طهران: أصوات الانفجارات في "بوشهر" ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية... وقذيفة تصيب موقعا عسكريا

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الحدث من سبوتنيك
في لبنان... متى يحصل موظفو القطاع العام على حقوقهم المالية؟
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هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
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موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
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عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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بلا قيود
خبير: يجب زيادة الضغط على الحكومات لمنع تسييس كرة القدم
17:00 GMT
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لقاء سبوتنيك
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
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30 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
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30 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
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183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
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خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
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مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
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طهران: أصوات الانفجارات في "بوشهر" ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية... وقذيفة تصيب موقعا عسكريا
طهران: أصوات الانفجارات في "بوشهر" ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية... وقذيفة تصيب موقعا عسكريا
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإيرانية أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في مدينة بوشهر تعود إلى تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجوم، مؤكدة أن مقذوفًا أصاب موقعًا عسكريًا على أطراف... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T20:03+0000
2026-07-09T20:03+0000
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وقال معاون الشؤون السياسية والأمنية لمحافظ بوشهر، إحسان جهانيان، في تصريح لوكالة "إرنا" مساء اليوم الخميس، إن دوي الانفجار نجم عن استجابة الدفاعات الجوية في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن هذه الاستجابة حالت دون تنفيذ طائرات مسيّرة أمريكية هجومها، وفق تعبيره. وأضاف جهانيان أن موقعًا عسكريًا على أطراف مدينة بوشهر تعرض قبل لحظات لإصابة بمقذوف أطلقه ما وصفه بـ"العدو الأمريكي-الصهيوني"، مؤكدًا أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية جراء الهجوم. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.
https://sarabic.ae/20260709/لافروف-يجب-حل-النزاع-حول-إيران-باتفاقيات-تعكس-مصالح-الجميع-1115079610.html
https://sarabic.ae/20260709/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-مستعدون-لجولة-قتال-ثالثة-في-إيران-1115077794.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز

طهران: أصوات الانفجارات في "بوشهر" ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية... وقذيفة تصيب موقعا عسكريا

20:03 GMT 09.07.2026
© AP Photoصاروخ إيراني
صاروخ إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الإيرانية أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في مدينة بوشهر تعود إلى تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجوم، مؤكدة أن مقذوفًا أصاب موقعًا عسكريًا على أطراف المدينة، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن.
وقال معاون الشؤون السياسية والأمنية لمحافظ بوشهر، إحسان جهانيان، في تصريح لوكالة "إرنا" مساء اليوم الخميس، إن دوي الانفجار نجم عن استجابة الدفاعات الجوية في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن هذه الاستجابة حالت دون تنفيذ طائرات مسيّرة أمريكية هجومها، وفق تعبيره.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
لافروف: يجب حل النزاع حول إيران باتفاقيات تعكس مصالح الجميع
17:22 GMT
وأضاف جهانيان أن موقعًا عسكريًا على أطراف مدينة بوشهر تعرض قبل لحظات لإصابة بمقذوف أطلقه ما وصفه بـ"العدو الأمريكي-الصهيوني"، مؤكدًا أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية جراء الهجوم.
وفي سياق متصل، نفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية صحة التقارير المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجارات في موانئ بندر عباس وقشم وسيريك وجاسك، مؤكدة أنه لم تُسجل أي انفجارات في تلك المناطق.
وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لجولة قتال ثالثة في إيران
15:50 GMT
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.
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