https://sarabic.ae/20260705/ترامب-أوروبا-تتحول-إلى-دولة-من-العالم-الثالث-1114952864.html

ترامب: أوروبا تتحول إلى دولة من العالم الثالث

ترامب: أوروبا تتحول إلى دولة من العالم الثالث

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن أوروبا بدأت تتحول إلى "دولة من العالم الثالث"، موضحا أنها تستقبل مجرمين من دول أخرى. 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T05:12+0000

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وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أوروبا تدرك الآن أنه عندما تستقبل مجرمين من العالم الثالث، فإنك تتحول إلى دولة من العالم الثالث".وأضاف ترامب، في إشارة إلى تشديده لسياسات الهجرة في الولايات المتحدة: "لقد انتُخبت في الوقت المناسب تماماً".وكان قد أشار كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إلى أن الهجرة في إسبانيا، لا تؤدي إلى التنمية الاقتصادية، بل إلى زيادة الجريمة وتهديد الثقافة المحلية.وأوضح أيضأ أن الهجرة غير المنضبطة كإحدى المشكلات التي يفشل "بيروقراطيو الاتحاد الأوروبي" في الاعتراف بها ومعالجتها.دميترييف حول الفوضى في باريس: دليل جديد على فشل سياسات الهجرة الأوروبية

https://sarabic.ae/20260701/دميترييف-الهجرة-في-إسبانيا-لا-تؤدي-إلى-التنمية-بل-إلى-زيادة-الجريمة-1114853282.html

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