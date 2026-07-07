https://sarabic.ae/20260707/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-بترو-إيفانوفكا-في-مقاطعة-خاركيف--الدفاع-الروسية-1115010713.html

الجيش الروسي يحرر بلدة بترو ـ إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية

الجيش الروسي يحرر بلدة بترو ـ إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي حرر بلدة بتروـ إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف. 07.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-07T09:23+0000

2026-07-07T09:23+0000

2026-07-07T09:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "حسّنت وحدات مجموعة قوات "الشمال" وضعها التكتيكي. ونتيجةً للعمليات الحاسمة، تم السيطرة على بلدة بتروـ إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف"، وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 205 من أفرادها، ومركبة قتالية مدرعة من طراز كوزاك، و8 مركبات".وتابعت الدفاع الروسية: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 475 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وجاء في البيان: "حسّنت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 225 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وأشار البيان إلى أن "أسطول البحر الأسود دمر 6 زوارق مسيّرة"، وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 11 قنبلة جوية موجهة، و27 صاروخا من طراز "هيمارس"، وصاروخين موجهين من طراز "نبتون"، و797 طائرة مسيرة أوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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