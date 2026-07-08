https://sarabic.ae/20260708/الاحتياطي-النفطي-الاستراتيجي-الأمريكي-عند-أدنى-مستوى-له-منذ-1983-1115050174.html
الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي عند أدنى مستوى له منذ 1983
الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي عند أدنى مستوى له منذ 1983
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الطاقة الأمريكية، في تقريرها الأسبوعي (إدارة معلومات الطاقة) أن الاحتياطي الاستراتيجي من البترول في الولايات المتحدة تراجع إلى أدنى مستوى له منذ... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T15:08+0000
2026-07-08T15:08+0000
2026-07-08T15:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع الطاقة
العالم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101724/25/1017242582_0:97:3297:1952_1920x0_80_0_0_aa841acf86a843bab0d7ee50f07ee20e.jpg
وسُجل أدنى مستوى للاحتياطي الاستراتيجي من البترول الأمريكي في نهاية الأسبوع المنتهي في 29 أبريل 1983، عندما بلغ 317.456 مليون برميل.إجمالاً، لم يعاد إلى الاحتياطي سوى أقل من 70 مليون برميل من النفط على مدى عامين ونصف. ولا يزال هذا المستوى يقارب نصف مستوى سبتمبر 2021 البالغ 620 مليون برميل.وإذا تم سحب الكمية المخطط لها والبالغة 172 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، فقد يتبقى أقل من 250 مليون برميل في الاحتياطي. وقد يكون هذا أدنى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات، والذي يعود تاريخه إلى أغسطس 1982.
https://sarabic.ae/20260701/تقرير-أزمة-أوكرانيا-قادت-لأكبر-سحب-طارئ-من-احتياطي-النفط-الخام-في-تاريخ-أمريكا-1114874398.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101724/25/1017242582_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_5e41eccf35686765f7ba753c6d279460.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع الطاقة, العالم, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع الطاقة, العالم, اقتصاد
الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي عند أدنى مستوى له منذ 1983
كشفت وزارة الطاقة الأمريكية، في تقريرها الأسبوعي (إدارة معلومات الطاقة) أن الاحتياطي الاستراتيجي من البترول في الولايات المتحدة تراجع إلى أدنى مستوى له منذ نيسان/أبريل 1983، ليبلغ 319.489 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 3 تموز/يوليو.
وسُجل أدنى مستوى للاحتياطي الاستراتيجي من البترول الأمريكي في نهاية الأسبوع المنتهي في 29 أبريل 1983، عندما بلغ 317.456 مليون برميل.
ويشهد مخزون النفط الاستراتيجي الأمريكي انخفاضًا مستمرًا منذ سبتمبر/ أيلول 2021، حيث تم سحب ما يقارب 275 مليون برميل، أي نحو 45%، في أقل من عامين (بحلول أغسطس/ آب 2023). ومنذ ذلك الحين، يجري تعويض المخزون.
إجمالاً، لم يعاد إلى الاحتياطي
سوى أقل من 70 مليون برميل من النفط على مدى عامين ونصف. ولا يزال هذا المستوى يقارب نصف مستوى سبتمبر 2021 البالغ 620 مليون برميل.
وفي مارس/ آذار، أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، أن الولايات المتحدة تخطط لسحب 170 مليون برميل من النفط من احتياطيها البترولي الاستراتيجي، ثم إعادة ملئه بـ 200 مليون برميل خلال العام التالي. وسيستغرق سحب الكمية المعلنة البالغة 172 مليون برميل حوالي 120 يومًا.
وإذا تم سحب الكمية المخطط لها والبالغة 172 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي
، فقد يتبقى أقل من 250 مليون برميل في الاحتياطي. وقد يكون هذا أدنى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات، والذي يعود تاريخه إلى أغسطس 1982.