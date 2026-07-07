https://sarabic.ae/20260707/السلطات-إصابة-ثلاثة-أشخاص-جراء-هجوم-صاروخي-مكثف-شنته-القوات-الأوكرانية-على-بيلغورود-1115002074.html

السلطات: إصابة ثلاثة أشخاص جراء هجوم صاروخي مكثف شنته القوات الأوكرانية على بيلغورود

السلطات: إصابة ثلاثة أشخاص جراء هجوم صاروخي مكثف شنته القوات الأوكرانية على بيلغورود

سبوتنيك عربي

أعلن القائم بأعمال محافظ مقاطعة بيلغورود، ألكسندر شوفاييف، عن إصابة ثلاثة أشخاص جراء هجوم صاروخي مكثف شنته القوات الأوكرانية، الليلة الماضية، على مدينة... 07.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-07T00:06+0000

2026-07-07T00:06+0000

2026-07-07T00:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

القوات الأوكرانية

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وكتب شوفاييف في قناته على منصة "ماكس": "تعرضت مدينة بيلغورود وضواحيها الليلة الماضية لهجوم صاروخي مكثف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف أنه على الرغم من إسقاط معظم القذائف، إلا أن هناك استهدافات طالت البنية التحتية المدنية.وبحسب شوفاييف تُشير البيانات الأولية إلى عدم وقوع ضحايا، ولكن هناك ثلاثة مصابين في قرية بيلوفسكوي يجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم".وأضاف شوفاييف أن مبنى ملحقاً في قرية بوشكارنوي بضواحي المقاطعة قد اندلعت فيه النيران، لافتاً إلى أن فرق وزارة الطوارئ تعمل على إخماد الحريق.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260116/برلمانية-أوكرانية-كثير-من-الأوكران-لم-يعد-يهمهم-تحت-أي-علم-يعيشون-بقدر-ما-يهمهم-وقف-الحرب-1109315285.html

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روسيا, القوات الأوكرانية