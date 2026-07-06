ما الذي يجعل الماء يتصرف كأحد أغرب سوائل الطبيعة في حالته الجزيئية؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
10:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
12:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:38 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
التقارب السوري اللبناني هل يمهد لتنسيق أمني مشترك ضد إسرائيل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئيس المصري يفتتح مقر القيادة الاستراتيجية.. وأردوغان يطالب بدعم إقليمي لإحلال السلام في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:52 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
09:39 GMT
11 د
بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان, وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
12:03 GMT
30 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
مسؤول: محطات جديدة تفتح أبوابها للسورية للطيران
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
دور روسي فاعل في بناء مشروعات تنموية كبرى في مصر
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي اللاعب الأهم في كأس العالم 2026
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260706/ما-الذي-يجعل-الماء-يتصرف-كأحد-أغرب-سوائل-الطبيعة-في-حالته-الجزيئية-1115000373.html
ما الذي يجعل الماء يتصرف كأحد أغرب سوائل الطبيعة في حالته الجزيئية؟
ما الذي يجعل الماء يتصرف كأحد أغرب سوائل الطبيعة في حالته الجزيئية؟
سبوتنيك عربي
يُعدّ الماء عنصرًا أساسيًا في حياتنا اليومية، ومع ذلك، لا يزال يُمثّل ظاهرةً علميةً فريدة. فنحن نشربه، ونُجمّده، ونغليه، ونعتمد عليه، لكن سلوكه لا يتبع دائمًا... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T20:09+0000
2026-07-06T20:09+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1c/1105378255_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1273a081a1531baea5bf466ab30c48c0.jpg
يُعدّ التجمّد أحد أوضح الأمثلة على ذلك. فمعظم المواد تزداد كثافتها عند تحوّلها إلى الحالة الصلبة، بينما يتمدد الماء عند تجمّده. ولهذا السبب يطفو الجليد، ويُمكن للماء المتجمّد أن يُسبّب تشققات في الأنابيب والصخور والأوعية. ويرتبط هذا التأثير المألوف بكيفية ترتيب جزيئات الماء على المستوى المجهري.استخدم باحثون من جامعة أوساكا الذكاء الاصطناعي لدراسة هذه البنية الجزيئية الخفية. ووفقًا لموقع "ساينتفك روسيا"، كان هدفهم مقارنة مختلف التفسيرات العلمية للماء فائق التبريد وتحديد أيّها يُفسّر خصائصه غير العادية على أفضل وجه.تُعدّ هذه الحالة مهمة لأن الخصائص غير العادية للماء تبرز بشكل خاص عند التبريد الفائق. فهي تُتيح للعلماء فرصة أفضل لدراسة الأنماط الجزيئية المسؤولة عن سلوك الماء الغريب.على المستوى الجزيئي، يتشكل الماء بواسطة الروابط الهيدروجينية. هذه الروابط ليست دائمة؛ فهي تتشكل وتنكسر وتُعاد تنظيمها باستمرار. ولهذا السبب، فإن الماء السائل ليس بنية ثابتة، بل هو شبكة متحركة من الجزيئات.ركزت الدراسة على شكلين بنيويين متنافسين داخل الماء فائق التبريد. أحدهما بنية سائلة منخفضة الكثافة، حيث تتخذ الجزيئات ترتيبًا أكثر انفتاحًا. والآخر بنية سائلة عالية الكثافة، حيث يكون الترتيب أكثر تماسكًا وانطواءً.يكمن التحدي العلمي في أن الباحثين كانوا يمتلكون بالفعل عدة طرق لوصف هذه الترتيبات الجزيئية. تُقاس هذه الأوصاف، التي تُسمى المؤشرات البنيوية، خصائص مختلفة للبنية المحلية للماء. يركز بعضها على الترتيب الرباعي الأوجه، بينما يركز البعض الآخر على الكثافة المحلية أو الجزيئات المجاورة.