https://sarabic.ae/20260703/سعر-الذهب-في-مصر-يسجل-أعلى-مستوى-منذ-أسبوعين-1114922974.html

سعر الذهب في مصر يسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين

سعر الذهب في مصر يسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين

سبوتنيك عربي

واصلت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي خلال تعاملات، اليوم الجمعة، لتسجل أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين. 03.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-03T13:42+0000

2026-07-03T13:42+0000

2026-07-03T13:42+0000

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وذكر الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الجمعة، أن ارتفاع الأسعار جاء بالتوازي مع استمرار صعود الذهب العالمي، موضحا أن الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، افتتح تعاملات اليوم عند مستوى 5880 جنيها للغرام. فيما ارتفاع إلى نحو 5900 جنيه للغرام بعد ساعات، فور إنهاء تداولات أمس عند 5810 جنيهات، ليواصل موجة التعافي التي بدأت مع اختراق مستوى المقاومة عند 5800 جنيه.ويشار إلى أن الذهب المحلي قد سجل خلال جلسة أمس ارتفاعا يقارب 2%، بعدما نجح في الإغلاق أعلى مستوى 5800 جنيه للغرام، حيث عزز الزخم الشرائي ودفع الأسعار لمواصلة الصعود خلال تعاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع التحسن الملحوظ في أداء الذهب بالأسواق العالمية.ويعود الأداء الإيجابي إلى القفزة التي سجلها الذهب العالمي، بعدما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية تباطؤا في وتيرة التوظيف خلال شهر حزيران/يونيو، ما أعاد رهانات الأسواق على مسار السياسة النقدية الأمريكية، وأدى إلى تراجع الدولار، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الذهب عالميا ومحليا.ويشار إلى أن عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، قد ذكر لـ"سبوتنيك"، في 18 يونيو الماضي، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تتحكم في أسعار الذهب محليًا: سعر الأونصة العالمية، سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وحركة العرض والطلب.وأشار إلى أن الفجوة السعرية بين السوق المحلي والعالمي ليست ثابتة، فقد يكون السعر المحلي أعلى أو أقل تبعًا للمعروض والطلب، وهو أمر يحدث في مختلف دول العالم. كما شدد على أن المصريين باتوا أكثر وعيًا بأهمية الذهب كملاذ آمن للادخار إلى جانب كونه زينة، حيث أصبح الشباب والفتيات يلجأون إليه لحفظ قيمة أموالهم والتزين به في الوقت نفسه.

https://sarabic.ae/20260618/شعبة-الذهب-المصرية-لـسبوتنيك-تراجع-مؤقت-في-السعر-وارتفاعات-مفاجئة-تنتظر-الأسواق-1114468791.html

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