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صندوق النقد الدولي: أسعار النفط لن تعود سريعا إلى مستويات ما قبل الحرب على إيران
صندوق النقد الدولي: أسعار النفط لن تعود سريعا إلى مستويات ما قبل الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، اليوم الخميس، أن الصندوق قدّر أن أسعار النفط لن تعود سريعا إلى مستوياتها قبل بدء العملية... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T16:18+0000
2026-07-09T16:18+0000
2026-07-09T16:18+0000
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وكان الصندوق نشر، أمس الأربعاء، توقعات محدّثة لمتوسط سعر النفط العالمي، تشير إلى ارتفاعه بنحو الثلث في عام 2026 ليصل إلى 89.27 دولارا للبرميل، ثم تعديله إلى 78.7 دولارا للبرميل في عام 2027. وقالت كوزاك في مؤتمر صحفي، تعليقا على تقييم الصندوق لسوق النفط: "لا نفترض أننا سنعود فورا إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الحرب". وعلى الرغم من جولة التصعيد الجديدة في الشرق الأوسط، فإن صندوق النقد الدولي لا يزال يتوقع تعافي حركة الملاحة في مضيق هرمز خلال الشهر الجاري، وفقا لما ذكرته كوزاك، مضيفة أن الصندوق قد يأخذ في الحسبان الوضع الراهن في المنطقة وأسواق السلع الأساسية عند وضع توقعاته مستقبلا. وفي ليلة أمس الأربعاء، شنّت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات القوية على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الخطوة جاءت ردا على استهداف إيران للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وفي المقابل، أفادت القوات الإيرانية بشن ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار. وفي صباح أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن وقف إطلاق النار مع إيران لم يعد ساريا.
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صندوق النقد الدولي, سوق النفط, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد
صندوق النقد الدولي, سوق النفط, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد
صندوق النقد الدولي: أسعار النفط لن تعود سريعا إلى مستويات ما قبل الحرب على إيران
صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، اليوم الخميس، أن الصندوق قدّر أن أسعار النفط لن تعود سريعا إلى مستوياتها قبل بدء العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، حتى مع بدء تعافي حركة الملاحة في مضيق هرمز ابتداء من منتصف يوليو/ تموز الجاري.
وكان الصندوق نشر، أمس الأربعاء، توقعات محدّثة لمتوسط سعر النفط العالمي، تشير إلى ارتفاعه بنحو الثلث في عام 2026 ليصل إلى 89.27 دولارا للبرميل، ثم تعديله إلى 78.7 دولارا للبرميل في عام 2027.
وقالت كوزاك في مؤتمر صحفي، تعليقا على تقييم الصندوق لسوق النفط: "لا نفترض أننا سنعود فورا إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الحرب".
وعلى الرغم من جولة التصعيد الجديدة في الشرق الأوسط، فإن صندوق النقد الدولي لا يزال يتوقع تعافي حركة الملاحة في مضيق هرمز خلال الشهر الجاري، وفقا لما ذكرته كوزاك، مضيفة أن الصندوق قد يأخذ في الحسبان الوضع الراهن في المنطقة وأسواق السلع الأساسية عند وضع توقعاته مستقبلا.
وفي ليلة أمس الأربعاء، شنّت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات القوية على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الخطوة جاءت ردا على استهداف إيران للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.
وفي المقابل، أفادت القوات الإيرانية بشن ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.
وفي صباح أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن وقف إطلاق النار مع إيران لم يعد ساريا.