https://sarabic.ae/20260708/أردوغان-تركيا-تتواصل-مع-روسيا-لدفع-عملية-السلام-في-أوكرانيا-1115037330.html

أردوغان: تركيا تتواصل مع روسيا لدفع عملية السلام في أوكرانيا

أردوغان: تركيا تتواصل مع روسيا لدفع عملية السلام في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده تدعم مبادرات السلام، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية النزاع في أوكرانيا، وتواصل استخدام قنوات... 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T10:11+0000

2026-07-08T10:11+0000

2026-07-08T10:11+0000

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

روسيا

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وقال أردوغان، خلال كلمته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في العاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء: "ندعم مبادرات السلام، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن أوكرانيا، ونستخدم قنوات الاتصال مع روسيا لتيسير التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع".وأكد أردوغان، أمس الثلاثاء، عزمه مناقشة النزاع في أوكرانيا والخطوات الممكنة لحله مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وفي وقت سابق، أكد مصدر دبلوماسي في أنقرة لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن قادة الحلف يعتزمون مناقشة الصراع المحيط بأوكرانيا، خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء (أمس).وتحافظ تركيا على اتصالات مع كل من روسيا وأوكرانيا، وأعربت مرارًا عن استعدادها لتوفير منصة لجولة جديدة من المفاوضات. وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أشار سابقًا إلى أن "أنقرة مستعدة لتسهيل استئناف عملية التفاوض إذا أبدت الأطراف إرادة سياسية"، وفق تعبيره.ترامب: أعتقد أننا نقترب من إنهاء الصراع في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20260705/احتجاجات-مناهضة-لحلف-الناتو-في-تركيا-قبيل-انعقاد-قمته-في-أنقرة-فيديو-1114977137.html

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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, روسيا