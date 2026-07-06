https://sarabic.ae/20260706/ترامب-يكشف-تفاصيل-حديثه-مع-رئيس-الفيفا-بعد-طرد-مهاجم-المنتخب-الأمريكي-بالوغون-1114994745.html

ترامب يكشف تفاصيل حديثه مع رئيس الفيفا بعد طرد مهاجم المنتخب الأمريكي بالوغون

ترامب يكشف تفاصيل حديثه مع رئيس الفيفا بعد طرد مهاجم المنتخب الأمريكي بالوغون

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مراجعة قرار طرد مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون،... 06.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-06T16:12+0000

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وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، أنه يرى أن الواقعة كانت مجرد احتكاك طبيعي بين لاعبين يركضان بأقصى سرعة، مضيفا: "كل ما فعلته هو طلب مراجعة القرار، لأنني لا أعتقد أنها كانت مخالفة".ووصف ترامب قرار الحكم بطرد مهاجم المنتخب الأمريكي بأنه سيئ، لكنه أوضح أنه لم يحاول التأثير على قرار الـ "فيفا".ولفت إلى أنه اكتفى بطلب إعادة النظر في الحالة دون إملاء أي قرار على الاتحاد الدولي، معربا عن اعتقاده بأن وجود أفضل لاعبي المنتخب الأمريكي على أرض الملعب أمر مهم.وأشار ترامب إلى أن "فيفا" اتخذ قرارا جيدا بتعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف، بعدما منح اللاعب فرصة المشاركة مؤقتا إلى حين حسم القضية.وفي المقابل، أفاد موقع "ذي أثليتيك" بأن فيفا منح الاتحاد البلجيكي لكرة القدم حق الاستئناف على قرار تعليق عقوبة الإيقاف، موضحا أن الاتحادين البلجيكي والأمريكي مطالبان بتقديم مذكرات رسمية، قبل أن يتخذ أحد أعضاء لجنة الاستئناف في "فيفا" القرار النهائي.وتلقى المهاجم الأمريكي بالوغون بطاقة حمراء في الدقيقة 64 من مباراة دور الـ32 التي جمعت الولايات المتحدة بالبوسنة والهرسك، عقب تدخل عنيف مع مدافع البوسنة والهرسك طارق محاريموفيتش.ومن المقرر أن يلتقي منتخب بلجيكا مع منتخب أمريكا، على أرض ملعب "لومن فيلد"، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026.وكان من المقرر أن يغيب اللاعب تلقائيا عن مباراة بلجيكا، لكن لجنة الانضباط في "فيفا" قررت استخدام المادة 27 من لائحة الانضباط لتعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام مع وقف التنفيذ.وأعرب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن استغرابه من قرار فيفا، معتبرا أنه يتعارض مع لوائح كأس العالم، كما طلب توضيحا رسميا بشأن أسباب تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف، مؤكدا أنه يدرس جميع الخيارات المتاحة.

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