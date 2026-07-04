https://sarabic.ae/20260704/موسكو-روسيا-ترسل-إشارة-واضحة-بأنها-ستقضي-على-النظام-النازي-الجديد-في-أوكرانيا-1114944227.html

موسكو: روسيا ترسل إشارة واضحة بأنها ستقضي على النظام النازي الجديد في أوكرانيا

موسكو: روسيا ترسل إشارة واضحة بأنها ستقضي على النظام النازي الجديد في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تُرسل إشارة واضحة مفادها أنها ستُنهي وجود النظام الإرهابي النازي الجديد في أوكرانيا. 04.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-04T12:50+0000

2026-07-04T12:50+0000

2026-07-04T12:50+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وعلقت زاخاروفا على تصريحات السياسي والصحفي البريطاني جيم فيرغسون، بشأن لقطات فيديو للرئيس فلاديمير بوتين وهو يرتدي زيًا عسكريًا، خلال اجتماعٍ حول استعادة السيطرة على مدينة كونستانتينوفكا، حيث اعتبر فيرغسون أنها إشارة لنية موسكو القضاء على نظام كييف.وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية على تطبيق "تلغرام": "أعتقد أنه مُحق، لقد كانت هناك إشارات عديدة تُشير إلى نية حل المشاكل سلميًا، إلا أن جميعها قوبلت بالتجاهل من قِبل المنظومة الغربية المُختلة، والآن، باتت الإشارة واضحة: سنقضي على حثالة النازيين الجدد الإرهابيين حتى النهاية، على جميع الجبهات".وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، مركز دعم تابعًا لمجموعة القوات المشتركة، واستمع إلى تقرير رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.وقال بوتين في كلمته أمام العسكريين خلال زيارته لمركز قيادة مجموعة القوات المشتركة: "منذ بداية هذا العام، حررت القوات الروسية 133 بلدة وفرضت سيطرتها على أكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع من أراضينا في دونباس ونوفوروسيا".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بوتين: تحرير 133 بلدة وأكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية العام

https://sarabic.ae/20260703/بوتين-لا-يساورني-أدنى-شك-في-انتصار-روسيا-1114932140.html

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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم