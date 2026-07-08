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خبير في الشأن الروسي: توقيت زيارة لافروف لأفريقيا مثالي ويوجه رسالة واضحة للغرب
خبير في الشأن الروسي: توقيت زيارة لافروف لأفريقيا مثالي ويوجه رسالة واضحة للغرب
سبوتنيك عربي
أوضح الخبير في الشأن الروسي، موسى العملة، من موسكو، أن العلاقة بين روسيا والدول الأفريقية علاقة استراتيجية، تقوم على التفاهم والمصالح المشتركة. 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T16:42+0000
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وأشار العملة، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "توقيت زيارة وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى القارة الأفريقية، يُعد مثاليا ونموذجيا، إذ يوجه رسالة واضحة إلى الدول الغربية بأن موسكو حاضرة على الساحة الدولية، وليست معزولة، وتمتلك علاقات قوية مع القارة الأفريقية، فضلا عن الأبعاد الاقتصادية والدبلوماسية التي تحملها الزيارة".وأكد الخبير في الشأن الروسي أن "علاقات الدول الأفريقية مع روسيا أسهمت في ترسيخ الوعي الوطني في كل من نيجيريا ومالي وبوركينا فاسو، ما أدى إلى نهضة شعبية في مواجهة الهيمنة الغربية، تطالب بإزاحة فرنسا من المشهد السياسي، بما يسهم في عودة الاستقرار إلى هذه الدول".
https://sarabic.ae/20260707/موسكو-تستضيف-القمة-الثالثة-روسيا---أفريقيا-في-أكتوبر-المقبل-1115014211.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, موسكو, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, موسكو, روسيا

خبير في الشأن الروسي: توقيت زيارة لافروف لأفريقيا مثالي ويوجه رسالة واضحة للغرب

16:42 GMT 08.07.2026
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
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حصري
أوضح الخبير في الشأن الروسي، موسى العملة، من موسكو، أن العلاقة بين روسيا والدول الأفريقية علاقة استراتيجية، تقوم على التفاهم والمصالح المشتركة.
وأشار العملة، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "توقيت زيارة وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى القارة الأفريقية، يُعد مثاليا ونموذجيا، إذ يوجه رسالة واضحة إلى الدول الغربية بأن موسكو حاضرة على الساحة الدولية، وليست معزولة، وتمتلك علاقات قوية مع القارة الأفريقية، فضلا عن الأبعاد الاقتصادية والدبلوماسية التي تحملها الزيارة".

وأضاف أن "الزيارة توجه أيضا رسالة إلى رعاة الإرهاب، ولا سيما أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا انتقل إلى الساحة الأفريقية، وفقا لتقارير استخباراتية وإعلامية، من خلال محاولات زعزعة الاستقرار وتمويل الإرهاب، وما نتج عنها من حوادث إرهابية في دول الساحل الأفريقي، تهدف إلى تشويه صورة روسيا والإضرار بعلاقاتها مع الدول الأفريقية، وهي علاقات لا تروق للدول الغربية، ولا سيما فرنسا".

وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر الوزاري الثاني روسيا – أفريقيا في القاهرة، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
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وأكد الخبير في الشأن الروسي أن "علاقات الدول الأفريقية مع روسيا أسهمت في ترسيخ الوعي الوطني في كل من نيجيريا ومالي وبوركينا فاسو، ما أدى إلى نهضة شعبية في مواجهة الهيمنة الغربية، تطالب بإزاحة فرنسا من المشهد السياسي، بما يسهم في عودة الاستقرار إلى هذه الدول".
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