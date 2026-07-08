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بطلة عالم روسية برياضة التزحلق: أدافع عن روسيا وليس عن نفسي فقط
بطلة عالم روسية برياضة التزحلق: أدافع عن روسيا وليس عن نفسي فقط
سبوتنيك عربي
صرّحت ألينا إيفيموفا، بطلة العالم لعام 2024، والحائزة على الميدالية البرونزية في كأس العالم 2026، في رياضة التزحلق على العجلات، بأن مشاركتها في المنافسات... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T13:34+0000
2026-07-08T13:34+0000
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وقالت إيفيموفا في مؤتمر صحفي عُقد في المركز الإعلامي الدولي لـ"روسيا سيغودنيا": "مشاركتي كرياضية محايدة لا تعني أنني أنافس لنفسي فقط. الجميع يعرفنا، ويعرفون تمامًا من أي بلد ننتمي. أنا لا أدافع عن نفسي فقط، بل عن بلدي بأكمله".وجاء في البيان: "ابتداءً من موسم 2026/27، تم رفع قرار الحظر الكامل على الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا جزئياً. ويجوز لهؤلاء الرياضيين المشاركة في فعاليات الاتحاد الدولي للتزلج والمسابقات الدولية كرياضيين محايدين، دون استخدام الرموز الوطنية، أي الأعلام والمعدات الوطنية، أو عزف الأناشيد الوطنية".يشار إلى أنه يجوز لأفراد الدعم المرافقين للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا مرافقتهم ومساعدتهم، شريطة خضوعهم لنفس عملية تقييم القبول.وفي حال تطبيق نظام الحصص، يحدد عدد الرياضيين المحايدين وفقًا لآليات التأهيل الموضوعية القائمة على الأداء والتصنيف، وهي نفس الآليات المطبقة على جميع الرياضيين، وليس بناءً على الجنسية.بطلة أولمبية وبرلمانية روسية تطالب بتغريم الاتحاد الروماني للجمباز لعدم سماحه بمشاركة الفرق الروسيةالاتحاد الدولي للتزلج يسمح للرياضيين الروس بالمنافسة في البطولات الدولية
https://sarabic.ae/20260706/سحب-بطولة-أوروبا-للرماية-من-أستونيا-بعد-رفضها-مشاركة-الرياضيين-الروس-1115000762.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, رياضة

بطلة عالم روسية برياضة التزحلق: أدافع عن روسيا وليس عن نفسي فقط

13:34 GMT 08.07.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور تؤدي إيفجينيا ميدفيديفا، الحائزة على الميدالية الأولمبية، عرضا في مهرجان "في حب التزلج الفني" في موسكو
 تؤدي إيفجينيا ميدفيديفا، الحائزة على الميدالية الأولمبية، عرضا في مهرجان في حب التزلج الفني في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev
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صرّحت ألينا إيفيموفا، بطلة العالم لعام 2024، والحائزة على الميدالية البرونزية في كأس العالم 2026، في رياضة التزحلق على العجلات، بأن مشاركتها في المنافسات الدولية كرياضية محايدة لا تمثل دفاعًا عن نفسها فحسب، بل عن روسيا أيضًا.
وقالت إيفيموفا في مؤتمر صحفي عُقد في المركز الإعلامي الدولي لـ"روسيا سيغودنيا": "مشاركتي كرياضية محايدة لا تعني أنني أنافس لنفسي فقط. الجميع يعرفنا، ويعرفون تمامًا من أي بلد ننتمي. أنا لا أدافع عن نفسي فقط، بل عن بلدي بأكمله".

وكان الاتحاد الدولي للتزلج، أعلن أنه سمح للرياضيين الروس بالمنافسة في موسم 2026/27، كرياضيين محايدين، وذلك وفقًا لموقع المنظمة الإلكتروني.

وجاء في البيان: "ابتداءً من موسم 2026/27، تم رفع قرار الحظر الكامل على الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا جزئياً. ويجوز لهؤلاء الرياضيين المشاركة في فعاليات الاتحاد الدولي للتزلج والمسابقات الدولية كرياضيين محايدين، دون استخدام الرموز الوطنية، أي الأعلام والمعدات الوطنية، أو عزف الأناشيد الوطنية".
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سحب بطولة أوروبا للرماية من أستونيا بعد رفضها مشاركة الرياضيين الروس
6 يوليو, 20:37 GMT
يشار إلى أنه يجوز لأفراد الدعم المرافقين للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا مرافقتهم ومساعدتهم، شريطة خضوعهم لنفس عملية تقييم القبول.
وفي حال تطبيق نظام الحصص، يحدد عدد الرياضيين المحايدين وفقًا لآليات التأهيل الموضوعية القائمة على الأداء والتصنيف، وهي نفس الآليات المطبقة على جميع الرياضيين، وليس بناءً على الجنسية.
بطلة أولمبية وبرلمانية روسية تطالب بتغريم الاتحاد الروماني للجمباز لعدم سماحه بمشاركة الفرق الروسية
الاتحاد الدولي للتزلج يسمح للرياضيين الروس بالمنافسة في البطولات الدولية
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