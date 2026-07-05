https://sarabic.ae/20260705/كيم-جونغ-أون-يشرف-على-تجربة-إطلاق-صواريخ-كروز-من-المدمرة-كانغ-غون-1114953377.html
كيم جونغ أون يشرف على تجربة إطلاق صواريخ كروز من المدمرة "كانغ غون"
كيم جونغ أون يشرف على تجربة إطلاق صواريخ كروز من المدمرة "كانغ غون"
سبوتنيك عربي
أجرت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تجربة لإطلاق صواريخ كروز استراتيجية من المدمرة "كانغ غون"، وأشرف الزعيم الكوري كيم جونغ أون على هذه التجربة. 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T06:12+0000
2026-07-05T06:12+0000
2026-07-05T06:12+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم
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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم "كيم جونغ أون أمر بإكمال تجارب المدمرة "كانغ غون" بشكل مسؤول وأن يتم إدخالها في الخدمة البحرية في غضون شهرين".وأشار الزعيم الكوري إلى أن التجارب ستختبر القوة القتالية وموثوقية أنظمة الأسلحة المضادة للسفن والطائرات الموجودة على متن السفينة، بالإضافة إلى أسلحتها الهجومية الاستراتيجية.عقب الاختبارات، عقد كيم جونغ أون اجتماعا مهما حول تطوير بناء السفن.كما أشار الزعيم الكوري إلى القرار الذي تم اتخاذه في الجلسة العامة الثانية للجنة المركزية التاسعة للحزب ببناء قواعد بحرية وزيادة القدرة الإنتاجية لأحواض بناء السفن على جميع المستويات.كوريا الديمقراطية ترفض دعوات نزع سلاحها النووي وتصفها بـ"المتخلفة عن العصر"كيم جونغ أون: خطة كوريا الديمقراطية لتجهيز أسطولها البحري بأسلحة نووية تسير وفق الخطة الموضوعة
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم
كيم جونغ أون يشرف على تجربة إطلاق صواريخ كروز من المدمرة "كانغ غون"
أجرت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تجربة لإطلاق صواريخ كروز استراتيجية من المدمرة "كانغ غون"، وأشرف الزعيم الكوري كيم جونغ أون على هذه التجربة.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم "كيم جونغ أون أمر بإكمال تجارب المدمرة "كانغ غون" بشكل مسؤول وأن يتم إدخالها في الخدمة البحرية في غضون شهرين".
وقالت الوكالة: "وفقًا لخطة الاختبار لتقييم قدرة المنظومة القتالية للمدمرة "كانغ غون"، جرى في 3 تموز/يوليو إجراء تجربة إطلاق صواريخ مجنحة استراتيجية، واختبار أنظمة الأسلحة الرئيسية، بما في ذلك المدافع والمدافع الآلية (الرشاشات) على متن السفينة، ووسائل التشويش اللاسلكي".
وأشار الزعيم الكوري إلى أن التجارب ستختبر القوة القتالية وموثوقية أنظمة الأسلحة المضادة للسفن والطائرات الموجودة على متن السفينة، بالإضافة إلى أسلحتها الهجومية الاستراتيجية.
عقب الاختبارات، عقد كيم جونغ أون اجتماعا مهما حول تطوير بناء السفن.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أكد كيم جونغ أون على ضرورة تسريع العمل بنشاط للحفاظ على قوات الردع الحربي الموثوقة وقدرات القتال الحربي وتطويرها باستمرار".
كما أشار الزعيم الكوري إلى القرار الذي تم اتخاذه في الجلسة العامة الثانية للجنة المركزية التاسعة للحزب ببناء قواعد بحرية وزيادة القدرة الإنتاجية لأحواض بناء السفن على جميع المستويات.