https://sarabic.ae/20260704/خبير-جزائري-المنطقة-العازلة-رد-جيوسياسي-لفرض-حقائق-جغرافية-بديلة-عن-المعاهدات-الأمنية-الغائبة-1114942271.html

خبير جزائري: "المنطقة العازلة" رد جيوسياسي لفرض حقائق جغرافية بديلة عن المعاهدات الأمنية الغائبة

خبير جزائري: "المنطقة العازلة" رد جيوسياسي لفرض حقائق جغرافية بديلة عن المعاهدات الأمنية الغائبة

سبوتنيك عربي

علق الخبير الأمني الجزائري، إدريس عطية، اليوم السبت، على حديث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي قال فيه: "كلما زاد استهداف العدو للبنية التحتية الروسية، زادت... 04.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-04T11:38+0000

2026-07-04T11:38+0000

2026-07-04T11:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

حصري

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

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وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، صرح عقب اجتماع بوتين مع مسؤولين عسكريين، بأن إنشاء حزام أمني يعد جزءا أساسيا من عمل الجيش الروسي لإنجاز مهامه في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.وأكد الخبير الاستراتيجي الجزائري، إدريس عطية، أن توجه روسيا لإنشاء "منطقة عازلة" يتجاوز مجرد التكتيك العسكري ليصبح ضرورة لوجستية وميدانية في إطار "حرب الإرادات" المشتعلة مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".واعتبر عطية أن هذه الخطوة تمثل "ردا جيوسياسيا"على إصرار الحلف الأطلسي على عسكرة الحدود الروسية، موضحا أنه "في ظل غياب أفق للسلام، تعوّض روسيا المعاهدات الأمنية الغائبة بفرض حقائق جغرافية جديدة على الأرض، ما يجعل التكلفة البشرية واللوجستية لأي تصعيد أطلسي باهظة جدا".وأضاف الخبير الجزائري أن "المنطقة العازلة" باتت خيارا حتميا تفرضه معادلات "الصراع بالوكالة"، إذ ترى موسكو أن القيادة الأوكرانية تحولت إلى أداة تنفيذية لاستراتيجية الناتو الرامية لإضعاف روسيا".وأوضح أن "موسكو باتت تتعامل مع الأرض الأوكرانية كـ"مسرح عمليات مفتوح"، يتطلب تأمينا راديكاليا، وأن الحدود الإدارية الكلاسيكية لم تعد كافية لحفظ الأمن القومي الروسي في ظل تماهي كييف مع الطموحات الأطلسية".وتابع عطية: "المنطقة الآمنة هي إعلان روسي بأن المدى الحيوي لأمنها سيمتد ديناميكيا ليواكب مدى الأسلحة التي يضخها الغرب في الجسد الأوكراني".واستطرد: "الرد الروسي القوي القادم هو رسالة ردع مباشرة لـ"الناتو"، مفادها أن المظلة الحمائية الغربية لكييف لن تمنع موسكو من تعميق المنطقة العازلة نحو مدن استراتيجية أخرى، مما يضع الغرب أمام معضلة: إما القبول بالأمر الواقع، أو المخاطرة بصدام مباشر لا ترغب فيه العواصم الأوروبية".وتعمل روسيا على إنشاء منطقة أمنية في منطقتي خاركوف وسومي في ظل استمرار الهجمات على الأراضي الروسية.وزار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، إحدى نقاط الدعم التابعة للتجمع المشترك للقوات، حيث تلقى تقاريرا من القادة عن تحرير كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأعرب الرئيس بوتين عن امتنانه الصادق للجنود الذين حرروا كونستانتينوفكا، مشيدا بشجاعة عملهم.وأشار بوتين خلال الاجتماع مع العسكريين إلى التحرير الكامل لجمهورية لوغانسك الشعبية والتقدم الملحوظ للقوات الروسية فيها.وأشار بوتين إلى أنه "كلما زادت ضربات العدو على البنية التحتية الروسية، ستتسع المنطقة الأمنية التي سيتعين على روسيا إنشاؤها"، مشددا على "ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإجلاء المدنيين المتبقين في كونستانتينوفكا".كما أكد على أن "إنشاء حزام أمني يعد جزءا مهما من عمل القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة".ووصف الرئيس بوتين تحرير كونستانتينوفكا بأنه مرحلة أولى ولكنها مهمة في السيطرة على مركز الدفاع "سلافيانسك - كراماتورسك" التابع للقوات الأوكرانية، كما أن تنفيذ المهام من قبل وحدات القوات المشتركة يتم وفقا لخطة الأركان العامة.

https://sarabic.ae/20260704/القوات-الروسية-تحرر-مدينة-كونستانتينوفكا-الاستراتيجية-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع--1114938161.html

https://sarabic.ae/20260703/بوتين-لا-يساورني-أدنى-شك-في-انتصار-روسيا-1114932140.html

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2026

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محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

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