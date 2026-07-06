https://sarabic.ae/20260706/خبير-الأمن-الغذائي-سلاح-تستخدمه-الدول-الكبرى-في-الصراعات-السياسية-1114994079.html
خبير: الأمن الغذائي سلاح تستخدمه الدول الكبرى في الصراعات السياسية
خبير: الأمن الغذائي سلاح تستخدمه الدول الكبرى في الصراعات السياسية
سبوتنيك عربي
أشار المهندس والمستشار والخبير الاستثماري الدولي من مسقط، الأستاذ زكريا الزعبي، إلى أن هناك 950 مليون شخص حول العالم مهددون بانعدام الأمن الغذائي، معتبرا أن... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T15:21+0000
2026-07-06T15:21+0000
2026-07-06T15:21+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104103/79/1041037934_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_0ad1b80ad02b7828b8c1176078d5a8b6.jpg
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد الزعبي أن "المسؤولية الكبرى في هذه الحال تقع على الدول التي تلعب وتستعمل الأمن الغذائي في صراعات سياسية وصراعات مصالح ضيقة أو سيطرة على نفط من هنا أو موقع استراتيجي من هناك أو التدخل في شؤون الدول، إلى أن أصبح الأمن الغذائي من أحد الأسلحة التي يستعملها هؤلاء ضد الشعوب وضد دول لا توافقها هذه الرأي".وأوضح الزعبي أن "العوامل التي يتشكل منها الأمن الغذائي مرتبطة بأمور عدة مثل: الصراعات المسلحة والحروب والتغيير المناخي، إضافة الى أمور تتعلق بتكنولوجيا الزراعة والأمن الغذائي، وما نشهده اليوم من تحدي الأكبر هو غلاء الأسعار نتيجة إغلاق مضيق "هرمز" أو العقوبات الدولية على بعض الدول، التي لا يتأثر بها السياسيون، بل الشعوب، لذلك أي خلاف سياسي يجب حله في المنظمات الدولية وعبر الحوار".واعتبر الخبير أن "ايران من الدول المؤثرة والعظمى، ولديها القدرة على التكيف مع هذا الواقع، لكن الدول المتضررة هي دول أفريقية ودول آسيوية وحتى دول أوروبية".وختم ضيف "سبوتنيك"، قائلا: "كيف يُفسر موت 45 مليون (شخص) من الجوع الحاد؟ لهذا هناك حلول على المستوى العالمي، من خلال إبعاد الصراعات عن موضوع الأمن الغذائي، وإعطاء الحق لكل شعب ولكل دولة من الأمن الغذائي، أما على صعيد المنظمات الإقليمية، فيجب أن يكون لمجموعة دول في كل منطقة منظمة واحدة".
https://sarabic.ae/20260521/الأمم-المتحدة-تحذر-من-أزمة-غذاء-عالمية-بسبب-اضطرابات-الطاقة-1113620894.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104103/79/1041037934_374:0:6347:4480_1920x0_80_0_0_70d25e9298b04e3fd04d72634a5a4b41.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
خبير: الأمن الغذائي سلاح تستخدمه الدول الكبرى في الصراعات السياسية
حصري
أشار المهندس والمستشار والخبير الاستثماري الدولي من مسقط، الأستاذ زكريا الزعبي، إلى أن هناك 950 مليون شخص حول العالم مهددون بانعدام الأمن الغذائي، معتبرا أن هذا "بمثابة انحدار بأخلاقيات المجتمع الدولي والدول الكبرى، وبمستوى الإنسانية".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد الزعبي أن "المسؤولية الكبرى في هذه الحال تقع على الدول التي تلعب وتستعمل الأمن الغذائي في صراعات سياسية وصراعات مصالح ضيقة أو سيطرة على نفط من هنا أو موقع استراتيجي من هناك أو التدخل في شؤون الدول، إلى أن أصبح الأمن الغذائي من أحد الأسلحة التي يستعملها هؤلاء ضد الشعوب وضد دول لا توافقها هذه الرأي".
وأضاف الزعبي أن "هذه الأرقام المتداولة عن منظمات عالمية تنذر بأخطار محدقة بهذه الدول، وبدول محددة في الأقاليم التي يكون فيها صراعات مثل الشرق الأوسط، وبالتالي هي أرقام قريبة للواقع".
وأوضح الزعبي أن "العوامل التي يتشكل منها الأمن الغذائي مرتبطة بأمور عدة مثل: الصراعات المسلحة والحروب والتغيير المناخي، إضافة الى أمور تتعلق بتكنولوجيا الزراعة والأمن الغذائي، وما نشهده اليوم من تحدي الأكبر هو غلاء الأسعار نتيجة إغلاق مضيق "هرمز" أو العقوبات الدولية على بعض الدول، التي لا يتأثر بها السياسيون، بل الشعوب، لذلك أي خلاف سياسي يجب حله في المنظمات الدولية وعبر الحوار".
واعتبر الخبير أن "ايران من الدول المؤثرة والعظمى، ولديها القدرة على التكيف مع هذا الواقع، لكن الدول المتضررة هي دول أفريقية ودول آسيوية وحتى دول أوروبية".
وعن دور المنظمات الأممية في هذه المرحلة، قال إن "هذه المنظمات لا تقدم ولا تؤخر في ظل سيطرة وهيمنة أحادية من بعض الدول الكبرى عليها، وقراراتها مجرد حبر على ورق، لذلك على الدول التي تواجه هذه المعضلة أن تتحد وأن تتفق، سواء من خلال منظمات أخرى أو من إنشاء منظمات جديدة".
وختم ضيف "سبوتنيك"، قائلا: "كيف يُفسر موت 45 مليون (شخص) من الجوع الحاد؟ لهذا هناك حلول على المستوى العالمي، من خلال إبعاد الصراعات عن موضوع الأمن الغذائي، وإعطاء الحق لكل شعب ولكل دولة من الأمن الغذائي، أما على صعيد المنظمات الإقليمية، فيجب أن يكون لمجموعة دول في كل منطقة منظمة واحدة".