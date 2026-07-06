https://sarabic.ae/20260706/من-تحت-الأنقاض-قصة-مهندس-لبناني-يعيد-بناء-حلمه-رغم-القصف-فيديو-1114981048.html

من تحت الأنقاض.. قصة مهندس لبناني يعيد بناء حلمه رغم القصف.. فيديو

من تحت الأنقاض.. قصة مهندس لبناني يعيد بناء حلمه رغم القصف.. فيديو

سبوتنيك عربي

في قلب مدينة صور جنوبي لبنان، لا تقتصر خسائر الحرب على المباني فحسب، بل تمتد لتطال أحلامًا ومصادر رزقٍ بُنيت بجهد السنين. المهندس وائل مرعي، صاحب متجر لأجهزة... 06.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-06T06:07+0000

2026-07-06T06:07+0000

2026-07-06T06:07+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حصري

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/03/1114926204_0:62:1193:733_1920x0_80_0_0_4ebc0c19cf97963d4079c80c9e379d71.jpg

بدأت معاناة مرعي، في شهر مارس/ آذار الماضي مع اندلاع المواجهات، حيث اضطر لإخلاء المنطقة حماية لعائلته وأطفاله. ومع سريان هدنة مؤقتة بعد 45 يومًا من النزوح، عاد وائل ليتفقد متجره، ليجده وقد التهمت النيران أجزاءً منه وتضررت كل بضائعه.بروح لا تعرف اليأس، يروي مرعي لـ"سبوتنيك"، كيف أمضى شهرًا كاملًا ينظف الجدران، يطلي جدران المحل ويرتب الرفوف، آملًا أن تكون الحرب قد وضعت أوزارها. ولكن ما إن انتهى من عمله واطمأن لإنجازه، حتى تجددت الاستهدافات. طُلب منه الإخلاء مجددًا، وفي اليوم التالي مباشرة، استهدفت غارة محيط المبنى من الخلف، ما أدى إلى دمار كبير في المجمع وانهيار غرفتين من متجره بالكامل لتتناثر بضاعته تحت الأنقاض.اليوم، يعود وائل إلى ما تبقى من متجره، لا ليعيد ترميمه في المكان ذاته، بل لينتشل ما سلم من الأجهزة والآلات من تحت الركام. يعمل بصعوبة بالغة منذ أسبوع، ينظف ما يستخرجه تمهيدًا للانتقال إلى مكان جديد.ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، "اتفاقًا إطاريًا" برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

https://sarabic.ae/20260705/سموتريتش-الاتفاق-يمنح-إسرائيل-شرعية-للبقاء-في-منطقة-أمنية-داخل-جنوب-لبنان-1114966684.html

https://sarabic.ae/20260704/الرئيس-اللبناني-يوجه-رسالة-إلى-ترامب-1114939467.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, العالم العربي