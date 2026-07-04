https://sarabic.ae/20260704/بوتين-روسيا-والولايات-المتحدة-تتحملان-مسؤولية-خاصة-في-ضمان-الأمن-على-الصعيد-العالمي--عاجل-1114935546.html
بوتين: روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية خاصة في ضمان الأمن على الصعيد العالمي- عاجل
بوتين: روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية خاصة في ضمان الأمن على الصعيد العالمي- عاجل
سبوتنيك عربي
توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتهنئة نظيره الأمريكي، دونالد ترامب بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، مؤكدا أن البلدين تتحملان مسؤولية خاصة... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T06:24+0000
2026-07-04T06:24+0000
2026-07-04T06:24+0000
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وصرح بوتين في برقية التهنئة لترامب، حسبما نقل عنه الكرملين، اليوم السبت: "اليوم، تتحمل روسيا والولايات المتحدة - باعتبارهما أكبر قوتين نوويتين - مسؤولية خاصة لضمان الأمن والاستقرار على نطاق عالمي".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية خاصة في ضمان الأمن على الصعيد العالمي- عاجل
يتبع
توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتهنئة نظيره الأمريكي، دونالد ترامب بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، مؤكدا أن البلدين تتحملان مسؤولية خاصة في ضمان الأمن والاستقرار العالميين.
وصرح بوتين في برقية التهنئة لترامب، حسبما نقل عنه الكرملين، اليوم السبت: "اليوم، تتحمل روسيا والولايات المتحدة - باعتبارهما أكبر قوتين نوويتين - مسؤولية خاصة لضمان الأمن والاستقرار على نطاق عالمي".