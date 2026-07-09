https://sarabic.ae/20260709/عراقجي-يحذر-خلال-مكالمته-مع-قائد-الجيش-الباكستاني-من-أي-مغامرة-للجيش-الأمريكي-1115077399.html

عراقجي يحذر خلال مكالمته مع قائد الجيش الباكستاني من أي مغامرة للجيش الأمريكي

عراقجي يحذر خلال مكالمته مع قائد الجيش الباكستاني من أي مغامرة للجيش الأمريكي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحث هاتفيًا مع قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، التطورات الأخيرة في... 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T15:24+0000

2026-07-09T15:24+0000

2026-07-09T15:24+0000

إيران

أخبار إيران

باكستان

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:35:1346:792_1920x0_80_0_0_3a46448f76614ad370a21c70a059a410.jpg

وأضافت الوزارة أن عراقجي أكد أن إعلان واشنطن عدم التزامها بمذكرة التفاهم يعكس استمرار سياساتها الحربية، محذرا من أي "مغامرة" قد يقدم عليها الجيش الأمريكي، وشدد على جاهزية القوات المسلحة الإيرانية للدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، إطلاق 10 صواريخ باليستية على مركز قيادة أمريكي في الشرق الأوسط وقاعدة الأزرق الجوية في الأردن.وذكر الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أن "إطلاق 10 صواريخ باليستية أصاب مركز قيادة وسيطرة للعدو في الشرق الأوسط وقاعدة الأزرق الجوية في الأردن".وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن إيران ستشن ضربات جديدة على قواعد أمريكية أخرى في الشرق الأوسط في حالة تكرار الهجمات من قبل واشنطن.وأعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، تنفيذ أكثر من 170 غارة على أهداف عسكرية داخل إيران خلال الساعات الـ48 الماضية.ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن القيادة المركزية الأمريكية أن العملية ركزت على تقويض القدرات العسكرية الإيرانية وتقليل قدرتها على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم ممرات الطاقة العالمية.وأكد الجيش الأمريكي أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي ومواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، وبنية تحتية لوجستية على امتداد الساحل الإيراني قرب مضيق هرمز.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أنه "نفذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" في الكويت، ومواقع للإنذار المبكر وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية في قطر".وأضاف الجيش الإيراني، في بيان له، أن هجماته استهدفت مخازن وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين، وذلك ردا على "العدوان الأمريكي، الذي استهدف مناطق ووحدات عسكرية داخل إيران".وأكد البيان، أن "الهجمات نُفذت باستخدام "كم هائل" من الطائرات المسيّرة الهجومية"، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها العسكرية "دون أي شروط" تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا، حتى إحباط ما وصفه بـ"أهداف الولايات المتحدة".وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.

https://sarabic.ae/20260709/قطر-تطالب-بالحفاظ-على-مكتسبات-مذكرة-التفاهم-بين-إيران-والولايات-المتحدة-وخفض-التصعيد-في-المنطقة-1115074137.html

https://sarabic.ae/20260709/إيران-تستدعي-السفير-البريطاني-احتجاجا-على-اتهامات-أمنية-موجهة-إلى-طهران-1115073290.html

إيران

أخبار إيران

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن