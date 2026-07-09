https://sarabic.ae/20260709/إيران-تستدعي-السفير-البريطاني-احتجاجا-على-اتهامات-أمنية-موجهة-إلى-طهران-1115073290.html

إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على "اتهامات أمنية" موجهة إلى طهران

إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على "اتهامات أمنية" موجهة إلى طهران

سبوتنيك عربي

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، السفير البريطاني في طهران، احتجاجا على توجيه اتهامات وصفتها طهران بـ"واهية ولا أساس لها من الصحة ضد إيران". 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T13:00+0000

2026-07-09T13:00+0000

2026-07-09T13:00+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الخميس، بأنه "في أعقاب تكرار المسؤولين البريطانيين لادعاءاتهم الكاذبة والواهية ضد طهران، تم استدعاء سفير هذا البلد في إيران من قبل علي رضا يوسفي، مساعد الوزير والمدير العام لشؤون غرب أوروبا في وزارة الخارجية".وتم إبلاغ السفير باحتجاج إيران الشديد على "النهج غير اللائق للحكومة البريطانية تجاه الشعب الإيراني"، وقد سلّم علي رضا يوسفي مذكرة احتجاج رسمية من وزارة الخارجية ردا على "الادعاءات البريطانية الباطلة بشأن محاولة إيران القيام بأعمال مناهضة للأمن في بريطانيا".وأكد المسؤول الإيراني أن "هذه الاتهامات ليست سوى محاولة لإسقاط الأزمات والتهرب من المساءلة عن السلوكيات التخريبية التي تتعارض مع القانون الدولي، خاصة التواطؤ مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم الشنيعة وزعزعة أمن منطقة غرب آسيا، واستضافة شبكات إرهابية مناهضة لإيران".وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أنه "نفذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" في الكويت، ومواقع للإنذار المبكر وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية في قطر".وأضاف الجيش الإيراني، في بيان له، أن هجماته استهدفت مخازن وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين، وذلك ردًا على "العدوان الأمريكي، الذي استهدف مناطق ووحدات عسكرية داخل إيران.وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.

https://sarabic.ae/20260709/قوة-دفاع-البحرين-إيران-تواصل-نهجها-العدائي-عبر-اعتداءات-آثمة-بالصواريخ-والمسيرات-1115062876.html

https://sarabic.ae/20260709/إيران-تعلن-حصيلة-قتلى-يومين-من-الهجوم-الأمريكي-1115064935.html

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