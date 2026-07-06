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الاستخبارات الخارجية الروسية: لندن تقف وراء الهجوم على متحف الدفاع في سيفاستوبول
الاستخبارات الخارجية الروسية: لندن تقف وراء الهجوم على متحف الدفاع في سيفاستوبول
سبوتنيك عربي
أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، في بيان له اليوم الاثنين، أن لندن تقف وراء الهجوم، الذي نفذته القوات المسلحة الأوكرانية على متحف بانوراما "الدفاع عن... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في البيان: "استنادًا إلى معلومات وردت إلى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، الهجوم البارز على متحف 'الدفاع عن سيفاستوبول'، في يونيو (حزيران الماضي)، كان استفزازًا مُخططًا له بدقة من قِبل لندن وأجهزة استخباراتها، ومع ذلك، من المرجح أن الأوكرانيين لم يكونوا على دراية بالهدف الحقيقي للهجوم".ووفقا للبيان، فإن "خبراء بريطانيين، متنكرين بصفة مستشارين عسكريين، قاموا بتحميل مهام الطيران في أنظمة التسليح".وأشار إلى أنه "في ظل هذه الظروف، وبالنسبة لبريطانيا، كان حرق البانوراما بمثابة تدمير لشاهد على بطولة الجندي الروسي".وكانت القوات المسلحة الأوكرانية، شنّت هجومًا على متحف سيفاستوبول، وأفاد حاكم المدينة ميخائيل رازفوزاييف، في وقت سابق بأن الحريق وصل إلى الدرجة الرابعة من حيث الخطورة، والوضع صعب للغاية، ولم يسفر الهجوم عن سقوط قتلى أو جرحى. وأبلغ مدير المتحف ميخائيل سمورودكين، الصحفيين عن تضرر المتحف بشكل كبير.وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على الاستهداف الإرهابي للمتحف التاريخي: "نرى أن نظام كييف بدأ باستهداف التاريخ، لكن التاريخ لا يُقهر، كما أنه لا يُنسى".وزير الدفاع الروسي يتفقد أسطول البحر الأسود ويطلع على تقارير عمل القواتالاستخبارات الخارجية الروسية: أوكرانيا تسهل تهريب المخدرات إلى أوروبا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: لندن تقف وراء الهجوم على متحف الدفاع في سيفاستوبول
09:28 GMT 06.07.2026 (تم التحديث: 10:11 GMT 06.07.2026)
أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، في بيان له اليوم الاثنين، أن لندن تقف وراء الهجوم، الذي نفذته القوات المسلحة الأوكرانية على متحف بانوراما "الدفاع عن سيفاستوبول" في مدينة سيفاستوبول الروسية.
وجاء في البيان: "استنادًا إلى معلومات وردت إلى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، الهجوم البارز على متحف 'الدفاع عن سيفاستوبول'، في يونيو (حزيران الماضي)، كان استفزازًا مُخططًا له بدقة من قِبل لندن وأجهزة استخباراتها، ومع ذلك، من المرجح أن الأوكرانيين لم يكونوا على دراية بالهدف الحقيقي للهجوم".
وأضاف: "تنظر لندن إلى حد كبير إلى الصراع الأوكراني على أنه محاولة للانتقام لخطة لم تُنفذ لإلحاق 'هزيمة إستراتيجية' بروسيا في القرن الـ19".
ووفقا للبيان، فإن "خبراء بريطانيين، متنكرين بصفة مستشارين عسكريين، قاموا بتحميل مهام الطيران في أنظمة التسليح".
وأكد الجهاز أنه "من المؤسف أن لندن لم تستوعب بعد دروس الماضي. نحن على يقين بأن البريطانيين سيحاسَبون على هذا الهجوم، كما هو الحال مع العديد من الجرائم الوحشية الأخرى، التي ارتُكبت ضد شعبي روسيا وأوكرانيا".
وأشار إلى أنه "في ظل هذه الظروف، وبالنسبة لبريطانيا، كان حرق البانوراما بمثابة تدمير لشاهد على بطولة الجندي الروسي".
وكانت القوات المسلحة الأوكرانية، شنّت هجومًا على متحف سيفاستوبول، وأفاد حاكم المدينة ميخائيل رازفوزاييف، في وقت سابق بأن الحريق وصل إلى الدرجة الرابعة من حيث الخطورة، والوضع صعب للغاية، ولم يسفر الهجوم عن سقوط قتلى أو جرحى. وأبلغ مدير المتحف ميخائيل سمورودكين، الصحفيين عن تضرر المتحف بشكل كبير.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، صرّح في وقت سابق، بأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على متحف بانوراما "الدفاع عن سيفاستوبول" يعكس لجوء نظام كييف لاستهداف التاريخ، ولكن التاريخ لا يمكن قهره.
وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على الاستهداف الإرهابي للمتحف التاريخي: "نرى أن نظام كييف بدأ باستهداف التاريخ، لكن التاريخ لا يُقهر، كما أنه لا يُنسى".