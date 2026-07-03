https://sarabic.ae/20260703/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-أسطول-البحر-الأسود-ويطلع-على-تقارير-عمل-القوات--عاجل-1114915521.html
وزير الدفاع الروسي يتفقد أسطول البحر الأسود ويطلع على تقارير عمل القوات
وزير الدفاع الروسي يتفقد أسطول البحر الأسود ويطلع على تقارير عمل القوات
سبوتنيك عربي
عقد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، اجتماع عمل في مركز قيادة أسطول البحر الأسود، حيث تلقى تقارير من القيادة حول الوضع الراهن وعمليات... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T10:51+0000
2026-07-03T10:51+0000
2026-07-03T11:19+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقدّم قائد أسطول البحر الأسود، الأدميرال سيرغي بينتشوك، تقريرًا لوزير الدفاع الروسي حول مهام الأسطول، فضلًا عن الأنشطة المنفذة للحفاظ على الجاهزية القتالية للتشكيلات وضمان الأمن العسكري في المنطقة.وأشار وزير الدفاع الروسي إلى ضرورة التركيز على تعزيز القدرات القتالية لمنظومة الكشف الساحلي، وقوات ووسائل الدفاع الجوي، وحماية المنشآت والبنية التحتية العسكرية والمدنية.وبعد الانتهاء من الزيارة إلى مركز القيادة، قدم أندريه بيلاؤوسوف جوائز الدولة لأفراد أسطول البحر الأسود الذين تميزوا خلال المهام القتالية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، بما في ذلك ميداليات "للشجاعة" و"للبسالة" و"لإنقاذ الأرواح".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260703/روستيخ-تكشف-عن-ذخيرة-مضادة-للمسيرات-قادرة-على-إسقاط-الهدف-بأول-طلقة-1114910074.html
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روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
وزير الدفاع الروسي يتفقد أسطول البحر الأسود ويطلع على تقارير عمل القوات
10:51 GMT 03.07.2026 (تم التحديث: 11:19 GMT 03.07.2026)
عقد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، اجتماع عمل في مركز قيادة أسطول البحر الأسود، حيث تلقى تقارير من القيادة حول الوضع الراهن وعمليات القوات.
وقدّم قائد أسطول البحر الأسود، الأدميرال سيرغي بينتشوك، تقريرًا لوزير الدفاع الروسي حول مهام الأسطول، فضلًا عن الأنشطة المنفذة للحفاظ على الجاهزية القتالية للتشكيلات وضمان الأمن العسكري في المنطقة.
وأشار وزير الدفاع الروسي إلى ضرورة التركيز على تعزيز القدرات القتالية لمنظومة الكشف الساحلي، وقوات ووسائل الدفاع الجوي، وحماية المنشآت والبنية التحتية العسكرية والمدنية.
كما التقى وزير الدفاع الروسي، مع رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، وحاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفودغاييف، لمناقشة الوضع الراهن في شبه الجزيرة، حسبما ذكرته وزاة الدفاع الروسية في بيان.
وبعد الانتهاء من الزيارة إلى مركز القيادة، قدم أندريه بيلاؤوسوف جوائز الدولة لأفراد أسطول البحر الأسود الذين تميزوا خلال المهام القتالية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، بما في ذلك ميداليات "للشجاعة" و"للبسالة" و"لإنقاذ الأرواح".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.