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مسؤول سياحي لـ"سبوتنيك": إقبال كبير على المقصد السياحي المصري خلال النصف الأول من العام الجاري
مسؤول سياحي لـ"سبوتنيك": إقبال كبير على المقصد السياحي المصري خلال النصف الأول من العام الجاري
سبوتنيك عربي
أكد عصام علي، مساعد رئيس غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر في مصر، أن منتجعات البحر الأحمر، وفي مقدمتها الغردقة ومرسى علم، تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في معدلات... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T18:48+0000
2026-07-05T18:48+0000
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وقال علي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن بيانات حركة الطيران المدني بمطار الغردقة الدولي أظهرت استقبال نحو مليونين و100 ألف سائح خلال النصف الأول من عام 2026، موضحًا أن ألمانيا تصدرت قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مناطق البحر الأحمر، تلتها روسيا الاتحادية في المركز الثاني.وأضاف أن القطاع السياحي شهد خلال الفترة الماضية انفراجة كبيرة مقارنة بالفترة التي تزامنت مع الحرب الأمريكية الإيرانية، مشيرًا إلى أن دخول فصل الصيف، إلى جانب التغيرات المناخية التي تشهدها العديد من دول العالم، أسهما في فتح أسواق سياحية جديدة أمام مصر، إلى جانب استمرار الأسواق التقليدية، وفي مقدمتها السوقان الروسية والألمانية، فضلًا عن تنوع الجنسيات الوافدة إلى مدن البحر الأحمر.وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت أيضًا زيادة ملحوظة في أعداد السياح القادمين من المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وهولندا، لافتًا إلى أن أبرز المفاجآت هذا العام تتمثل في الارتفاع التدريجي لأعداد السياح الأتراك، خاصة القادمين من إسطنبول وأنطاليا وأنقرة، منذ شهر يناير الماضي.وأشار علي إلى أن موجات الحر والتغيرات المناخية في عدد من الدول دفعت مزيدًا من السائحين إلى اختيار مصر كوجهة سياحية، مؤكدًا أن المقاصد السياحية المصرية أصبحت تستقطب جنسيات متنوعة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دول البلطيق، مثل ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، إضافة إلى سياح من البرازيل والأرجنتين.وأكد أن معدلات التوافد السياحي تواصل ارتفاعها بصورة يومية، وهو ما تعكسه نسب إشغال الفنادق التي تجاوزت 85% في العديد من المنشآت السياحية، متوقعًا زيادة إضافية في الحركة السياحية عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، مع بدء توافد السياح العرب والخليجيين، إلى جانب تنشيط حركة السياحة الداخلية.وفيما يتعلق بالسياحة الداخلية، أوضح أن رحلات اليوم الواحد بين الغردقة والأقصر تشهد نشاطًا ملحوظًا خلال الموسم الصيفي، بالتزامن مع زيادة الإقبال السياحي بعد انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، مشيرًا كذلك إلى ارتفاع الإقبال على رحلات الغوص في البحر الأحمر، حتى أصبحت غالبية المراكب السياحية تعمل بمعدلات إشغال شبه كاملة خلال الفترة الأخيرة.ولفت إلى أن من الظواهر اللافتة هذا الموسم حرص السياح على متابعة مباريات كأس العالم، وإشادتهم بالمستوى الذي قدمه المنتخب المصري، خاصة من جانب العديد من الجنسيات الأوروبية، موضحًا أن الفنادق وفرت خيامًا وشاشات مخصصة لمتابعة المباريات، الأمر الذي أسهم في خلق أجواء من التفاعل بين السياح والمصريين خلال احتفالات تأهل المنتخب، سواء داخل الفنادق أو في الساحات والميادين والشوارع.وتوقع علي استمرار النمو في الحركة السياحية خلال النصف الثاني من العام الجاري، معربًا عن أمله في أن يتجاوز عدد السائحين الوافدين إلى مصر حاجز 20 مليون سائح بنهاية عام 2026، موزعين على مختلف المقاصد السياحية، وفي مقدمتها الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ، إلى جانب القاهرة والجيزة وأسوان والفيوم وسوهاج والإسكندرية.وتدعم هذه التوقعات مؤشرات المبيعات الخاصة بالرحلات السياحية إلى مصر خلال النصف الأول من عام 2026، والتي أظهرت نتائج قوية دون تسجيل إلغاءات تذكر، وفقًا لمنظمي الرحلات السياحية. كما أشار موقع "Sletat.ru" إلى ارتفاع عدد الحجوزات إلى مصر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجل الطلب على عطلات شهر مايو زيادة بنسبة 18%، رغم انخفاض متوسط تكلفة الرحلة إلى 210 آلاف روبل، بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس استمرار قوة الطلب العالمي على المقصد السياحي المصري.
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أحمد عبد الوهاب
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حصري, مصر, السياحة, العالم, العالم العربي
حصري, مصر, السياحة, العالم, العالم العربي

مسؤول سياحي لـ"سبوتنيك": إقبال كبير على المقصد السياحي المصري خلال النصف الأول من العام الجاري

18:48 GMT 05.07.2026
© AFP 2023 / STRالغردقة مصر
الغردقة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© AFP 2023 / STR
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- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
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أكد عصام علي، مساعد رئيس غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر في مصر، أن منتجعات البحر الأحمر، وفي مقدمتها الغردقة ومرسى علم، تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في معدلات تدفق الوفود السياحية خلال الفترة الحالية، مدفوعًا بتحسن حركة السفر وزيادة الطلب على المقصد السياحي المصري.
