https://sarabic.ae/20260706/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-لندن-تقف-وراء-الهجوم-على-متحف-الدفاع-في-سيفاستوبول-1114984375.html

الاستخبارات الخارجية الروسية: لندن تقف وراء الهجوم على متحف الدفاع في سيفاستوبول

الاستخبارات الخارجية الروسية: لندن تقف وراء الهجوم على متحف الدفاع في سيفاستوبول

سبوتنيك عربي

أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، في بيان له اليوم الاثنين، أن لندن تقف وراء الهجوم، الذي نفذته القوات المسلحة الأوكرانية على متحف بانوراما "الدفاع عن... 06.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-06T09:28+0000

2026-07-06T09:28+0000

2026-07-06T10:11+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/18/1091086695_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_1136f53eb70a0135ec3386e702d7adf7.jpg

وجاء في البيان: "استنادًا إلى معلومات وردت إلى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، الهجوم البارز على متحف 'الدفاع عن سيفاستوبول'، في يونيو (حزيران الماضي)، كان استفزازًا مُخططًا له بدقة من قِبل لندن وأجهزة استخباراتها، ومع ذلك، من المرجح أن الأوكرانيين لم يكونوا على دراية بالهدف الحقيقي للهجوم".ووفقا للبيان، فإن "خبراء بريطانيين، متنكرين بصفة مستشارين عسكريين، قاموا بتحميل مهام الطيران في أنظمة التسليح".وأشار إلى أنه "في ظل هذه الظروف، وبالنسبة لبريطانيا، كان حرق البانوراما بمثابة تدمير لشاهد على بطولة الجندي الروسي".وكانت القوات المسلحة الأوكرانية، شنّت هجومًا على متحف سيفاستوبول، وأفاد حاكم المدينة ميخائيل رازفوزاييف، في وقت سابق بأن الحريق وصل إلى الدرجة الرابعة من حيث الخطورة، والوضع صعب للغاية، ولم يسفر الهجوم عن سقوط قتلى أو جرحى. وأبلغ مدير المتحف ميخائيل سمورودكين، الصحفيين عن تضرر المتحف بشكل كبير.وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على الاستهداف الإرهابي للمتحف التاريخي: "نرى أن نظام كييف بدأ باستهداف التاريخ، لكن التاريخ لا يُقهر، كما أنه لا يُنسى".وزير الدفاع الروسي يتفقد أسطول البحر الأسود ويطلع على تقارير عمل القواتالاستخبارات الخارجية الروسية: أوكرانيا تسهل تهريب المخدرات إلى أوروبا

https://sarabic.ae/20260625/الكرملين-خطط-لندن-بشأن-ناقلة-النفط-المحتجزة-محاولة-لمصادرة-نفط-عبر-القرصنة-1114684829.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي