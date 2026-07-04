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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260704/خبير-جزائري-المنطقة-العازلة-رد-جيوسياسي-لفرض-حقائق-جغرافية-بديلة-عن-المعاهدات-الأمنية-الغائبة-1114942271.html
خبير جزائري: "المنطقة العازلة" رد جيوسياسي لفرض حقائق جغرافية بديلة عن المعاهدات الأمنية الغائبة
خبير جزائري: "المنطقة العازلة" رد جيوسياسي لفرض حقائق جغرافية بديلة عن المعاهدات الأمنية الغائبة
سبوتنيك عربي
علق الخبير الأمني الجزائري، إدريس عطية، اليوم السبت، على حديث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي قال فيه: "كلما زاد استهداف العدو للبنية التحتية الروسية، زادت... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T11:38+0000
2026-07-04T11:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، صرح عقب اجتماع بوتين مع مسؤولين عسكريين، بأن إنشاء حزام أمني يعد جزءا أساسيا من عمل الجيش الروسي لإنجاز مهامه في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.وأكد الخبير الاستراتيجي الجزائري، إدريس عطية، أن توجه روسيا لإنشاء "منطقة عازلة" يتجاوز مجرد التكتيك العسكري ليصبح ضرورة لوجستية وميدانية في إطار "حرب الإرادات" المشتعلة مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".واعتبر عطية أن هذه الخطوة تمثل "ردا جيوسياسيا"على إصرار الحلف الأطلسي على عسكرة الحدود الروسية، موضحا أنه "في ظل غياب أفق للسلام، تعوّض روسيا المعاهدات الأمنية الغائبة بفرض حقائق جغرافية جديدة على الأرض، ما يجعل التكلفة البشرية واللوجستية لأي تصعيد أطلسي باهظة جدا".وأضاف الخبير الجزائري أن "المنطقة العازلة" باتت خيارا حتميا تفرضه معادلات "الصراع بالوكالة"، إذ ترى موسكو أن القيادة الأوكرانية تحولت إلى أداة تنفيذية لاستراتيجية الناتو الرامية لإضعاف روسيا".وأوضح أن "موسكو باتت تتعامل مع الأرض الأوكرانية كـ"مسرح عمليات مفتوح"، يتطلب تأمينا راديكاليا، وأن الحدود الإدارية الكلاسيكية لم تعد كافية لحفظ الأمن القومي الروسي في ظل تماهي كييف مع الطموحات الأطلسية".وتابع عطية: "المنطقة الآمنة هي إعلان روسي بأن المدى الحيوي لأمنها سيمتد ديناميكيا ليواكب مدى الأسلحة التي يضخها الغرب في الجسد الأوكراني".واستطرد: "الرد الروسي القوي القادم هو رسالة ردع مباشرة لـ"الناتو"، مفادها أن المظلة الحمائية الغربية لكييف لن تمنع موسكو من تعميق المنطقة العازلة نحو مدن استراتيجية أخرى، مما يضع الغرب أمام معضلة: إما القبول بالأمر الواقع، أو المخاطرة بصدام مباشر لا ترغب فيه العواصم الأوروبية".وتعمل روسيا على إنشاء منطقة أمنية في منطقتي خاركوف وسومي في ظل استمرار الهجمات على الأراضي الروسية.وزار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، إحدى نقاط الدعم التابعة للتجمع المشترك للقوات، حيث تلقى تقاريرا من القادة عن تحرير كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأعرب الرئيس بوتين عن امتنانه الصادق للجنود الذين حرروا كونستانتينوفكا، مشيدا بشجاعة عملهم.وأشار بوتين خلال الاجتماع مع العسكريين إلى التحرير الكامل لجمهورية لوغانسك الشعبية والتقدم الملحوظ للقوات الروسية فيها.وأشار بوتين إلى أنه "كلما زادت ضربات العدو على البنية التحتية الروسية، ستتسع المنطقة الأمنية التي سيتعين على روسيا إنشاؤها"، مشددا على "ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإجلاء المدنيين المتبقين في كونستانتينوفكا".كما أكد على أن "إنشاء حزام أمني يعد جزءا مهما من عمل القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة".ووصف الرئيس بوتين تحرير كونستانتينوفكا بأنه مرحلة أولى ولكنها مهمة في السيطرة على مركز الدفاع "سلافيانسك - كراماتورسك" التابع للقوات الأوكرانية، كما أن تنفيذ المهام من قبل وحدات القوات المشتركة يتم وفقا لخطة الأركان العامة.
https://sarabic.ae/20260704/القوات-الروسية-تحرر-مدينة-كونستانتينوفكا-الاستراتيجية-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع--1114938161.html
https://sarabic.ae/20260703/بوتين-لا-يساورني-أدنى-شك-في-انتصار-روسيا-1114932140.html
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حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

خبير جزائري: "المنطقة العازلة" رد جيوسياسي لفرض حقائق جغرافية بديلة عن المعاهدات الأمنية الغائبة

11:38 GMT 04.07.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورتدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
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- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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حصري
علق الخبير الأمني الجزائري، إدريس عطية، اليوم السبت، على حديث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي قال فيه: "كلما زاد استهداف العدو للبنية التحتية الروسية، زادت الحاجة إلى توسيع المنطقة العازلة الأمنية".
وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، صرح عقب اجتماع بوتين مع مسؤولين عسكريين، بأن إنشاء حزام أمني يعد جزءا أساسيا من عمل الجيش الروسي لإنجاز مهامه في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وأكد الخبير الاستراتيجي الجزائري، إدريس عطية، أن توجه روسيا لإنشاء "منطقة عازلة" يتجاوز مجرد التكتيك العسكري ليصبح ضرورة لوجستية وميدانية في إطار "حرب الإرادات" المشتعلة مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال عطية في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "أهمية هذه المنطقة تنبع من سعي موسكو لنقل "عبء الحرب الإسنادية" إلى داخل العمق الأوكراني"، مشيرا إلى أن "السيطرة على محاور حيوية مثل خاركوف وسومي تهدف بالدرجة الأولى إلى حرمان القوات الأوكرانية من قواعد الانطلاق اللوجستية، وإبعاد المدفعية والصواريخ الغربية عن استهداف المراكز الحيوية الروسية في بيلغورود وكورسك".
واعتبر عطية أن هذه الخطوة تمثل "ردا جيوسياسيا"على إصرار الحلف الأطلسي على عسكرة الحدود الروسية، موضحا أنه "في ظل غياب أفق للسلام، تعوّض روسيا المعاهدات الأمنية الغائبة بفرض حقائق جغرافية جديدة على الأرض، ما يجعل التكلفة البشرية واللوجستية لأي تصعيد أطلسي باهظة جدا".
طاقم دبابة تي-90إم بروريف التابع للمجموعة القتالية الغرب في اتجاه محور كراسنولمانسكي في المنطقة العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر مدينة كونستانتينوفكا الاستراتيجية في دونيتسك- وزارة الدفاع
09:03 GMT
وأضاف الخبير الجزائري أن "المنطقة العازلة" باتت خيارا حتميا تفرضه معادلات "الصراع بالوكالة"، إذ ترى موسكو أن القيادة الأوكرانية تحولت إلى أداة تنفيذية لاستراتيجية الناتو الرامية لإضعاف روسيا".
وأوضح أن "موسكو باتت تتعامل مع الأرض الأوكرانية كـ"مسرح عمليات مفتوح"، يتطلب تأمينا راديكاليا، وأن الحدود الإدارية الكلاسيكية لم تعد كافية لحفظ الأمن القومي الروسي في ظل تماهي كييف مع الطموحات الأطلسية".
وتابع عطية: "المنطقة الآمنة هي إعلان روسي بأن المدى الحيوي لأمنها سيمتد ديناميكيا ليواكب مدى الأسلحة التي يضخها الغرب في الجسد الأوكراني".
وشدد عطية على أن "الهجمات الأوكرانية المستمرة على المنشآت الحيوية الروسية ستُقابل باستراتيجية "الأرض المحروقة لوجستيا"، متوقعا أن "يركز الرد الروسي القادم على شلّ ما تبقى من بنية تحتية للطاقة وقطع خطوط الإمداد الحيوية وشبكات النقل التي تربط مخازن الناتو في غرب أوكرانيا بجبهات القتال الشرقية".
واستطرد: "الرد الروسي القوي القادم هو رسالة ردع مباشرة لـ"الناتو"، مفادها أن المظلة الحمائية الغربية لكييف لن تمنع موسكو من تعميق المنطقة العازلة نحو مدن استراتيجية أخرى، مما يضع الغرب أمام معضلة: إما القبول بالأمر الواقع، أو المخاطرة بصدام مباشر لا ترغب فيه العواصم الأوروبية".
وتعمل روسيا على إنشاء منطقة أمنية في منطقتي خاركوف وسومي في ظل استمرار الهجمات على الأراضي الروسية.
وزار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، إحدى نقاط الدعم التابعة للتجمع المشترك للقوات، حيث تلقى تقاريرا من القادة عن تحرير كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأعرب الرئيس بوتين عن امتنانه الصادق للجنود الذين حرروا كونستانتينوفكا، مشيدا بشجاعة عملهم.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: لا يساورني أدنى شك في انتصار روسيا
أمس, 22:58 GMT
وأشار بوتين خلال الاجتماع مع العسكريين إلى التحرير الكامل لجمهورية لوغانسك الشعبية والتقدم الملحوظ للقوات الروسية فيها.
وأشار بوتين إلى أنه "كلما زادت ضربات العدو على البنية التحتية الروسية، ستتسع المنطقة الأمنية التي سيتعين على روسيا إنشاؤها"، مشددا على "ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإجلاء المدنيين المتبقين في كونستانتينوفكا".
كما أكد على أن "إنشاء حزام أمني يعد جزءا مهما من عمل القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
ووصف الرئيس بوتين تحرير كونستانتينوفكا بأنه مرحلة أولى ولكنها مهمة في السيطرة على مركز الدفاع "سلافيانسك - كراماتورسك" التابع للقوات الأوكرانية، كما أن تنفيذ المهام من قبل وحدات القوات المشتركة يتم وفقا لخطة الأركان العامة.
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