وقال علي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن بيانات حركة الطيران المدني بمطار الغردقة الدولي أظهرت استقبال نحو مليونين و100 ألف سائح خلال النصف الأول من عام 2026، موضحًا أن ألمانيا تصدرت قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مناطق البحر الأحمر، تلتها روسيا الاتحادية في المركز الثاني.
© Photo / AHMED ABDELWAHABالسياحة في البحر الأحمر المصرية وتزايد عدد السياح
السياحة في البحر الأحمر المصرية وتزايد عدد السياح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
السياحة في البحر الأحمر المصرية وتزايد عدد السياح
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
وأضاف أن القطاع السياحي شهد خلال الفترة الماضية انفراجة كبيرة مقارنة بالفترة التي تزامنت مع الحرب الأمريكية الإيرانية، مشيرًا إلى أن دخول فصل الصيف، إلى جانب التغيرات المناخية التي تشهدها العديد من دول العالم، أسهما في فتح أسواق سياحية جديدة أمام مصر، إلى جانب استمرار الأسواق التقليدية، وفي مقدمتها السوقان الروسية والألمانية، فضلًا عن تنوع الجنسيات الوافدة إلى مدن البحر الأحمر.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت أيضًا زيادة ملحوظة في أعداد السياح القادمين من المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وهولندا، لافتًا إلى أن أبرز المفاجآت هذا العام تتمثل في الارتفاع التدريجي لأعداد السياح الأتراك، خاصة القادمين من إسطنبول وأنطاليا وأنقرة، منذ شهر يناير الماضي.
وزير السياحة المصري شريف فتحي علي عطية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
وزير السياحة والآثار: المتحف المصري الكبير يسعى لجعل مصر قبلة لدارسي علم المصريات
1 نوفمبر 2025, 14:00 GMT
وأشار علي إلى أن موجات الحر والتغيرات المناخية في عدد من الدول دفعت مزيدًا من السائحين إلى اختيار مصر كوجهة سياحية، مؤكدًا أن المقاصد السياحية المصرية أصبحت تستقطب جنسيات متنوعة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دول البلطيق، مثل ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، إضافة إلى سياح من البرازيل والأرجنتين.
وأكد أن معدلات التوافد السياحي تواصل ارتفاعها بصورة يومية، وهو ما تعكسه نسب إشغال الفنادق التي تجاوزت 85% في العديد من المنشآت السياحية، متوقعًا زيادة إضافية في الحركة السياحية عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، مع بدء توافد السياح العرب والخليجيين، إلى جانب تنشيط حركة السياحة الداخلية.
© Photo / AHMED ABDELWAHABارتفاع معدلات الياحة القادمة إلى مصر رغم التوترات في المنطقة وخاصة في البحر الأحمر
ارتفاع معدلات الياحة القادمة إلى مصر رغم التوترات في المنطقة وخاصة في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
ارتفاع معدلات الياحة القادمة إلى مصر رغم التوترات في المنطقة وخاصة في البحر الأحمر
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
وفيما يتعلق بالسياحة الداخلية، أوضح أن رحلات اليوم الواحد بين الغردقة والأقصر تشهد نشاطًا ملحوظًا خلال الموسم الصيفي، بالتزامن مع زيادة الإقبال السياحي بعد انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، مشيرًا كذلك إلى ارتفاع الإقبال على رحلات الغوص في البحر الأحمر، حتى أصبحت غالبية المراكب السياحية تعمل بمعدلات إشغال شبه كاملة خلال الفترة الأخيرة.
ولفت إلى أن من الظواهر اللافتة هذا الموسم حرص السياح على متابعة مباريات كأس العالم، وإشادتهم بالمستوى الذي قدمه المنتخب المصري، خاصة من جانب العديد من الجنسيات الأوروبية، موضحًا أن الفنادق وفرت خيامًا وشاشات مخصصة لمتابعة المباريات، الأمر الذي أسهم في خلق أجواء من التفاعل بين السياح والمصريين خلال احتفالات تأهل المنتخب، سواء داخل الفنادق أو في الساحات والميادين والشوارع.
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
مصر تعلن اعتزامها تطوير جميع المناطق المحيطة بالأهرامات والمتحف الكبير
9 ديسمبر 2025, 17:11 GMT
وتوقع علي استمرار النمو في الحركة السياحية خلال النصف الثاني من العام الجاري، معربًا عن أمله في أن يتجاوز عدد السائحين الوافدين إلى مصر حاجز 20 مليون سائح بنهاية عام 2026، موزعين على مختلف المقاصد السياحية، وفي مقدمتها الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ، إلى جانب القاهرة والجيزة وأسوان والفيوم وسوهاج والإسكندرية.
وتدعم هذه التوقعات مؤشرات المبيعات الخاصة بالرحلات السياحية إلى مصر خلال النصف الأول من عام 2026، والتي أظهرت نتائج قوية دون تسجيل إلغاءات تذكر، وفقًا لمنظمي الرحلات السياحية. كما أشار موقع "Sletat.ru" إلى ارتفاع عدد الحجوزات إلى مصر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجل الطلب على عطلات شهر مايو زيادة بنسبة 18%، رغم انخفاض متوسط تكلفة الرحلة إلى 210 آلاف روبل، بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس استمرار قوة الطلب العالمي على المقصد السياحي المصري.
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