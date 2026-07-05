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ترامب: أوروبا تتحول إلى دولة من العالم الثالث
ترامب: أوروبا تتحول إلى دولة من العالم الثالث
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن أوروبا بدأت تتحول إلى "دولة من العالم الثالث"، موضحا أنها تستقبل مجرمين من دول أخرى. 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T05:12+0000
2026-07-05T05:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أوربا
العالم
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وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أوروبا تدرك الآن أنه عندما تستقبل مجرمين من العالم الثالث، فإنك تتحول إلى دولة من العالم الثالث".وأضاف ترامب، في إشارة إلى تشديده لسياسات الهجرة في الولايات المتحدة: "لقد انتُخبت في الوقت المناسب تماماً".وكان قد أشار كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إلى أن الهجرة في إسبانيا، لا تؤدي إلى التنمية الاقتصادية، بل إلى زيادة الجريمة وتهديد الثقافة المحلية.وأوضح أيضأ أن الهجرة غير المنضبطة كإحدى المشكلات التي يفشل "بيروقراطيو الاتحاد الأوروبي" في الاعتراف بها ومعالجتها.دميترييف حول الفوضى في باريس: دليل جديد على فشل سياسات الهجرة الأوروبية
https://sarabic.ae/20260701/دميترييف-الهجرة-في-إسبانيا-لا-تؤدي-إلى-التنمية-بل-إلى-زيادة-الجريمة-1114853282.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أوربا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أوربا, العالم

ترامب: أوروبا تتحول إلى دولة من العالم الثالث

05:12 GMT 05.07.2026
© AP Photo / Carl Courtالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Carl Court
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن أوروبا بدأت تتحول إلى "دولة من العالم الثالث"، موضحا أنها تستقبل مجرمين من دول أخرى.
وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أوروبا تدرك الآن أنه عندما تستقبل مجرمين من العالم الثالث، فإنك تتحول إلى دولة من العالم الثالث".

وذكر أن هذا التحول يحدث بسرعة كبيرة "في مجرد غمضة عين".

وأضاف ترامب، في إشارة إلى تشديده لسياسات الهجرة في الولايات المتحدة: "لقد انتُخبت في الوقت المناسب تماماً".
كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
دميترييف: الهجرة في إسبانيا لا تؤدي إلى التنمية بل إلى زيادة الجريمة
1 يوليو, 05:30 GMT
وكان قد أشار كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إلى أن الهجرة في إسبانيا، لا تؤدي إلى التنمية الاقتصادية، بل إلى زيادة الجريمة وتهديد الثقافة المحلية.
وأوضح أيضأ أن الهجرة غير المنضبطة كإحدى المشكلات التي يفشل "بيروقراطيو الاتحاد الأوروبي" في الاعتراف بها ومعالجتها.
دميترييف حول الفوضى في باريس: دليل جديد على فشل سياسات الهجرة الأوروبية
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