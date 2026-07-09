https://sarabic.ae/20260709/طهران-أصوات-الانفجارات-في-بوشهر-ناجمة-عن-تصدي-الدفاعات-الجوية-وقذيفة-تصيب-موقعا-عسكريا-1115082604.html
طهران: أصوات الانفجارات في "بوشهر" ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية... وقذيفة تصيب موقعا عسكريا
طهران: أصوات الانفجارات في "بوشهر" ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية... وقذيفة تصيب موقعا عسكريا
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإيرانية أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في مدينة بوشهر تعود إلى تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجوم، مؤكدة أن مقذوفًا أصاب موقعًا عسكريًا على أطراف... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال معاون الشؤون السياسية والأمنية لمحافظ بوشهر، إحسان جهانيان، في تصريح لوكالة "إرنا" مساء اليوم الخميس، إن دوي الانفجار نجم عن استجابة الدفاعات الجوية في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن هذه الاستجابة حالت دون تنفيذ طائرات مسيّرة أمريكية هجومها، وفق تعبيره. وأضاف جهانيان أن موقعًا عسكريًا على أطراف مدينة بوشهر تعرض قبل لحظات لإصابة بمقذوف أطلقه ما وصفه بـ"العدو الأمريكي-الصهيوني"، مؤكدًا أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية جراء الهجوم. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
طهران: أصوات الانفجارات في "بوشهر" ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية... وقذيفة تصيب موقعا عسكريا
أعلنت السلطات الإيرانية أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في مدينة بوشهر تعود إلى تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجوم، مؤكدة أن مقذوفًا أصاب موقعًا عسكريًا على أطراف المدينة، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن.
وقال معاون الشؤون السياسية والأمنية لمحافظ بوشهر، إحسان جهانيان، في تصريح لوكالة "إرنا" مساء اليوم الخميس، إن دوي الانفجار نجم عن استجابة الدفاعات الجوية في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن هذه الاستجابة حالت دون تنفيذ طائرات مسيّرة
أمريكية هجومها، وفق تعبيره.
وأضاف جهانيان أن موقعًا عسكريًا على أطراف مدينة بوشهر تعرض قبل لحظات لإصابة بمقذوف أطلقه ما وصفه بـ"العدو الأمريكي-الصهيوني"، مؤكدًا أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية جراء الهجوم
.
وفي سياق متصل، نفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية صحة التقارير المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجارات في موانئ بندر عباس وقشم وسيريك وجاسك، مؤكدة أنه لم تُسجل أي انفجارات في تلك المناطق.
وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا
على طول الساحل الإيراني.
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية
في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.