تكمن المشكلة في صعوبة مقارنة هذه المؤشرات نظرًا لإنشائها بشكل منفصل واستخدامها لمعايير مختلفة. وقد أسهم الذكاء الاصطناعي في حل هذه المشكلة، حيث استخدم الباحثون محاكاة الديناميكا الجزيئية، وهي نماذج حاسوبية تُظهر كيفية تحرك الجزيئات وتفاعلها مع مرور الوقت. ثم استخدموا شبكة عصبية لمقارنة 16 مؤشرًا بنيويًا وتقييم مدى قدرة كل منها على التمييز بين البنى السائلة عالية الكثافة ومنخفضة الكثافة.تتجاوز قيمة هذا العمل مجرد تجربة واحدة. إذ يُمكن أن يُساعد فهم البنية المجهرية للماء الباحثين على تفسير أفضل لأسباب امتلاك الماء لخصائص فيزيائية غير عادية. كما يُبين كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي دعم العلوم الأساسية من خلال تنظيم البيانات المعقدة والكشف عن القياسات الأكثر دلالة.فالماء قد يبدو بسيطًا، لكن سلوكه ناتج عن تنافس معقد بين بنيات جزيئية مختلفة. ففي الماء فائق التبريد، تتنافس باستمرار الترتيبات المفتوحة منخفضة الكثافة والترتيبات المدمجة عالية الكثافة، وهذا التوازن يفسر سبب اختلاف سلوك الماء عن العديد من السوائل الأخرى.وباستخدام الذكاء الاصطناعي لمقارنة 16 مؤشرًا بنيويًا، وجد الباحثون طريقة أوضح لدراسة هذه الأنماط الجزيئية الخفية. والدرس الرئيسي الذي توصلوا إليه بسيط: حتى الماء العادي لا يزال يحمل أسرارًا علمية عميقة، والذكاء الاصطناعي يُصبح أداةً فعّالة لكشفها.علماء روس يكتشفون طريقة للتنبؤ بمصير الخلايا الجذعية قبل استخدامها في العلاجكيف يستطيع العلماء "سماع" تدفق الدم داخل جسم الإنسان؟
https://sarabic.ae/20260302/روسيا-تطور-مادة-لإنتاج-الوقود-ببساطة-من-الماء-1110948956.html
https://sarabic.ae/20251231/طريقة-بسيطة-تقضي-على-90-من-الجزيئات-البلاستيكية-الدقيقة-في-ماء-الصنبور-1108780849.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1c/1105378255_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_655bd5ab5ab7d932922a6fff864a44bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

ما الذي يجعل الماء يتصرف كأحد أغرب سوائل الطبيعة في حالته الجزيئية؟

20:09 GMT 06.07.2026
© Photo / /unsplash/Robert Andersonالماء
الماء - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
© Photo / /unsplash/Robert Anderson
تابعنا عبر
يُعدّ الماء عنصرًا أساسيًا في حياتنا اليومية، ومع ذلك، لا يزال يُمثّل ظاهرةً علميةً فريدة. فنحن نشربه، ونُجمّده، ونغليه، ونعتمد عليه، لكن سلوكه لا يتبع دائمًا الأنماط المعتادة في السوائل الأخرى.
يُعدّ التجمّد أحد أوضح الأمثلة على ذلك. فمعظم المواد تزداد كثافتها عند تحوّلها إلى الحالة الصلبة، بينما يتمدد الماء عند تجمّده. ولهذا السبب يطفو الجليد، ويُمكن للماء المتجمّد أن يُسبّب تشققات في الأنابيب والصخور والأوعية. ويرتبط هذا التأثير المألوف بكيفية ترتيب جزيئات الماء على المستوى المجهري.
استخدم باحثون من جامعة أوساكا الذكاء الاصطناعي لدراسة هذه البنية الجزيئية الخفية. ووفقًا لموقع "ساينتفك روسيا"، كان هدفهم مقارنة مختلف التفسيرات العلمية للماء فائق التبريد وتحديد أيّها يُفسّر خصائصه غير العادية على أفضل وجه.
الماء فائق التبريد هو الماء الذي يبقى سائلًا عند درجة حرارة أقل من درجة تجمّده الطبيعية. ويحدث هذا عندما يكون الماء نقيًا جدًا ولا توجد مراكز تبلور مناسبة، مثل الشوائب أو الخدوش على سطح الوعاء، لبدء تكوّن الجليد.
تُعدّ هذه الحالة مهمة لأن الخصائص غير العادية للماء تبرز بشكل خاص عند التبريد الفائق. فهي تُتيح للعلماء فرصة أفضل لدراسة الأنماط الجزيئية المسؤولة عن سلوك الماء الغريب.
