https://sarabic.ae/20260703/نتنياهو-لترامب-أمريكا-هي-ضامن-للحرية-العالمية-وإسرائيل-تقدر-كثيرا-العلاقات-الوثيقة-بين-البلدين-1114927696.html
نتنياهو لترامب: أمريكا هي ضامن للحرية العالمية وإسرائيل تقدر كثيرا العلاقات الوثيقة بين البلدين
نتنياهو لترامب: أمريكا هي ضامن للحرية العالمية وإسرائيل تقدر كثيرا العلاقات الوثيقة بين البلدين
سبوتنيك عربي
اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على الاجتماع في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت قريب، وذلك خلال... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T17:59+0000
2026-07-03T17:59+0000
2026-07-03T17:59+0000
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
بنيامين نتنياهو
العالم
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وهنأ نتنياهو ترامب بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، وقال: "إن الولايات المتحدة هي التي تضمن حرية العالم، وإسرائيل تُقدّر عاليا الروابط الوثيقة بين البلدين"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وأضاف بيان صادر عن نتنياهو: "اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب على الاجتماع قريبًا في الولايات المتحدة".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260624/نتنياهو-لم-أطلب-إذن-ترامب-لضرب-إيران-1114665864.html
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إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, العالم
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, العالم
نتنياهو لترامب: أمريكا هي ضامن للحرية العالمية وإسرائيل تقدر كثيرا العلاقات الوثيقة بين البلدين
اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على الاجتماع في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت قريب، وذلك خلال مكالمة هاتفية اليوم.
وهنأ نتنياهو ترامب بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، وقال: "إن الولايات المتحدة هي التي تضمن حرية العالم، وإسرائيل تُقدّر عاليا الروابط الوثيقة بين البلدين"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف بيان صادر عن نتنياهو: "اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب على الاجتماع قريبًا في الولايات المتحدة".
وأعلنت إيران والولايات المتحدة
، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات
بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.