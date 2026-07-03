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مشاة البحرية الأمريكية تنشر وحدة استكشافية ثانية في الشرق الأوسط
مشاة البحرية الأمريكية تنشر وحدة استكشافية ثانية في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، أن سفنا تحمل وحدة استكشافية ثانية من مشاة البحرية (MEU) تعمل حاليا في منطقة الشرق الأوسط. 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T06:08+0000
2026-07-03T06:08+0000
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ونشرت "سنتكوم" بيانا لها، اليوم الجمعة، أوضحت من خلاله أن "مجموعة "بوكسر" الجاهزة للعمليات البرمائية (ARG) والوحدة الاستكشافية الحادية عشرة لمشاة البحرية المرافقة لها تعملان حاليا في الشرق الأوسط كجزء من عملية انتشار مجدولة".يشار إلى أن الوحدة الاستكشافية يبلغ قوامها عادة أكثر من 2000 جندي من مشاة البحرية، وهو الانتشار الذي يأتي في الوقت الذي توقفت فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام نهائي قبيل جنازة المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي.وأكد بيان "سنتكوم" أن المجموعة تضم سفينة الهجوم البرمائي "يو إس إس بوكسر" (USS Boxer)، وسفينة النقل والرسو البرمائي "يو إس إس بورتلاند" (USS Portland) - التي أشارت القيادة المركزية إلى أنها وصلت للتو إلى المنطقة.كما تضم المجموعة نفسها سفينة الإنزال "يو إس إس كومستوك" (USS Comstock) التي تعمل في المنطقة منذ شهر مايو/أيار الماضي.وتنضم هذه المجموعة إلى سفينة الهجوم البرمائي "يو إس إس طرابلس" (USS Tripoli) والسفن المرافقة لها وقوات مشاة البحرية الموجودة على متنها، والتي تتواجد في المنطقة منذ أواخر شهر مارس/آذار الماضي.وفي سياق متصل، صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بأن الولايات المتحدة يجب أن تتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة.وفي ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري بينهما، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي. كما تحدد المذكرة جدولًا زمنيًا لموعد رفع الولايات المتحدة الحصار البحري وعودة إيران إلى الملاحة في مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260702/سنتكوم-حوار-أمني-تقوده-واشنطن-في-البحرين-بمشاركة-سوريا-ولبنان-لأول-مرة-لبحث-التعاون-الدفاعي---1114890801.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

مشاة البحرية الأمريكية تنشر وحدة استكشافية ثانية في الشرق الأوسط

06:08 GMT 03.07.2026
© AP Photo / Seaman Ryan Hollowayالبحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Seaman Ryan Holloway
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، أن سفنا تحمل وحدة استكشافية ثانية من مشاة البحرية (MEU) تعمل حاليا في منطقة الشرق الأوسط.
ونشرت "سنتكوم" بيانا لها، اليوم الجمعة، أوضحت من خلاله أن "مجموعة "بوكسر" الجاهزة للعمليات البرمائية (ARG) والوحدة الاستكشافية الحادية عشرة لمشاة البحرية المرافقة لها تعملان حاليا في الشرق الأوسط كجزء من عملية انتشار مجدولة".
قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
"سنتكوم": حوار أمني تقوده واشنطن في البحرين بمشاركة سوريا ولبنان لأول مرة لبحث التعاون الدفاعي
أمس, 12:34 GMT
يشار إلى أن الوحدة الاستكشافية يبلغ قوامها عادة أكثر من 2000 جندي من مشاة البحرية، وهو الانتشار الذي يأتي في الوقت الذي توقفت فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام نهائي قبيل جنازة المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي.
وأكد بيان "سنتكوم" أن المجموعة تضم سفينة الهجوم البرمائي "يو إس إس بوكسر" (USS Boxer)، وسفينة النقل والرسو البرمائي "يو إس إس بورتلاند" (USS Portland) - التي أشارت القيادة المركزية إلى أنها وصلت للتو إلى المنطقة.
كما تضم المجموعة نفسها سفينة الإنزال "يو إس إس كومستوك" (USS Comstock) التي تعمل في المنطقة منذ شهر مايو/أيار الماضي.
وتنضم هذه المجموعة إلى سفينة الهجوم البرمائي "يو إس إس طرابلس" (USS Tripoli) والسفن المرافقة لها وقوات مشاة البحرية الموجودة على متنها، والتي تتواجد في المنطقة منذ أواخر شهر مارس/آذار الماضي.
وفي سياق متصل، صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بأن الولايات المتحدة يجب أن تتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة.
وفي ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري بينهما، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي. كما تحدد المذكرة جدولًا زمنيًا لموعد رفع الولايات المتحدة الحصار البحري وعودة إيران إلى الملاحة في مضيق هرمز.
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