مياه - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
روسيا تطور مادة لإنتاج الوقود "ببساطة" من الماء
2 مارس, 14:33 GMT
على المستوى الجزيئي، يتشكل الماء بواسطة الروابط الهيدروجينية. هذه الروابط ليست دائمة؛ فهي تتشكل وتنكسر وتُعاد تنظيمها باستمرار. ولهذا السبب، فإن الماء السائل ليس بنية ثابتة، بل هو شبكة متحركة من الجزيئات.
ركزت الدراسة على شكلين بنيويين متنافسين داخل الماء فائق التبريد. أحدهما بنية سائلة منخفضة الكثافة، حيث تتخذ الجزيئات ترتيبًا أكثر انفتاحًا. والآخر بنية سائلة عالية الكثافة، حيث يكون الترتيب أكثر تماسكًا وانطواءً.
يساعد التوازن بين هذين الشكلين في تفسير سلوك الماء غير العادي. ومع تغير درجة الحرارة، تتغير أيضًا هيمنة أحد الشكلين على الآخر. ووفقًا للمصدر، مع ارتفاع درجة الحرارة، تصبح البنى المتماسكة عالية الكثافة أكثر شيوعًا من البنى المفتوحة منخفضة الكثافة.
يكمن التحدي العلمي في أن الباحثين كانوا يمتلكون بالفعل عدة طرق لوصف هذه الترتيبات الجزيئية. تُقاس هذه الأوصاف، التي تُسمى المؤشرات البنيوية، خصائص مختلفة للبنية المحلية للماء. يركز بعضها على الترتيب الرباعي الأوجه، بينما يركز البعض الآخر على الكثافة المحلية أو الجزيئات المجاورة.
طريقة بسيطة تقضي على 90% من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في ماء الصنبور - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
مجتمع
طريقة بسيطة تقضي على 90% من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في ماء الصنبور
31 ديسمبر 2025, 21:23 GMT
تكمن المشكلة في صعوبة مقارنة هذه المؤشرات نظرًا لإنشائها بشكل منفصل واستخدامها لمعايير مختلفة. وقد أسهم الذكاء الاصطناعي في حل هذه المشكلة، حيث استخدم الباحثون محاكاة الديناميكا الجزيئية، وهي نماذج حاسوبية تُظهر كيفية تحرك الجزيئات وتفاعلها مع مرور الوقت. ثم استخدموا شبكة عصبية لمقارنة 16 مؤشرًا بنيويًا وتقييم مدى قدرة كل منها على التمييز بين البنى السائلة عالية الكثافة ومنخفضة الكثافة.

لا يعني هذا أن الذكاء الاصطناعي "اكتشف الماء". بل كان دوره أكثر دقة وفائدة، فقد ساعد العلماء على تحديد الأوصاف الرياضية التي تُجسد على نحو أفضل الاختلافات الجزيئية المهمة داخل الماء فائق التبريد.

تتجاوز قيمة هذا العمل مجرد تجربة واحدة. إذ يُمكن أن يُساعد فهم البنية المجهرية للماء الباحثين على تفسير أفضل لأسباب امتلاك الماء لخصائص فيزيائية غير عادية. كما يُبين كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي دعم العلوم الأساسية من خلال تنظيم البيانات المعقدة والكشف عن القياسات الأكثر دلالة.
فالماء قد يبدو بسيطًا، لكن سلوكه ناتج عن تنافس معقد بين بنيات جزيئية مختلفة. ففي الماء فائق التبريد، تتنافس باستمرار الترتيبات المفتوحة منخفضة الكثافة والترتيبات المدمجة عالية الكثافة، وهذا التوازن يفسر سبب اختلاف سلوك الماء عن العديد من السوائل الأخرى.
وباستخدام الذكاء الاصطناعي لمقارنة 16 مؤشرًا بنيويًا، وجد الباحثون طريقة أوضح لدراسة هذه الأنماط الجزيئية الخفية. والدرس الرئيسي الذي توصلوا إليه بسيط: حتى الماء العادي لا يزال يحمل أسرارًا علمية عميقة، والذكاء الاصطناعي يُصبح أداةً فعّالة لكشفها.
علماء روس يكتشفون طريقة للتنبؤ بمصير الخلايا الجذعية قبل استخدامها في العلاج
كيف يستطيع العلماء "سماع" تدفق الدم داخل جسم الإنسان؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала