى المقاومة عند 5800 جنيه.ويشار إلى أن الذهب المحلي قد سجل خلال جلسة أمس ارتفاعا يقارب 2%، بعدما نجح في الإغلاق أعلى مستوى 5800 جنيه للغرام، حيث عزز الزخم الشرائي ودفع الأسعار لمواصلة الصعود خلال تعاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع التحسن الملحوظ في أداء الذهب بالأسواق العالمية.ويعود الأداء الإيجابي إلى القفزة التي سجلها الذهب العالمي، بعدما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية تباطؤا في وتيرة التوظيف خلال شهر حزيران/يونيو، ما أعاد رهانات الأسواق على مسار السياسة النقدية الأمريكية، وأدى إلى تراجع الدولار، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الذهب عالميا ومحليا.ويشار إلى أن عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، قد ذكر لـ"سبوتنيك"، في 18 يونيو الماضي، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تتحكم في أسعار الذهب محليًا: سعر الأونصة العالمية، سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وحركة العرض والطلب.وأشار إلى أن الفجوة السعرية بين السوق المحلي والعالمي ليست ثابتة، فقد يكون السعر المحلي أعلى أو أقل تبعًا للمعروض والطلب، وهو أمر يحدث في مختلف دول العالم. كما شدد على أن المصريين باتوا أكثر وعيًا بأهمية الذهب كملاذ آمن للادخار إلى جانب كونه زينة، حيث أصبح الشباب والفتيات يلجأون إليه لحفظ قيمة أموالهم والتزين به في الوقت نفسه.
https://sarabic.ae/20260618/شعبة-الذهب-المصرية-لـسبوتنيك-تراجع-مؤقت-في-السعر-وارتفاعات-مفاجئة-تنتظر-الأسواق-1114468791.html
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أخبار مصر الآن, الأخبار, أسعار الذهب اليوم
أخبار مصر الآن, الأخبار, أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر يسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين

13:42 GMT 03.07.2026
© Sputnik . Haitham Mahgoubصناعة الذهب في مصر
صناعة الذهب في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© Sputnik . Haitham Mahgoub
تابعنا عبر
واصلت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي خلال تعاملات، اليوم الجمعة، لتسجل أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين.
وذكر الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الجمعة، أن ارتفاع الأسعار جاء بالتوازي مع استمرار صعود الذهب العالمي، موضحا أن الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، افتتح تعاملات اليوم عند مستوى 5880 جنيها للغرام.
خبير لـسبوتنيك: الذهب يؤسس قاعدة صعود جديدة ويمضي نحو 5800 دولار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
شعبة الذهب المصرية لـ"سبوتنيك": تراجع مؤقت في السعر وارتفاعات مفاجئة تنتظر الأسواق
18 يونيو, 11:39 GMT
فيما ارتفاع إلى نحو 5900 جنيه للغرام بعد ساعات، فور إنهاء تداولات أمس عند 5810 جنيهات، ليواصل موجة التعافي التي بدأت مع اختراق مستوى المقاومة عند 5800 جنيه.
ويشار إلى أن الذهب المحلي قد سجل خلال جلسة أمس ارتفاعا يقارب 2%، بعدما نجح في الإغلاق أعلى مستوى 5800 جنيه للغرام، حيث عزز الزخم الشرائي ودفع الأسعار لمواصلة الصعود خلال تعاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع التحسن الملحوظ في أداء الذهب بالأسواق العالمية.
ويعود الأداء الإيجابي إلى القفزة التي سجلها الذهب العالمي، بعدما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية تباطؤا في وتيرة التوظيف خلال شهر حزيران/يونيو، ما أعاد رهانات الأسواق على مسار السياسة النقدية الأمريكية، وأدى إلى تراجع الدولار، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الذهب عالميا ومحليا.
ويشار إلى أن عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، قد ذكر لـ"سبوتنيك"، في 18 يونيو الماضي، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تتحكم في أسعار الذهب محليًا: سعر الأونصة العالمية، سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وحركة العرض والطلب.
وأشار إلى أن الفجوة السعرية بين السوق المحلي والعالمي ليست ثابتة، فقد يكون السعر المحلي أعلى أو أقل تبعًا للمعروض والطلب، وهو أمر يحدث في مختلف دول العالم. كما شدد على أن المصريين باتوا أكثر وعيًا بأهمية الذهب كملاذ آمن للادخار إلى جانب كونه زينة، حيث أصبح الشباب والفتيات يلجأون إليه لحفظ قيمة أموالهم والتزين به في الوقت نفسه.
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