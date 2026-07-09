https://sarabic.ae/20260709/اليمن-العليمي-يلوح-بالعودة-إلى-الخيار-العسكري-ضد-أنصار-الله-1115079993.html

اليمن... العليمي يلوح بالعودة إلى الخيار العسكري ضد "أنصار الله"

اليمن... العليمي يلوح بالعودة إلى الخيار العسكري ضد "أنصار الله"

سبوتنيك عربي

لوح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الخميس، بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله"... 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T17:31+0000

2026-07-09T17:31+0000

2026-07-09T17:31+0000

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وقال العليمي، خلال لقائه مع قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في الرياض، إن "إرسال طائرة إيرانية إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين يمثل انتهاكا للسيادة اليمنية وقرارات مجلس الأمن"، معتبرا أن التطورات الأخيرة، بما فيها التصعيد العسكري والهجمات على الملاحة، تؤكد - بحسب وصفه - أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "لا يمثلون شريكا حقيقيا للسلام". كما أكد رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، تمسك حكومته بخيار السلام، لكنه شدد على أن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب سيادة اليمن وأمنه، مشيرا إلى أن الدولة ستواصل اتخاذ ما يلزم لحماية مصالح الشعب اليمني واستعادة مؤسساتها حال استمرار التصعيد ورفض الحلول السياسية، وفقا لوكالة أنباء "سبأ" اليمنية.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية لوّحت، الأحد الماضي، باستهداف منشآت تابعة لشركة "أرامكو" السعودية وموانئ في المملكة، وذلك ردا على اتهامات التحالف العربي بقيادة السعودية للجماعة بالتصعيد، وتهديده بالرد عليها عقب تسيير رحلة جوية إيرانية إلى مطار صنعاء الدولي دون موافقته، وفقا لما أعلنته الجماعة.ويعاني اليمن منذ 11 عاما، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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